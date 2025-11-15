Tesla želi izbaciti kineske dijelove iz proizvodnje u SAD-u

Tesla sada traži od svojih dobavljača da izbace kineske komponente iz proizvodnje automobila u SAD-u, objavio je u petak The Wall Street Journal.

Tesla i njegovi dobavljači već su zamijenili neke kineske komponente dijelovima proizvedenima drugdje. Tesla namjerava zamijeniti sve preostale komponente onima proizvedenima izvan Kine u idućih godinu dana do dvije, po pisanju lista, koji se poziva na upućene izvore.

Čelnici Tesle suočeni su s neizvjesnošću zbog promjenjivih carina u trgovinskom ratu između SAD-a i Kine, što im otežava osmišljavanje koherentne cjenovne strategije, navodi list.

Tesla zadnje dvije godine povećava udio dijelova za svoje američke tvornice nabavljenih u Sjevernoj Americi nakon prijetnji povećanja carina, izvijestio je Reuters u travnju.

Reuters nije mogao provjeriti novo izvješće.

Podaci Kineskog udruženja za osobna vozila pokazali su ranije ovaj mjesec da je prodaja Teslinih električnih vozila proizvedenih u Kini pala za 9,9 posto na 61.497 vozila u listopadu u odnosu na godinu dana prije, a u rujnu je s druge strane rasla 2,8 posto.

Prodaja Teslinih Modela 3 i Modela Y proizvedenih u 'gigatvornici' u Šangaju, uključujući izvoz u Europu, Indiju i na druga tržišta, pala je 32,3 posto u odnosu prema rujnu.

Čelnici proizvođača automobila u kriznom su načinu rada cijele ove godine zbog geopolitičkih tenzija između dviju supersila, preispitujući svoje veze s Kinom, dugogodišnjim važnim izvorom dijelova i sirovina, zbog američkih prijetnji carinama i potencijalnih uskih grla u nabavi rijetkih minerala te nestašica čipova.

General Motors je ovaj tjedan zatražio od nekoliko tisuća svojih dobavljača da iz svojih dobavnih lanaca izbace dijelove iz Kine.