Vodeći virtuozi inovacija na expo dijelu Digital Takeovera

Tehnologija koja željena mjesta pretvara u virtualnu stvarnost, bespilotne letjelice koje dostavljaju poštu, najnovija atrakcija iz svijeta igračaka - tenkovi s projektilima, kamere koje očitavaju spol i dob, aplikacije koje daju informacije o video sadržaju, samo su dio inovacijskih i tehnoloških dostignuća koje će posjetitelji imati prilike vidjeti i isprobati 13. ožujka na Zagrebačkom Velesajmu na Digital Takeoveru 2020. Sve nabrojano, a i mnogo više predstavit će u sklopu expo dijela na najvećem regionalnom digitalnom summitu hrvatske start-up kompanije čiji su proizvodi danas traženi na tržištu.

Virtualna stvarnost dočarana najboljom tehnologijom

VR Pole je tvrtka koja proizvodi cjelovita interaktivna rješenja virtualne stvarnosti, a putem vlastitih tehnologija tu virtualnu stvarnost projiciraju na način da korisniku omogućuju interpretaciju događaja, neovisno o lokaciji na kojoj se nalaze. Na Digital Takeoveru tvrtka će predstaviti VR Pole, indoor i outdoor uređaj za prikaz lokacija u VR-u. Tehnologija je razvijena u suradnji s Fakultetom strojarstva i brodogradnje, a kompletno softversko i animacijsko rješenje proizvod je kompanije. Posjetitelji će također moći vidjeti i čitav niz ostalih proizvoda iz VR Pole portofolija poput interaktivnih podloga, AR aplikacija, NFC brošura... VR Pole je mlada kompanija, ali je do sad zabilježila značajne uspjehe - finale natjecanja Pitch Your Startup, nagrada „Stvaratelji za stoljeća' i Zlatna medalja za najbolju inovaciju u turizmu u 2018.

Isprobajte tehnološki napredne igračke - tenkove

Iron Bull je start-up kompanija koja se bavi razvojem visoko tehnoloških modela tenkova, opremljenih kamerama, airsoft mehanizmom ispaljivanja projektila te mrežom senzora za prepoznavanje udaraca od projektila. Kvalitetom izrade i naprednim funkcijama koje posjeduju tenkovi koje proizvode miljama su ispred svega sličnog na tržištu, kažu u Iron Bullu, i pozivaju posjetitelje da im se pridruže na Zagrebačkom Velesajmu 13. ožujka i isprobaju ove atraktivne igračke. Tenk je u potpunosti hrvatski proizvod, za njih su zainteresirani brojni investitori, a sve s ciljem otvaranja prve Iron Bull arena igraonice u Zagrebu gdje će tenkove ljubitelji igara moći unajmiti. Svaki njihov tenk modeliran je u 3D, ima namjensku elektroniku za kontrolu, video prijenos te ispaljivanje projektila i detekciju udaraca.

Hrvatska Pošta dostavila paket bespilotnom letjelicom

Svi koji dođu na Digital Takeover vidjet će uživo i AIR-RMLD bespilotnu letjelicu kojom je prije nekoliko dana Hrvatska pošta prvi put dostavila paket. Ta hrvatska start-up kompanija primarno se bavi proizvodnjom i sastavljanjem industrijskih dronova za razne primjene. Njihovi su proizvodi prilagođeni zahtjevima naručitelja i na taj ih način razvijaju i finaliziraju, a jedan od primjera je i dron za Inspekcijski nadzor plinovoda čiji su glavni kupci plinski distributeri i transporteri. AIR-RMLD će na Digital Takeoveru pokazati dron za dostavu paketa i dron za pregledavanje plinovoda.

Premijerno na Digital Takeoveru - revolucionarna tehnologija koja mijenja način konzumiranja video sadržaja

Startup kompanija Beyond Seen Screen-a dugoočekivanu aplikaciju ExRey, koja će ljubiteljima video sadržaja omogućiti brojne pogodnosti, premijerno će predstaviti na Digital Takeoveru. Ukratko rečeno, ono što je Shazam za audio, to bi ExRey trebao biti za video. Pomoću aplikacije će biti moguće na jednostavan i brz način skenirati video sadržaj i dobiti informacije o glumcima, režiseru, zanimljivim scenama sa snimanja, intervjuima, kostimografiji, nagradama itd. Radi se o tehnologiji koja mijenja način gledanja video sadržaja i dodaje novu dimenziju interakcije.



Kamere koje očitavaju spol, dob i temperaturu

Securitas Hrvatska kao dio vodeće međunarodne sigurnosne kompanije Securitas brojnim tehnološkim inovacijama uvela je usluge moderne zaštite pojedinaca i objekata na svjetskoj razini. Na Digital Takeoveru predstavit će najnovija tehnološka rješenja koja uključuju kombinaciju ljudi i tehnologije poput pametne analitike za brojanje ljudi, temperaturnih skenera i zaštitara na Segwayu s body camom. Posjetitelji će se moći zabavljati s cijelim nizom tehnoloških rješenja, od kojih svakako treba spomenuti i TrueView Demographics kamere koje se temelje na skeniranju lica i očitavaju spol i okvirnu dob. Predavanje o najnovijim tehnološkim dostignućima Securitasa Hrvatska održat će predsjednik Uprave tvrtke Ivan Ročić.

U više od 20 sati programa summita posjetitelji će čuti više od 40 predavača i stručnjaka među kojima treba istaknuti keynote speakera koji prvi put dolazi u ovaj dio Europe Marca Randolpha, suosnivača globalnog diva Netflix čiji su filmovi ove godine među glavnim favoritima za nagradu Oscar. Tu je i Mate Rimac, čovjek čija se kompanija za izradu dijelova za automobile danas smatra samim vrhom tehnoloških dostignuća, Ivan Mrvoš, jedan od najboljih svjetskih mladih poduzetnika, zatim vodeći hrvatski astronom i znanstvenik Korado Korlević, digitalni genije iz LEGO svijeta Lars Silberbauer, Jedan od najboljih svjetskih nogometnih trenera Zlatko Dalić, svjetska food futuristica Dr. Morgaine Gaye, predsjednica organizacije Blockchain Alliance Europe Tanja Bivic Plankar, suosnivač globalne kompanije za dostavu hrane Elias Aalto iz Wolta, ali i razni državnici, vizionari, inovatori, tehnološki izumitelji, financijski i digitalni eksperti i marketinški stručnjaci.

Digital Takeover poseban naglasak stavlja na aktivni networking apostrofirajući ih kao neophodne alate u stvaranju kvalitetne biznis transformacije i općenito poslovne klime u društvu čime evidentno postaje nezaobilazan događaj u 2020.

