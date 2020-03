Studentica pronašla 17 novih planeta, a jedan je kao Zemlja

Teleskop Kepler već ima svog nasljednika u svemiru, ali on nam je ostavio i gomilu podataka koje astronomi moraju analizirati. Zahvaljujući njima, Michelle Kunimoto (26) sa Sveučilišta Britanske Kolumbije, otkrila je čak 17 novih planeta.

Astronomkinja na doktoratu objavila je znanstveni rad u kojem opisuje 17 novih svjetova, a jedan od njih otprilike je velik kao Zemlja i vjeruje se da je stjenovit baš kao i naš planet. Nalazi se u zoni koja bi mogla podržavati život, ali kako je 1000 svjetlosnih godina od nas, teško da ćemo ga tako skoro ići stražiti.

- No ovo je jako uzbudljivo otkriće, jer je u Keplerovim podacima otkriveno tek 15 malih planeta u zoni koja može podržavati život - rekla je Kunimoto.

