Nakon što je slavio Hitlera i negirao genocid, Grok će vas od sada usmjeravati tijekom vožnje. Ovog je vikenda Tesla predstavila novo blagdansko softversko ažuriranje. A jedan od ranih božićnih poklona koje daruje svojim korisnicima jest nova značajka koja pretvara Grok u vašeg “osobnog vodiča” za snalaženje po gradu, piše Futurism.

Tesla kaže da ažuriranje omogućuje Groku da “dodaje i uređuje” odredišta u navigaciji tijekom vožnje. U videu koji je tvrtka objavila, vozač zamoli Grok za “obilazak San Francisca” i navede nekoliko specifičnih lokacija koje želi posjetiti. Nakon što na trenutak obrađuje zahtjev, chatbot odgovori tako što postavi rutu do svih navedenih mjesta.

“Trebalo bi trajati oko sat vremena s prometom,” procjenjuje Grok. “Uživajte u obilasku SF-a.”

Za korištenje značajke, koja se zove Navigation Command, Tesla kaže da Grok mora biti postavljen na svoju osobnost “Assistant”, jedan od nekoliko unaprijed programiranih modova koji određuju njegov stav i osobnost.

Musk je najavio da će Grok stići u Tesle u srpnju, nedugo nakon što je chatbot doživio slom na X-u tijekom kojeg se nazvao “MechaHitlerom” i hvalio naciste. Trenutačno je dostupan samo u automobilima opremljenima najnovijim Teslinim čipsetom u SAD-u i Kanadi.

Foto: Luisa Gonzalez

Najava je dočekana sa zabrinutošću, s obzirom na povijest AI-ja, a takvi su se incidenti nastavili gomilati. Prošlog mjeseca korisnici su otkrili da Grok hvali svog tvorca Muska do apsurdnih razmjera, tvrdeći da je pametan poput Isaaca Newtona, bolji sportaš od LeBrona Jamesa i bolji uzor od Isusa Krista.

Musk je tvrdio da je Grok bio “manipuliran antagonističkim promptovima”. Kasnije je njegova sklonost pretjeranom veličanju Muska ponovno izašla na vidjelo kada je Grok zagovarao uništenje cjelokupne svjetske židovske populacije kako bi se spasio, pazite ovo - Muskov mozak!

Pouzdanost

Jamačno se postavlja pitanje koliko je sigurno imati takav AI kojeg je lako manipulirati da vam služi kao navigacija u prometu. Jedna Kanađanka tvrdi da je isti taj Grok u njezinoj Tesli zatražio gole slike njenog 12-godišnjeg sina tijekom naizgled bezazlenog razgovora o njegovim omiljenim nogometašima. Umjetna inteligencija pritom je koristila svoj "Gork" glas koji zvuči kao "lijeni muškarac".