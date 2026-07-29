Zuckerberg se protivi zabrani kineskih modela u 'AI utrci'

Izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg poručio je kako se američka vlada ne bi trebala služiti zabranama kineske umjetne inteligencije u pokušaju da stekne prednost u utrci za razvoj te revolucionarne tehnologije. Njegovi komentari dolaze u vrijeme dok u Washingtonu bjesni intenzivna rasprava o tome kako regulirati tehnologiju koja se brzo razvija i odgovoriti na sve sofisticiraniju kinesku konkurenciju.

Zuckerberg: Zabrana nije rješenje, jačajmo vlastitu konkurentnost

U intervjuu za Financial Times, Zuckerberg je upozorio da američka zabrana kineskih AI modela ne bi bila učinkovito rješenje. Umjesto toga, predložio je da bi američke tvrtke trebale "sustavno" identificirati uska grla i prepreke kako bi se mogle bolje natjecati s kineskim AI tvrtkama. Njegov stav naglašava rastući raskol među američkim tehnološkim liderima o tome kako odgovoriti na kinesku prijetnju.

Zuckerbergovi komentari istaknuli su duboku podjelu u Silicijskoj dolini. Dok se tvrtke poput Mete i Nvidije zalažu za otvoreniji pristup, uključujući modele otvorenog koda koji su iznimno popularni među kineskim programerima, druge, poput OpenAI-ja i Anthropica, pozivaju na strožu kontrolu nad najmoćnijim "graničnim" modelima. Kao razloge navode potencijalne sigurnosne rizike i prijetnje nacionalnoj sigurnosti. Zuckerberg je također upozorio na opasnost od "regulatornog zarobljavanja", gdje bi vodeći američki laboratoriji mogli iskoristiti politiku kako bi ugušili domaću konkurenciju.

Optužbe o krađi i odgovor Washingtona

Rasprava je dodatno potaknuta brzim napretkom kineskih AI modela. Posebno se ističe model Kimi K3 tvrtke Moonshot AI iz Pekinga, koji se svojim mogućnostima opasno približio vodećim američkim sustavima koje su razvili OpenAI i Anthropic. Visoki dužnosnici Trumpove administracije tvrde da postoje dokazi da je Moonshot AI potajno koristio američke suparničke modele za obuku svog najnovijeg sustava, što je tvrtka oštro demantirala.

Američki ministar financija Scott Bessent upozorio je prošli tjedan da bi se mogle razmotriti i "sankcije" ako kineski laboratoriji "prijeđu granicu krađe intelektualnog vlasništva". Kao odgovor na rastuću zabrinutost, američka vlada nedavno je poduzela konkretne korake. U utorak je objavila zabranu uvoza novih humanoidnih i četveronožnih robota stranih proizvođača, navodeći da predstavljaju "neprihvatljive rizike" za nacionalnu sigurnost SAD-a. Zabrana također uključuje pretvarače energije koji se koriste za povezivanje infrastrukture obnovljivih izvora energije i baterija s električnom mrežom. Ova nova američka ograničenja, koja isključuju modele koji su već u upotrebi, predstavljaju najnoviji pokušaj Washingtona da ojača i zaštiti svoje domaće industrije i opskrbne lance usred sve intenzivnijeg rivalstva s Kinom.

Globalna utrka za AI dominaciju

Natjecanje između SAD-a i Kine u području umjetne inteligencije preoblikuje nacionalne prioritete i ima dalekosežne implikacije na globalnu sigurnost i ekonomsku konkurentnost. SAD je primijenio niz regulatornih mjera, poput CHIPS Acta i kontrole izvoza, kako bi zadržao svoje tehnološko vodstvo. Kina, s druge strane, koristi snažne državne politike i velika ulaganja u infrastrukturu kako bi ubrzala usvajanje umjetne inteligencije.

Kineski AI modeli postaju sve popularniji i na globalnom tržištu jer su znatno jeftiniji od svojih američkih konkurenata, a neki koštaju tek oko jedan posto cijene. To je navelo mnoge američke startupe, koji su pod pritiskom kontrole troškova, da sve češće usvajaju kineske modele. U međuvremenu, globalni udio Kine u internetskom prometu vezanom uz umjetnu inteligenciju značajno je porastao, skočivši s gotovo tri posto na gotovo 13 posto u samo dva mjeseca nakon lansiranja modela R1 tvrtke DeepSeek u siječnju 2025. godine

*uz korištenje AI-ja