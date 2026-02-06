Sve zbog maila: Amerikanac kritizirao ministarstvo, agenti mu odmah došli na vrata

Umirovljeni 67-godišnji muškarac iz predgrađa Philadelphije tvrdi da je postao meta Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS) nakon što je poslao mail odvjetniku DHS-a u kojem je apelirao da se ne deportira afganistanski izbjeglica jer mu prijeti opasnost od Talibana, pišu The Washington Post i The New Republic.

Prema navodima u tekstovima, istog dana kad je poslao poruku dobio je obavijest od Googlea da je DHS izdao administrativni poziv kojim traži informacije povezane s njegovim Google računom. Takvi pozivi mogu se izdati bez naloga suca, a Google je, prema opisu, dao rok da se poziv ospori.

Nekoliko dana kasnije, navodi se, agenti DHS-a došli su mu na vrata i pokazali kopiju maila, uz zahtjev da objasni okolnosti. U članku se spominje i da su agenti navodno rekli kako su dobili nalog za razgovor iz sjedišta u Washingtonu te da nisu imali dodatne informacije o samom administrativnom pozivu, zbog čega je cijeli postupak djelovao neobično i netransparentno.

Ključan dio priče je pravni okvir: administrativni pozivi postoje kao alat za brzo prikupljanje podataka u određenim vrstama postupaka, ali kritičari upozoravaju da se mogu zloupotrijebiti ako se koriste protiv zaštićenog govora ili bez jasnog traga tko ih je izdao i zašto. U izvještajima se navodi da je muškarac kasnije dobio pravnu pomoć i da se razmatra je li DHS prekoračio ovlasti.

Tu se vraćamo na staro pitanje privatnosti nasuprot sigurnosti: poruka koju je poslao nije javno opisana kao prijetnja, nego kao apel i kritika, dok je reakcija institucije bila prikupljanje podataka i terenski posjet. Ako se pokaže da je postupanje bilo neopravdano, ova priča može postati još jedan primjer kako tehnološke platforme i državne ovlasti sudaraju privatnost, slobodu govora i sigurnosne alate u praksi.