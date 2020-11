Što donosi sutra? Poduzetnički mindset za mlade otkriva s čime se sreću mladi hrvatski vizionari

Konferencijom Poduzetnički mindset za mlade želi se približiti ljude koji svim generacijama, a posebno mladima mogu biti nadahnuće pa će se govoriti o zanimanjima budućnosti, ali i uspjesima poput Nanobita

<p>'Budućnost ste vi' moto je konferencije Poduzetnički mindset za mlade koja će biti na Crni petak, 27. studenog. Konferencija će srednjoškolcima i studentima pomoći u profesionalnoj orijentaciji predstavljajući im uspješne hrvatske poduzetničke priče. Poseban naglasak bit će na vizionarskim idejama mlađe generacije poduzetnika i svemu s čime su se oni susreli na putu do uspjeha.</p><p>Zbog epidemiološke situacije konferencija će se moći pratiti preko YouTubea, a srednjoškolci, studenti i drugi mladi ljudi konferenciju mogu pratiti besplatno uz prethodnu prijavu na internetskoj stranici: <strong><a href="https://mindset.poduzetnik.biz/">https://mindset.poduzetnik.biz/.</a></strong></p><p>- Konferencija Poduzetnički mindset za mlade održava se drugi put. Njome mladima želimo približiti ljude koji su za nas više od lidera. Ljudi su to koji svim generacijama, a pogotovo mladima mogu biti nadahnuće. Upravo oni mlade visoko motivirane ljude pune sjajnih ideja mogu potaknuti na poduzetnički pothvat. Za sretnu budućnost u Hrvatskoj trebamo graditi novi mindset, onaj poduzetnički - kazao je Ognjen Bagatin, pokretač konferencije Poduzetnički mindset za mlade.</p><p>O zanimanjima budućnosti govorit će <strong>Hrvoje Balen</strong>, član uprave Algebre, i <strong>Andrija Čolak</strong>, osnivač i vlasnik Čolak Franchise Consulting Grupe i brenda Surf’n’Fries.</p><p><strong>Berislav Horvat</strong>, Country Managing Partner EY Hrvatska, i <strong>Luka Abrus</strong>, lider digitalne agencije Five, bavit će se temom „Gdje se krije formula uspjeha?“. "Otići ili ostati?!" – dvojba je s kojom se suočavaju mnogi mladi ljudi, a argumente za svaki od ta dva izbora pomno će analizirati dr. sc. <strong>Siniša Marijan</strong>, menadžer iz tvrtke Končar.</p><p>O prilikama koje mladim poduzetnicima nudi Europska unija, <strong>Saša Cvetojević</strong> razgovarat će s <strong>Irene Tinagli</strong>, zastupnicom Europskog parlamenta iz Italije.</p><p>Članica uprave tvrtke Hanza Media <strong>Ana Hanžeković</strong> vodit će modul u kojem će <strong>Tomislav Car</strong> iz Infinuma i <strong>Albert Gajšak</strong> iz Circuitmessa, inače povezani mentorskim odnosom, govoriti o važnosti dobrog mentora i kvalitetnog vodstva u počecima firme. </p><p>Član Uprave HT-a <strong>Boris Drilo</strong> razgovarat će s <strong>Alanom Suminom</strong>, suosnivačem i suvlasnikom Nanobita, o jednom od najzanimljivijih poslovnih događaja ove godine u Hrvatskoj - prodaji tvrtke Nanobit švedskom Stillfrontu.</p><p>U panelu o tome koliko je važno povezivanje po zajedničkom mindsetu, koji će moderirati direktorica Lidera <strong>Bojana Božanić</strong>, sudjelovat će direktor tvrtke Moj-eRačun <strong>Marko Emer</strong>, suosnivačica i članica uprave u tvrtki Poslovna inteligencija <strong>Anita Cvetić</strong> Oreščanin i članica uprave Specijalne bolnice Sv. Katarina <strong>Jadranka Primorac</strong>.</p><p>U drugom panelu mlade će se liderice baviti temom Što donosi sutra?. U raspravi će sudjelovati direktorica tvrtke Slavonija DI <strong>Martina Ravlić</strong>, suosnivačica tvrtke Bazzar.hr <strong>Tana Zimmermann</strong> i direktorica Naftaline <strong>Matea Pirić</strong>. Moderator panela je direktor 24sata <strong>Boris Trupčević</strong>.</p><p><strong>Vedran Sori</strong>ć, direktor Sorbel Groupa poznat i kao „prodajni guru“, priprema govor s temom Važnost pričanja priča, a Ante Lučić najavit će novu emisiju Startup mindset u kojoj predstavlja hrvatske startup tvrtke.</p><p>Organizator konferencije je časopis Poduzetnik, a programski partner EY Hrvatska.</p><p> </p>