Nakon viralnih snimki (tipa “naruči 18.000 čaša vode”) Taco Bell preispituje gdje i kako uopće ima smisla koristiti AI na drive-throughu, a cijela industrija povlači ručnu.
Taco Bell koči AI na drive-throughu nakon niza gafova: Što to znači za voice botove?
U praksi se pokazalo da je glasovni AI super u jednostavnim, tihim situacijama, ali podbacuje kad je buka, naglasci, dugačke narudžbe i stalne izmjene. Zato se razmišlja o hibridnom načinu rada: čovjek preuzima narudžbu u špici ili čim AI zapne, a strojevi rješavaju rutinu (pozdravi, dodaci, naplata). Slične korekcije već su se dogodile kod drugih lanaca, pa je trend sve jasniji: manje AI automatizma, više AI sustava kao pomoć.
Pogledajte viralni incident:
Tehnički, to znači nekoliko konkretnih promjena. Bolji mikrofon i filtriranje buke, precizniji modeli za prepoznavanje govora i jasna pravila “fallbacka” na čovjeka čim sustav osjeti nesigurnost. Uz to, treba ugraditi zaštite protiv trolanja (limit količina, potvrda osjetljivih stavki), brže ažuriranje menija i sigurnu pohranu glasovnih logova. Ideja je da AI pokrije repetitivne korake, a da zaposlenici rješavaju sve što je sivo područje — pogotovo kad se narudžba komplicira.
