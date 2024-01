Testirali smo Forthing T5 EVO: Kineski SUV na japanski pogon za 29.990 € s hrpom opreme

Oprosti, koji je ovo auto? Na to pitanje u tjedan dana odgovorili smo šest ili sedam puta, pa čak i na naplatnim kućicama, dok smo testirali Forthing T5 EVO, kineski SUV koji je nedavno stigao u Hrvatsku.

Radi se o modelu s turbobenzinskim Mitsubishijevim motorom od 177 konjskih snaga i 7-brzinskim automatskim mjenjačem s dvostrukom spojkom austrijske firme Magna Steyra, koji je u bitku s konkurentima iz klase ušao s jakim naoružanjem u vidu ekskluzivne opreme (full koža, masažna sjedala, panoramski krov...) i niske cijene (29.990 eura).

T5 EVO je u Hrvatsku stigao prije nekoliko mjeseci zajedno s električnim premium SUV-om Seres 5 tvrtke Dongfeng, a na tržište ga je plasirala Auto Hrvatska. Dongfeng je vodeći kineski proizvođač osobnih i lakih komercijalnih vozila i treći je najveći kineski proizvođač automobila.

Kakav je Forthing T5 EVO?

Odmah da napomenemo, u ponudi je samo jedan model - Forthing T5 EVO Exclusive s 1.5 litrenim četverocilindričnim benzinskim motorom od 177 KS najvećeg okretnog momenta od 260 Nm dostupnih već od niskih 1500/min i 7-brzinskim automatskim mjenjačem s dvostrukom spojkom austrijske firme Magna Steyra. Potrošnja? Prema WLTP-u ovaj kineski SUV troši 6,9 litara.

Gospodinu Hansu Henningu Knoepfleu treba zahvaliti za 'koji je ovo auto?' pitanje s početka teksta koje su nam postavljali na parkiralištima, benzinskoj pa cak i na naplatnim kućicama jer on je dizajner zaslužan za moderan izgled ovog kineskog SUV-a. Čovjek je radio za Mercedes, Volvo, GM, europski utjecaj se vidi i na Forthingu.

Forthing T5 EVO s velikom maskom i LED svijetlima sprijeda podsjeća na Maserati, a s boka malo 'vuče' na Jaguar.

Stražnji kraj s četiri ispušne cijeli naglašava njegov sportski izgled. Gore je dvobojni spojler, a LED straža svjetla spojena su LED trakom. Donji dio branika je u crnoj boji.

Prtljažnik se otvara i zatvara električno, volumen mu je 480 litara. Ispod prtljažnika je rezervni čelični kotac s gumom manjih dimenzija T155/90R17. Danas, kad većina novih auta dolazi sa (neupotrebljivim) setom za krpanje, čak i rezervna guma smanjenih dimenzija je nešto što rado vidimo u testnom vozilu.

Sigurnost i 5 zvjezdica na NCAP testu

Što se tiče sigurnosti, ima šest zračnih jastuka, a Kinezi se hvale i s maksimalnih 5 zvjezdica na NCAP testu. Auto ima elektronsku blokadu motora protiv krađe, sigurnosnu bravu za djecu, središnje zaključavanje, automatsko otključavanje u slučaju nesreće i ABS.

Ima i EBD - elektronsku raspodjelu sile kočenja, elektronsku pomoć kod kočenja - EBA, TCS sustav protiv proklizavanja, pomoć pri kretanju na uzbrdici i nizbrdici, kontrolu tlaka u gumama, električnu parking kočnicu... Dakle ukratko, sve ono što EU regulative zahtijevaju i/ili većina konkurentskih auta ima.

Tempomat je klasični, nije adaptivni no to je minus kojeg će rijetko tko ovom autu zamjeriti. Testni automobil imao je gume Continental WinterContact 235/55R19 s crnim naplatcima, no serijski dolazi sa ljetnim gumama istih dimenzija koje proizvodi kineski Atlas.

Forthing T5 EVO spada u C-segment SUV vozila i kao konkurenti spominju se Kia Sportage i Hyundai Tucson te Škoda Karoq, no jasno je da je najveći konkurent (također kineski) MG HS.

Dimenzije automobila:

duljina: 4565 mm

širina: 1860 mm

visina: 1690 mm

meduosovinski razmak 2715 mm

Unutrašnjost Forthing T5 Evo

Kad sjednete i pogledate kako su instrumenti spojeni sa središnjim zaslonom, sve 'vuče' na rješenje iz Mercedesa A klase, a taj izgled upotpunjuju dva velika okrugla otvora ventilacije.

Na središnjem zaslonu nema RDS sustava radio stanica pa imate samo brojčane oznake frekvencija što je nešto na što se svakako morate naviknuti i uobičajena pojava kod nekih drugih kineskih modela.

Panoramski krov je odličan, daje puno svjetla, a kožna sjedala su električno podesiva, grijana i hlađena.

Vozačevo ima i opciju masaže. Isprobali smo je na putu od 130 kilometara. Može se podesiti intenzitet i vrste masaže. Nije to nekakvo bezvezno 'treskanje', već se stvarno lijepo osjeti. Sve u svemu nevjerojatna razina luksuza u automobilu koji košta manje od većine osnovnih izvedba konkurenata u klasi.

Putnička kabina je iznimno prostrana, nakon što smo se namjestili i raskošno udaljili sjedalo od volana, putnicima iza nas ostalo je jako puno mjesta. Prostranost u kabini je uzorna, a prtljažnik sa 480 litara je solidan.

Forthing T5 EVO: Dojam u vožnji

Sjedala su nešto tvrđa, ali ugodna. Ne daju preveliku bočnu potporu. Presvučena su ekološkom kožom. Vozačevo je električno podesivo u 10 smjerova, a volan možete podesiti po visini i dubini. Ispred vozača su dva 10,25-inčna zaslona, lijevi je instrument ploča, a desni je Infotainment sustav. Grafike su solidno izvedene, preglednost je dobra. Infotainment sustav nije pretjerano kompliciran. Auto ima i kameru za vožnju unatrag, doduše ne previše kvalitetnu. Kamera za parkiranje malo čudno postavljena i prema našem dojmu previše pokazuje prema podu, bilo bi puno bolje da je prikaz viši. Osim kamere, auto ima i parkirne senzore, ali samo straga.

Sjajan motor i odličan mjenjač

Nekima će možda zasmetati što se grijanje sjedala pali tako da prvo morate ući na tom zaslonu u klima uređaj i onda se prebaciti na sjedala i upaliti grijanje. Na istom mjestu možete uključiti masažu za vozačevom sjedalu što je malo komplicirano. Jasan minus je da u autu nema prikaza vanjske temperature, što je potpuno neobično za današnje automobile i ispočetka jako smeta, pogotovo zimi kada ne znate je li se temperatura približila nuli i prijeti li opasnost od poledice. No uvoznik ovog automobila obećao nam je da će taj nedostatak ispraviti sa sljedećim kontingentom automobila koji dolaze u Hrvatsku.

Retrovizori se podešavaju preko prekidača lijevo od upravljača. Ako ih želite preklopiti, to morate podesiti opet na Infotainment zaslonu. Kao i dosta drugih stvari. Dojma smo da je to moglo biti riješeno i na jednostavniji način. Ali to su sitnice koje će nekima možda zasmetati, drugima neće.

Panoramski krov je stvarno impresivan, ima 1,2 kvadrata i sastavljen je od dva dijela. Prednji se može skroz otvoriti. To se lako radi pomoću prekidača koji je smješten gore kod prekidača za svjetlo kabine.

Klasična USB utičnica je na središnjoj konzoli, još jedan utor je u dijelu ispod, a USB utičnicu imaju i putnici iza, na kraju je središnjeg tunela. Na Infotainment zaslonu moguće je zrcaljenje mobitela, ali zasad nema opciju Apple CaPlay ili Android Auto. Nema ni navigaciju, ali to možete riješiti tako da spojite mobitel s automobilom preko Bluetootha, ali morate instalirati dodatnu aplikaciju. Tada upalite zrcaljenje, upalite Google Maps na mobitelu i 'voila!', imate navigaciju.

Auto ima handsfree ključ, pali se na tipku bez ključa. U postavkama na Infotainment zaslonu možete podesiti i opcije upravljača (easy, comfort i sport), kad stavite sport, osjeti se da je volan nešto tvrđi, a i odaziv je bolji, no ukupno gledano upravljač nije previše izravan. Mi smo većinom vozili na Comfortu. Nemojte očekivati nekakve sulude sportske karakteristike, ovo nije takav auto.

Ali to ne znači da mu fali snage. Njegovih 177 konja iz provjerenog 1.5 Mitsubishijevog turbobenzinca daje dovoljno za svaku situaciju. Tu je i automatski mjenjač s dvostrukom spojkom koji je izvrstan. Možete birati tri načina vožnje, Eco, Sport i Normal. Mi smo većinom vozili u Normal, ali kad se prebaci na Sport, definitivno se osjeća bolji odaziv na gas.

Ovjes je vrlo mekan, prelaske preko rupa gotovo da nismo osjetili. S druge strane karoserija se dosta naginje kada agresivnije krenete savladavati zavoje i takva vožnja u ovom autu nije preveliki užitak. S druge strane, automatski mjenjač je sjajan, pauza između izmjena se ni ne osjeti. Na autocesti mu nije nedostajalo snage. Buka u kabini je na 130 km/h bila zanemariva. Potrošnja nam je u gradu iznosila od 7 do 9 litara, ovisno o načinu vožnje i gužvi. Kad smo prebacili u način rada sport i malo žešće startali na semaforima, to se diglo i preko 9 litara.

Krstareći po slavonskim cestama potrošnja je pala i ispod 6 litara pa onih 6.9 prosječno koliko piše u knjižici izgleda donekle dostižno. Ali to je ako ćete paziti s papučicom gasa, realnije je za očekivati negdje između sedam i osam litara prosječne potrošnje.

Forthing t5 EVO: Prednosti i mane

Ukupni dojam? Vrlo dobar auto, odličan motor i isto tako odličan mjenjač uz nešto siromašniji Infotainment sustav i izostanak stvari koje bi nekima mogle nedostajati kao što navigacija, parking senzori sprijeda, RDS sustav i, prije svega, prikaz vanjske temperature... Nema puno filozofije, ako se odlučite za ovaj auto. U salonu birate samo boju jer svi imaju isti motor i istu opremu - Exclusive, sve za 29.990 eura. Uz testnu crvenu, dostupan je u crnoj, bijeloj, zelenoj i bež boji. Auto dolazi uz pet godina jamstva ili 100.000 kilometara.

PLUS

dizajn

vrlo dobar motor

prostrana kabina

sjajan automatski mjenjac

bogata oprema

cijena

MINUS