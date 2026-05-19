Tek što je došla, Spotifyjeva 'zelena kugla' odlazi u povijest nakon loše reakcije korisnika

Spotify je nedavno iznenadio korisnike promjenom ikone svoje mobilne aplikacije, a slavljenički logo u obliku disko kugle nije se svima svidio. Standardna, minimalistička zelena ikona zamijenjena je fotorealističnom disko kuglom, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Osvježenje ikone zamišljeno je kao zaigrana i slavljenička promjena povodom dvadesete godišnjice postojanja tvrtke. Problem je nastao jer mnogi korisnici nisu znali da je promjena trebala biti samo privremena rođendanska proslava, zbog čega su izrazili svoje nezadovoljstvo. Tvrtka se zato potrudila odgovoriti na objave na društvenim mrežama, uvjeravajući sve da disko kugla nije trajno rješenje.

Proslava dvadeset godina uz malo sjaja

Sjajna zelena disko kugla bila je dio Spotifyjeve kampanje "Spotify 20: Your Party of the Year(s)", koja je korisnicima ponudila personalizirani pregled njihove povijesti slušanja na platformi, uključujući prvu pjesmu koju su poslušali i omiljene izvođače svih vremena. Mnogi su se zabrinuli da će nova, blještava ikona trajno narušiti estetiku njihovih početnih zaslona, koja je mnogima vrlo važna. Promjena tako istaknute ikone na način koji ne odgovara stilu ostalih može predstavljati velik problem za korisnike koji paze na vizualni sklad.

Kao odgovor na podijeljene reakcije, Spotify je na društvenoj mreži X (bivši Twitter) objavio poruku u zaigranom tonu, potvrđujući da je promjena kratkog vijeka.

"U redu, znamo da šljokice nisu za svakoga. Naš privremeni 'glow up' uskoro završava. Vaša redovna ikona Spotifya vraća se sljedeći tjedan."

Podijeljene reakcije korisnika

Odluka o privremenoj promjeni logotipa izazvala je snažne osjećaje među korisnicima. Mnogi su na društvenim mrežama izrazili svoje negodovanje, nazivajući novu ikonu "ružnom" i "ometajućom". Neki su čak prijavili da su novu ikonu zamijenili za grafičku pogrešku na zaslonu ili nedovršeno ažuriranje aplikacije. Minimalistički logo, zeleni krug s tri crne zakrivljene linije, postao je prepoznatljiv simbol za diva glazbenog streaminga, a prvi logo tvrtke predstavljen je 2008. godine prije značajnog redizajna u današnju verziju 2013. godine.

Ipak, nisu sve povratne informacije bile negativne. Dio korisnika pohvalio je disko kuglu zbog zabavnog i slavljeničkog duha, smatrajući je osvježavajućim odmakom od prevladavajućeg minimalističkog dizajna drugih tehnoloških tvrtki. Rasprava je čak potaknula neke da zatraže od Spotifya da korisnicima omogući izbor željene ikone iz ponude različitih dizajna. Sličnu slavljeničku kampanju proveo je i Instagram još 2020. godine, kada je korisnicima ponudio niz alternativnih ikona, ali također samo privremeno. Kako izvještava 9to5Mac, uvođenje alternativnih ikona aplikacije na iPhoneu opcija je koju bi više tvrtki trebalo iskoristiti.

Minimalizam protiv maksimalizma u dizajnu aplikacija

Podijeljene reakcije na Spotifyjev privremeni logo dotiču se šire rasprave o trenutnim trendovima u digitalnom dizajnu. Prevladavajuća estetika posljednjih godina je minimalizam, kojeg karakteriziraju čiste linije, jednostavne palete boja i pregledna sučelja. Ovaj trend je omiljen zbog svoje jasnoće i jednostavnosti korištenja. Međutim, postoji i rastući protupokret prema maksimalizmu, koji prihvaća izražajnije, odvažnije, pa čak i kaotične dizajne.

Zagovornici maksimalizma tvrde da on omogućuje više osobnosti i pričanja priče u brendiranju. Spotifyjeva privremena disko kugla može se promatrati kao posveta tom maksimalističkom trendu, dajući prednost slavljeničkom i nostalgičnom osjećaju ispred elegantnog i modernog izgleda. Korisnička rasprava naglašava podjelu između onih koji preferiraju poznatu jednostavnost minimalističkog dizajna i onih koji su otvoreni za izražajnije i zaigranije estetike. Unatoč tome što je Spotifyjeva disko kugla ikona uznemirila neke korisnike, cijenimo energiju uloženu u stvaranje nečeg zabavnog za dvadeseti rođendan tvrtke. Bilo kako bilo, ples završava ovog tjedna jer je disko kugla spremna za povlačenje.

*uz korištenje AI-ja