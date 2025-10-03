Taco Bell koči AI na drive-throughu nakon niza gafova: Što to znači za voice botove?

U praksi se pokazalo da je glasovni AI super u jednostavnim, tihim situacijama, ali podbacuje kad je buka, naglasci, dugačke narudžbe i stalne izmjene. Zato se razmišlja o hibridnom načinu rada: čovjek preuzima narudžbu u špici ili čim AI zapne, a strojevi rješavaju rutinu (pozdravi, dodaci, naplata). Slične korekcije već su se dogodile kod drugih lanaca, pa je trend sve jasniji: manje AI automatizma, više AI sustava kao pomoć.

Tehnički, to znači nekoliko konkretnih promjena. Bolji mikrofon i filtriranje buke, precizniji modeli za prepoznavanje govora i jasna pravila “fallbacka” na čovjeka čim sustav osjeti nesigurnost. Uz to, treba ugraditi zaštite protiv trolanja (limit količina, potvrda osjetljivih stavki), brže ažuriranje menija i sigurnu pohranu glasovnih logova. Ideja je da AI pokrije repetitivne korake, a da zaposlenici rješavaju sve što je sivo područje — pogotovo kad se narudžba komplicira.

Za goste to bi uskoro moglo izgledati vrlo jednostavno: ili jasno označena “ljudska” traka u špici ili AI koji radi samo dok je sve glatko, bez natezanja. Lanac će uspjeh mjeriti bržim protokom vozila i manje korekcija na blagajni, a ne time koliko je ljudi potpuno zamijenjeno. Zaključak za širi tech: glasovni AI u drive-throughu neće nestati, ali bit će uži po opsegu i pametnije ograničen — kao alat, ne kao magično rješenje. Kada će takve stvari doći i do naših drive trhough lanaca će vjerojatno ovisiti o uspjehu ovih modela.