Komentari 0
Taco Bell koči AI na drive-throughu nakon niza gafova: Što to znači za voice botove?

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: BBC

Nakon viralnih snimki (tipa “naruči 18.000 čaša vode”) Taco Bell preispituje gdje i kako uopće ima smisla koristiti AI na drive-throughu, a cijela industrija povlači ručnu.

U praksi se pokazalo da je glasovni AI super u jednostavnim, tihim situacijama, ali podbacuje kad je buka, naglasci, dugačke narudžbe i stalne izmjene. Zato se razmišlja o hibridnom načinu rada: čovjek preuzima narudžbu u špici ili čim AI zapne, a strojevi rješavaju rutinu (pozdravi, dodaci, naplata). Slične korekcije već su se dogodile kod drugih lanaca, pa je trend sve jasniji: manje AI automatizma, više AI sustava kao pomoć.

Pogledajte viralni incident: 

Tehnički, to znači nekoliko konkretnih promjena. Bolji mikrofon i filtriranje buke, precizniji modeli za prepoznavanje govora i jasna pravila “fallbacka” na čovjeka čim sustav osjeti nesigurnost. Uz to, treba ugraditi zaštite protiv trolanja (limit količina, potvrda osjetljivih stavki), brže ažuriranje menija i sigurnu pohranu glasovnih logova. Ideja je da AI pokrije repetitivne korake, a da zaposlenici rješavaju sve što je sivo područje — pogotovo kad se narudžba komplicira.

Za goste to bi uskoro moglo izgledati vrlo jednostavno: ili jasno označena “ljudska” traka u špici ili AI koji radi samo dok je sve glatko, bez natezanja. Lanac će uspjeh mjeriti bržim protokom vozila i manje korekcija na blagajni, a ne time koliko je ljudi potpuno zamijenjeno. Zaključak za širi tech: glasovni AI u drive-throughu neće nestati, ali bit će uži po opsegu i pametnije ograničen — kao alat, ne kao magično rješenje. Kada će takve stvari doći i do naših drive trhough lanaca će vjerojatno ovisiti o uspjehu ovih modela.

