Stiže Android 17, evo što vam sve donosi na vaš telefon

Google je službeno predstavio Android 17, novu verziju operativnog sustava kodnog imena "Cinnamon Bun". Ažuriranje je prvo stiglo na Pixel uređaje i donosi niz poboljšanja usmjerenih na multitasking, sigurnost korisnika i opcije personalizacije sučelja.

Pametniji multitasking i prilagodljivo sučelje

Funkcija "Bubbles", prije rezervirana za aplikacije za dopisivanje, sada je proširena na sve aplikacije. Bilo koju aplikaciju možete dugim pritiskom pretvoriti u plutajući prozor koji ostaje iznad svega na zaslonu, što drastično olakšava multitasking. Za kreativce stiže opcija "Screen Reactions", koja omogućuje istovremeno snimanje zaslona i vlastite reakcije putem selfie kamere, stvarajući video bez dodatnog uređivanja. Korisnici koji cijene minimalizam cijenit će mogućnost sakrivanja naziva aplikacija, a na zahtjev mnogih, Google je vratio i odvojene tipke za brzo uključivanje Wi-Fi-ja i mobilnih podataka.

Sigurnost i privatnost u prvom planu

Android 17 stavlja velik naglasak na privatnost. Aplikacije sada mogu dobiti samo privremeni pristup vašoj preciznoj lokaciji, i to isključivo dok ih koristite. Umjesto dijeljenja cijelog imenika, sada možete odabrati samo određene kontakte koje ćete ustupiti aplikaciji. Sigurnost je podignuta na višu razinu poboljšanom "Mark as lost" funkcijom. Ako izgubite telefon, možete ga zaključati tako da se otključava isključivo biometrijom, što ga čini beskorisnim za lopova čak i ako zna vaš PIN. Sustav ujedno smanjuje broj pokušaja unosa PIN-a i produžuje čekanje između neuspjelih pokušaja.

Novosti za zabavu i bolje performanse

Vlasnici preklopnih telefona dobivaju "foldable gaming mode" koji igru prikazuje na gornjem zaslonu, dok donji pretvara u gamepad. "Ispod haube", Android 17 donosi ključna poboljšanja performansi uvođenjem ograničenja memorije za aplikacije. Sustav sprječava da loše optimizirane aplikacije zauzmu previše radne memorije, što donosi fluidniji rad i duže trajanje baterije. Tu je i zaseban klizač za glasnoću asistenta. Ažuriranje je dostupno za Pixel uređaje od serije 6 nadalje, a za uređaje drugih proizvođača poput Samsunga i OnePlusa očekuje se krajem godine.