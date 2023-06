Test Volkswagena ID. Buzz: Ovo je auto u kojeg se lako zaljubiti

Volkswagenov ID. Buzz trenutno je jedna od najvećih novih zvijezda, i jedan od najneobičnijih automobila na našim cestama. Kombi s retro pričom ali modernim dizajnom i električnim pogonom definitivno nije za one koji se žele voziti diskretno jer sedmodnevni test nas je naučio, gdje god se pojavite s ovim automobilom u središtu ste pažnje. To još dodatno potencira atraktivna i razigrana dvobojna kombinacija testnog auta.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Prvo pitanje koje smo si postavili prije testa je li ID. Buzz samo šminka, svojevrsni trik kojim VW igra na emocije kupaca ili iskoristiv i dobar automobil. Odgovor na ovo pitanje otkrit ćemo vam odmah: unatoč svoj šminki i činjenici da su u prvom planu izgled i emocije ID. Buzz je zapravo odličan automobil vrlo praktične duše u kojeg se lako zaljubiti i srcem i mozgom. Pod uvjetom volite i želite voziti električne automobile sa svim prednostima i nedostacima koje oni imaju.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Dizajn ID.Buzza je pravi pogodak. Razigrana vanjština jasno asocira na originalni Bulli, VW Bus iz hipi ere koji danas ima kultni status. Njegova moderna interpretacija pun je pogodak, automobil zaista izgleda vrhunski. Naravno, nije za one koji se žele uklopiti i ostaviti ozbiljan dojam, ali za one mlade, mlade u srcu i opuštene svakako je dobar odabir.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

I unutrašnjost je maštovita i razigrana, prepuna ukrasa i dizajnerskih "igrarija", no svatko tko je već ranije sjeo u neki ID. Automobil primijetit će sličnost s njima u vidu minimalističkog kontrolnog sučelja koje se svodi na (uglavnom) samo dodirni zaslon i malene digitalne instrumente. Ovo rješenje nije baš za svakoga, a ni nama se ne sviđa što nema posebnih komandi za klimu, no na to se polako moramo navikavati kod svih automobila. Infotainment sustav nije idealan, no Volkswagen ga je dosta poboljšao zadnjih godina tako da na njega nemamo prevelikih zamjerki. Jedino što stvarno smeta su dodirne površine kojima se regulira glasnoća audio sustava i temperatura klima uređaja. Možda izgledaju elegantno no klasičnije rješenje s nekom vrstom tipki bi bilo elegantnije i ergonomičnije.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ono što u unutrašnjosti ID. Buzza najviše oduševljava nije dizajn ili tehnologija već prostranost i praktičnost. Velike dimenzije auta, prije svega njegova širina, i monovolumenski oblik rade čuda. U unutrašnjosti prostora ima u obilju i sprijeda i straga i za noge i u širinu, stražnja sjedala moguće je pomicati 15 centimetara naprijed nazad, a tu je i ogroman prtljažnik u koji stane čak 1121 litra. Prostranost ID. Buzza čini ga odličnim obiteljskim automobilom ali i vozilom za "slobodno vrijeme". Ovdje pomaže još jedan jednostavan i genijalan trik. Varijabilna podnica prtljažnika može se namjestiti tako da se preklapanjem stražnjih sjedala dobije gotovo dva metra dugačka potpuno ravna površina. Korisno za prijevoz ali i kao priručni krevet. Na površinu stavite tanji prijenosni madrac i dobili ste priručni kamper. Genijalno!

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Velika preurednost kada je u pitanju praktičnost ovog automobila su stražnja bočna klizna vrata. Ona olakšavaju ulazak u auto ali i utovar ako nešto prevozite i mnogo su praktičnije rješenje od klasičnih vrata. Na testnom autu su električno pokretana što podiže luksuzni dojam ali je i praktično jer klizna vrata su dosta teška i potrebno je malo više snage da biste ih pravilno zatvorili. Ovdje to nije potrebno jer sve obavljaju električni motori. Električno su pokretana i vrata prtljažnika.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Kad smo već kod struje prijeđimo i na pogon. ID Buzz se ovdje ne razlikuje od većine ID modela koje smo ranije vozili. Identičan stražnje smješten električni motor sa 204 KS i stražnji pogon ima i većina ID.4 i i ID.5 na našim cestama. Baterija je također dobro poznata s neto kapacitetom od 77 kWh što ID. modelima daje vrlo dobar doseg. no kako tu stoji Buzz koji ej težak gotovo 2,5 tona i visok poput dostavnog kombija? Sasvim dobro. Na testu smo u gradskoj vožnji ostvarivali potrošnju kojom smo bez problema mogli prevaliti 440 kilometara, uz nježniju vožnju i do 480 km. Ukupna testna potrošnja u kombiniranoj vožnji s malo autoceste i dosta otvorene ceste i gradske vožnje nam je bila 19,2 kWh/100 km što u prijevodu znači 401 kilometar dosega. Na autocesti pri prosječnoj brzini od oko 110-120 km/h doseg je pao na oko 260 km. Sasvim solidno i mnogo bolje nego što smo očekivali od ovako velikog i teškog auta.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Unatoč 204 KS, ID. Buzz i nije neki sprinter,a tu je najveći uzrok masa. Ubrzanja su umjerena, do 100 km/h stiže za 10,2 sekunde što je dobro za ovaj tip auta, no mnogo slabije od vrijednosti na koje nas sve više navikavaju električni auti. S međuubrzanjima nema problema, manevri preticanja su brzi i "bezbolni". Maksimalna brzina se ograničena na 145 km/h s razlogom. Pri toj brzini doseg već pada na manje od 200 km i ne isplati se voziti brže. Više bi vremena potrošili na punjačima nego biste uštedjeli većom brzinom.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Komfor vožnje u ID. Buzzu je besprijekoran. Automobil ima vrlo udoban ovjes, zvučna izolacija je besprijekorna, motor praktično nečujan i sve to rezultira vrlo ugodnim putovanjima. Ovjes jako dobro upija neravnine na lošijim cestama, prelazak preko ležećih policajaca je relativno "bezbolan". U pogledu vozne dinamike, bolji je nego što biste očekivali od ovakvog auta. Naginjanje u zavojima je kao u SUV-u, relativno malo, držanje zacrtane putanje u zavoju precizno, jedino što vas malo sputava pri agresivnijoj vožnji zavojima je velika masa koja se itekako osjeti. Posebne pohvale i za vrlo mali krug okretanja koji će dobro doći u gradskoj vožnji i pri manevriranju na uskim parkiralištima.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

ID. Buzz definitivno nije samo šminka. Ovo je prostrani obiteljski automobil, koristan kad nešto želite prevesti, priručni kamper... Moćna kombinacija koja će se mnogima svidjeti na prvu. Naravno, pod uvjetom da vole električne automobile i na putovanjima stvarima pristupaju "laganini".

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

masa: 2471 kg

dimenzije: 471 x 199 x 193 cm

snaga: 150 kW/204 KS

baterija: 77 kWh

0-100 km/h: 10,2 s

najveća brzina: 145 km/h

doseg kombinirano: 402 - 423 km

potrošnja: 20,6 - 21,7 kWh/100 km

cijena: 79.789 € (testni model), 68.652 € (osnovni ID. Buzz)

Važnija oprema testirani Volkswagen ID. Buzz Pro

Alunaplatci 21", LED Matrix svjetla, električno pokretana i grijana sjedala, grijan vjetrobran, grijan upravljač, dvozonska automatska klima, sustav kamera za parkiranje s pogledom od 360°, ambijentalna rasvjeta, dodirni zaslon 12", navigacija, električno pokretana stražnja klizna vrata, električno pokretana vrata prtljažnika, kuka za vuču s električnim spuštanjem...