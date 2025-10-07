Što je Sora: OpenAI tekst-u-video alat i što donosi “Sora 2”

Na osnovnoj razini, Sora pretvara tekst, sliku ili kratki video u novi video do oko jedne minute, s kompleksnim kadrovima, više likova i pokretom kamere. Ideja je “simulirati svijet” dovoljno uvjerljivo da nastanu storyboardovi, kratki spotovi ili demo-scene bez klasične produkcije. Službena najava naglašava visoku vizualnu kvalitetu i bolju dosljednost priča u odnosu na ranije generatore.

Pogledajte Sora AI u akciji:

Što je novo: “Sora 2” i prateća aplikacija uvode šire dostupnosti te praktične alate za kontrolu identiteta u videu — od “cameo” pravila do ograničenja korištenja lika u osjetljivom sadržaju. OpenAI također mijenja pristup autorskim pravima: umjesto prešutnog “opt-outa”, uvodi se više opt-in suradnji s vlasnicima IP-ja i najavljuje se model dijeljenja prihoda kada se koriste zaštićeni likovi. Ukratko, cilj je zadržati kreativnost, ali uz stroža pravila oko prava i zlouporabe, koja je jasno najveći problem s ovim i sličnim alatima.

Kako se koristi: start kroz pozivnice (iOS aplikacija i web), uz planirano širenje na druga tržišta. Tipični slučajevi su brzi pitch videi, marketing koncepti, prototipovi scena i društveni formati, a za osjetljive teme (politika, javne osobe) ugrađena su dodatna ograničenja i označavanje sadržaja. Ako tražiš sažetak: Sora je najbliže “prompt u video” alatu koji je trenutno šire dostupan, a “Sora 2” mu dodaje bolju kontrolu, jasnija pravila i prvi val partnerstava s vlasnicima likova.