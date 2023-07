Testirali smo: Hibridni Renault Clio troši na kapaljku, može i manje od 3 litre na 100 km

Danas su mnogi automobili koje dobivamo na test hibridi ili plug-in hibridi, a svima im je zajednički nazivnik da su stvoreni kako bi trošili što manje goriva. Nekima to ide bolje, a nekima lošije, a Renault Clio s kojim smo se družili punih tjedan dana to obavlja savršeno. Rijetko koji automobil na cesti troši ovako malo i rijetko koji zaista i u praksi ostvaruje potrošnju koja je obećana u tehničkim podacima. Ovaj Clio to radi gospodski.

Sinonim za hibride su danas uglavnom Toyotini modeli no Renault je na dobrom putu da im preotme dio slave. Njihovi E-Tech hibridi možda su u teoriji komplicirani, no u praksi su vrlo štedljivi i ukupno gledano jako dobri automobili. E-Tech hibridi su s nama još od 2020. godine kad smo prvi puta vozili Clio s ovim pogonom, a povod za novo druženje je prerađeni pogon koji donosi 5 KS više . To zaista nije previše bitno, mnogo važnije je da je ovaj pogon postao još uglađeniji i štedljiviji te ugodniji za vožnju. Osim toga s njim je još lakše potrošnju koja piše u tehničkim podacima ostvariti i u praksi.

Idemo odmah na konkretne podatke. S ovim automobilom smo u gradu tijekom sedam dana testa trošili samo 3,6 l/100 kilometara. I to bez da smo se trudili štedjeti, jednostavnom opuštenom vožnjom kojom smo pratili ostali promet i ponekad "pokazali mišiće" nekim naglijim ubrzanjem. Na nekim gradskim dionicama potrošnja se čak spustila na 2,8 (!) litara na 100 kilometara, a uz maksimalne gužve i nešto oštriju gradsku vožnju nije prelazila 5 l/100 km. Ukupno smo na testu napravili 450 kilometara, do toga oko 300 u gradu, 100 na otvorenim cestama i 50 na autocesti gdje pri 130 km/h auto troši oko 6 litara pri 130 km/h što je također malo za jedan hibridni auto. Prosjek takve kombinirane vožnje iznosio je 4,1 l/100 km i sve to s upaljenom klimom. Jedan od najštedljivijih auta koje smo ikada vozili. Još nas više fascinira činjenica da se takve potrošnje mogu ostvariti bez imalo truda da biste uštedjeli.

Pomalo je iznenađujuće da je Clio sposoban za ovakve rezultate jer njegov E-Tech pogon je prilično svojeglav koncept koji je jako drugačiji od onoga kojeg koristi Toyota i svi drugi konkurenti. Benzinski motor ima 1,6 litara obujma, nema turbo te razvija skromnih 94 KS (3 KS više nego u prijašnjoj verziji). Uz njega su tu dva električna motora. Jedan od njih pomaže benzincu pri pokretanju auta ili samostalno pokreće auto (49 KS), a drugi (20 KS) ima zadaću visokonaponskog elektropokretača i generatora. To je prva razlika Clija u odnosu na većinu konkurentnih hibrida koji imaju samo jedan električni motor. Baterija ej kapaciteta 1,2 kWh. Još jedna jedinstvena karakteristika je da automobil uvijek kreće na električni pogon, bez obzira na stanje baterije i na to radi li samo električni motor ili električni i benzinski zajedno.

Neobičnosti ne prestaju ni kada je u pitanju mjenjač. Renault se pouzda u jedinstveni dog-clutch mjenjač bez spojke. On je razvijen na osnovi mjenjača koji koordinira rad električnog i benzinskog pogona u bolidima Formule 1. Renault taj mjenjač naziva multimode, što znači da pruža vrlo mnogo načina rada. Mjenjač Ima četiri stupnja prijenosa za benzinski motor, dva stupnja prijenosa za električni pogon i 15 različitih načina rada, no u praksi vi ćete malo toga primijetiti u vožnji. Mjenjač se ponaša kao vrlo uglađeni automatik, a da se nešto mijenja primijetite tek pri promjeni načina rada, manjoj ili većoj buci motora. I po mjenjaču Renault ne slijedi primjer konkurencije koja u hibridima najčešće koristi CVT mjenjač bez stupnjeva čiji rad mnogi baš i ne vole. Renaultov Multimode dog-clutch mnogo je ugodniji i prirodniji u radu. Osim toga njegove zasluge su i manja buka, niža potrošnja na višim brzinama i bolje performanse. No kada se vozite agresivnije, s više gasa primijetit ćete povećanu buku motora, a i mjenjač zna iznenaditi neočekivanom promjenom brzine koja se možda čini nelogičnom i "razmišljanjem" o tome koji stupanj prijenosa će odabrati.

Mnogo neobičnosti no sve to na kraju rezultira izuzetno efikasnim pogonom kojeg je vrlo ugodno voziti. Razina buke je pri umjerenoj vožnji uglavnom na najnižim mogućim razinama, a vibracije se pojavljuju tek kada benzinski motor radi na višim okretajima. Što se performansi tiče, Clio je profitirao od prerađenog pogona. Osim malo smanje potrošnje on donosi osjetno bolja ubrzanja. Do 100 km/h auto sada stiže za šest desetinki brže, a bolja su i međuubrzanja. Ovjes je vrlo dobar, automobil je prilično udoban i dobro drži cestu.

Unutrašnjost je vrlo kvalitetno napravljena s mnogo dobrih mekih materijala, a završna obrada je besprijekorna. Prostranost je na razini prosjeka klase, straga ima dovoljno mjesta za osobe do otprilike 190 centimetara visine. Ono što nam se ne sviđa je obujam prtljažnika. U standardnom Cliju on nije raskošan, a ovdje je još manji zbog toga što je dio prostora ukrala baterija hibridnog sustava. Kapacitet od 254 litre nije za pohvalu. Ono što nam se jako svidjelo je infotainment koji radi besprijekorno, brzo, glatko pun je zanimljivih funkcija bez da je previše kompliciran. I digitalni instrumenti su među najboljima u klasi.

Testirani Clio je jedan od najštedljivijih automobila na tržištu. Ono što obećava u tehničkim podacima ispunjava i u praksi i to nam se jako svidjelo. Izuzetno je ugodan za vožnju, kvalitetno napravljen, a dobrodošla novost su i nešto žustrije performanse. Svakako automobil kojeg bismo preporučili onima koji traže novog hibrida.

