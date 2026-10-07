Talijanska premijerka Giorgia Meloni zatražila zaštitu svog glasa zbog AI deepfakeova

Talijanska premijerka Giorgia Meloni podnijela je službeni zahtjev Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo kako bi svoj glas zaštitila kao zaštitni znak. Njezin potez dolazi uoči općih izbora u Italiji iduće godine i izravan je odgovor na sve češću zlouporabu umjetne inteligencije za stvaranje lažnih sadržaja.

Borba za vlastiti identitet

U sklopu zahtjeva koji je podnesen u ponedjeljak, talijanska premijerka morala je snimiti kratki zvučni zapis. Radi se o zvuku u trajanju od četiri sekunde u kojem dvaput izgovara rečenicu "Ja sam Giorgia Meloni" na talijanskom jeziku. Ovaj zahtjev za zaštitnim znakom trenutno je u fazi razmatranja na europskoj razini.

Poznata fraza "Io sono Giorgia" ima posebno značenje u njezinom političkom djelovanju. Postala je izrazito popularna nakon jednog političkog skupa 2019. godine, a dvije godine kasnije poslužila je i kao naslov njezine autobiografije. Zbog toga se ovaj izraz danas usko veže uz njezine političke kampanje.

Ako joj europski ured odobri zahtjev, Meloni će dobiti snažan pravni alat za sprečavanje neovlaštene komercijalne upotrebe svog glasa. Stručnjaci ipak upozoravaju kako takva zaštita neće automatski izbrisati sve postojeće lažne snimke s interneta, ali će stvoriti ozbiljne prepreke onima koji planiraju zaraditi na imitaciji njezina glasa.

Meta pornografskih lažnjaka

Ovo nije prvi put da se talijanska političarka bori s posljedicama manipuliranog sadržaja na internetu. Tijekom 2024. godine sudskim je putem zatražila 100 tisuća eura odštete nakon što su na raznim internetskim stranicama osvanuli pornografski videozapisi na kojima je njezino lice digitalno zalijepljeno na tijela drugih žena.

U ožujku je čak pozvana na sud kako bi svjedočila protiv osobe koja je stvarala te materijale. Samo nekoliko mjeseci kasnije, u svibnju ove godine, ponovno je upozorila na iste opasnosti nakon što su internetom počele kružiti njezine lažne slike u donjem rublju stvorene pomoću naprednih računalnih programa.

​- Ovo ide dalje od mene. Lažni videi su opasan alat jer mogu prevariti, manipulirati i napasti svakoga. Ja se mogu braniti, ali mnogi drugi ne mogu - poručila je Meloni na društvenim mrežama.

Problem koji muči mnoge poznate

Meloni nije jedina javna osoba koja pokušava preuzeti kontrolu nad vlastitim identitetom u digitalnom svijetu. Američki glumac Matthew McConaughey još je u siječnju ove godine zaštitio svoje ime i glas, a slično je u travnju napravila i pop pjevačica Taylor Swift nakon što su se pojavile njezine eksplicitne slike nastale radom umjetne inteligencije.

U Velikoj Britaniji je u kolovozu više od 80 izvođača, među kojima su glumci Matt Lucas, Hugh Bonneville i Nicola Coughlan, zatražilo od britanskog premijera Andyja Burnhama uvođenje zakona koji bi svakom građaninu dao pravo na vlasništvo nad vlastitim glasom. Problem s glasovnim klonovima postaje sve veći jer se danas uvjerljive kopije mogu napraviti iz samo nekoliko sekundi izvornog zvučnog zapisa.

Kako bi se donekle uveli red u ovo područje, Europska unija usvojila je novi Akt o umjetnoj inteligenciji u srpnju. Prema tim pravilima, svi takvi manipulirani materijali moraju biti jasno označeni, a strogo je zabranjeno stvaranje seksualiziranog sadržaja sa stvarnim osobama bez njihovog izričitog pristanka.

*uz korištenje AI-ja