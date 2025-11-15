Obavijesti

NEIZVJESNE CARINE

Tesla želi izbaciti kineske dijelove iz proizvodnje u SAD-u

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Christian Mang

Tesla zadnje dvije godine povećava udio dijelova za svoje američke tvornice nabavljenih u Sjevernoj Americi nakon prijetnji povećanja carina, izvijestio je Reuters u travnju

Tesla sada traži od svojih dobavljača da izbace kineske komponente iz proizvodnje automobila u SAD-u, objavio je u petak The Wall Street Journal.

Tesla i njegovi dobavljači već su zamijenili neke kineske komponente dijelovima proizvedenima drugdje. Tesla namjerava zamijeniti sve preostale komponente onima proizvedenima izvan Kine u idućih godinu dana do dvije, po pisanju lista, koji se poziva na upućene izvore.

Čelnici Tesle suočeni su s neizvjesnošću zbog promjenjivih carina u trgovinskom ratu između SAD-a i Kine, što im otežava osmišljavanje koherentne cjenovne strategije, navodi list.

Reuters nije mogao provjeriti novo izvješće.

Podaci Kineskog udruženja za osobna vozila pokazali su ranije ovaj mjesec da je prodaja Teslinih električnih vozila proizvedenih u Kini pala za 9,9 posto na 61.497 vozila u listopadu u odnosu na godinu dana prije, a u rujnu je s druge strane rasla 2,8 posto.

Prodaja Teslinih Modela 3 i Modela Y proizvedenih u 'gigatvornici' u Šangaju, uključujući izvoz u Europu, Indiju i na druga tržišta, pala je 32,3 posto u odnosu prema rujnu. 

Čelnici proizvođača automobila u kriznom su načinu rada cijele ove godine zbog geopolitičkih tenzija između dviju supersila, preispitujući svoje veze s Kinom, dugogodišnjim važnim izvorom dijelova i sirovina, zbog američkih prijetnji carinama i potencijalnih uskih grla u nabavi rijetkih minerala te nestašica čipova. 

General Motors je ovaj tjedan zatražio od nekoliko tisuća svojih dobavljača da iz svojih dobavnih lanaca izbace dijelove iz Kine.

