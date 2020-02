Sve o fintech eri otkrivaju stručnjaci na Digital Takeoveru

U društvu s trendom otvorenog bankarstva stiže i sve više, kako ih na stranim tržištima popularno nazivaju, “fintech disruptora” i brojnih fintech mogućnosti, a osim stranih rješenja vidimo kako ovaj trend donosi veliki interes i među hrvatskim start-upima i kompanijama. Na ove brojne domaće i strane fintech igrače banke nikako ne ostaju ravnodušne nudeći i razvijajući svoja rješenja – jer je više nego ikad važno držati korak s rapidnom promjenom financijskog tržišta kako bi se ostalo u igri. Samo neka od pitanja na koja će panel odgovoriti su što nas čeka na polju FinTecha u Hrvatskoj, a što na globalnoj sceni?

Osim toga – problematizirat će se i uvođenje EU direktive PSD2 te koja je je budućnost financial advisory alata? Čeka li nas osobni bankar i savjetnik na zaslonu mobitela ili smartwatcha i što je s krajnjim korisnicima – jesu li sigurni u novom financijskom dobu? Moderator Oleg Maštruko će zajedno s ostalim panelistima odgovoriti na ta, ali i mnoga druga pitanja na ovogodišnjem Digital Takeoveru.

Interaktivna rasprava stručnjaka o Blockchain tehnologiji, umjetnoj inteligenciji i podatkovnoj znanosti

Oleg Maštruko,i kolumnist hrvatskog časopisa za IT profesionalce i internetske. Maštruko je i izvršni producent okruglog stola Mreža Smart Day te organizator poslovnih konferencija i događanja, a na najvećem regionalnom inovacijskom i transformacijskom summiturazgovarat će s hrvatskim stručnjacima o financijskim tehnologijama i budućnosti tržišta novca.

Jedan od panelista je Boris Agatić, stručnjak koji se posljednje 4 godine intenzivno bavi područjem blockchain tehnologije i fintecha, a panel diskusiji doprinosi upravo bogatim iskustvom u ovim područjima zahvaljujući kojem je do sada održao dvadesetak predavanja na raznim IT konferencijama. Agatić je danas priznati stručnjak za održavanje informatičkih sustava digitalnog marketinga, dizajna korisničkog iskustva, weba i softverskog razvoja, a intenzivno se bavi i područjima Internet of things i Machine Learning, podatkovnom znanošću i edukacijom.

Uz njega će na panelu sudjelovati i Filip Šaravanja, viši analitičar i fintech koordinator koji upravlja radom prvog regulatornog Inovacijskog huba u Hrvatskoj,, a iza njega je više od šest godina iskustva rada na infrastrukturi tržišta kapitala i problemima u vezi sa zlouporabom tržišta. Šaravanja je ekspert u analizi učinaka novih tehnoloških rješenja u kontekstu reguliranog poslovanja s naglaskom na tržišni integritet, sistemske rizike i zaštitu potrošača. Predano proučava elemente na kojima se temeljii radi na povezivanju pravnog razumijevanja i disruptivnih tehnologija.



Martinčević i Vuković eksperti su za aktualne ekonomske politike

Linardo Martinčević, priznati je stručnjak za teme vezane uz financijske tehnologije i međunarodne financije. U Hrvatskoj narodnoj banci radi od 2007. otkad se intenzivnije bavi i stručno usavršava na područjima ekonomskih politika i financija. Trenutačno radi na poslovima vezanim za međunarodne financijske institucije i biti će svakako zanimljivo čuti što će Linardić otkriti o kretanjima na domaćem i globalnom tržištu kapitala.

U panelu o FinTechu sudjelovat će i Vuk Vuković, jedan od osnivača i izvršni direktor tvrtke Oraclum Intelligence Systems sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu. Njegova kompanija koristi se društvenim mrežama za predviđanje rezultata izbora, kretanja na tržištu, potražnje za određenim proizvodima i ponašanja kupaca. Njihov rad obuhvaća i provođenje složenih anketnih istraživanja te izradu modela podatkovne znanosti. Vuk je magistrirao na sveučilištu London School of Economics i doktorirao na Sveučilištu u Oxfordu, a dodatno se školovao na Berkelyu i Harvardu.

Cjelodnevni spektakl predstavlja pogleda u budućnost

U više od 20 sati programa posjetitelji će čuti više od 40 svjetskih i domaćih predavača i stručnjaka među kojima se ističe keynote speaker koji prvi put dolazi u ovaj dio Europe, suosnivač globalnog diva Netflix čiji su filmovi ove godine među glavnim favoritima za nagradu Oscar. Tu je i megapopularni, slavni australski umjetnik i performer,kraljevi startupa,, vodeći hrvatski astronom i znanstvenik,, digitalni genije iz LEGO svijeta,, svjetska food futuristica,, jedan od najbolji svjetskih trenera,, predsjednica organizacije Blockchain Alliance Europe,, suosnivač globalne kompanije za dostavu hrane iz Wolta,, danska stručnjakinja za razvoj digitalnih medija ali i razni državnici, vizionari, inovatori, tehnološki izumitelji, financijski i digitalni eksperti i marketinški stručnjaci. Svi oni zajedno obradit će inovacije isvih industrija – od telekomunikacija, financija, automobilske, medijske i prehrambene industrije, farmacije, retaila i mnogih drugih.Ovogodišnji Digital Takeover ekskluzivno otvara i expo dio na kojem će brojne hrvatske kompanije predstaviti svoje inovacije i najnovija tehnološka dostignuća. Posjetitelji će tako moći vidjeti i isprobatikoje dostavljaju poštu,najnoviju atrakciju iz svijeta igračaka - tenk koji ispaljuje projektile, kamere koje očitavaju spol i dob iz programa zaštite, svojevrsni, pametnei outdoor uređaj za prikaz lokacija u VR-u. Tu su i inovacijski proizvodi, specijalizirane za razvoj 3D tehnologije, ekološki održivetenisice, te niz drugih atraktivnih tehnoloških inovacija aktualnih na globalnom tržištu poput višenamjensku aplikaciju za eventekoju će posjetitelji tijekom Digital Takeovera imati na raspolaganju i čije će prednosti kao krajnji korisnici moći iskoristiti za još jednostavnijei praćenje programa summita.

Digital Takeover poseban naglasak stavlja na aktivni networking apostrofirajući ih kao neophodne alate u stvaranju kvalitetne biznis transformacije i općenito poslovne klime u društvu čime evidentno postaje nezaobilazan događaj u 2020.

Stoga ne propustite priliku nabavite svoju kartu. Kupnjom paketa kotizacija možete ostvariti značajne uštede u odnosu na redovnu vrijednost paketa:

4 + 1 gratis – 20% uštede

9 + 3 gratis – 25% uštede

12 + 5 gratis – 30% uštede

Tema: Digital Takeover