Testirali smo Volkswagen ID3 nakon redizajna: Dobar auto, a 'dječje bolesti' su iza njega

Volkswagen je s modelom ID.3 namjeravao napraviti revoluciju kakva mu je svojedobno uspjela s Golfom. U razvoj ovog auta zaista su mnogo uložili, zanemarili zbog toga mnoge klasične modele i nadali se da će ID.3, u novoj, električnoj, eri automobila biti pravi hit s kojim će "razbiti" konkurenciju. No to se nije dogodilo i sada je jasno da ID. 3 nije postao novi Golf niti će to vjerojatno ikada i uspjeti. Revolucija se nije dogodila, a automobil je uz brojne pozitivne nanizao i mnoge negativne kritike, najviše na račun vanjskog i unutarnjeg dizajna, lošeg Infotainment sustava i kvalitete materijala koja nije bila ni blizu one na koju nas je Volkswagen navikao s Golfom.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

No, gotovo svaki automobil dobije priliku za "popravni ispit", a to je prvi veliki redizajn. I Volkswagen ID.3 je prošao kroz svoj redizajn, a kakav je sada provjerili smo testom izvedbe Pro koja uz osnovnu bateriju od 58 kWh ima i, trenutni jedini dostupni pogon, onaj s jednim motorom i 204 KS.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Novi ID.3 doživio je određene dizajnerske promjene koje su najbolje vidljive sprijeda. Glavna razlika je novi odbojnik koji više nema pomalo neozbiljan saćasti dizajn te je dobio veće usisnike zraka. Zbog toga redizajnirani ID.3 izgleda više sportski i elegantno, a Volkswagen tvrdi da usisnici također poboljšavaju protok zraka oko prednjih kotača. Poklopac motora sada se čini dužim jer je uklonjena crna letvica ispod vjetrobranskog stakla pa udubljeni bočni dijelovi dodatno izdužuju prednji kraj. Blago su promijenjena i prednja svjetla. Promjene sa strane su minimalne: kotači su redizajnirani kako bi bili aerodinamički efikasniji. Stražnji dio je ostao više-manje identičan starom ID.3, jedino ej grafika svjetala malo promijenjena, trenutnom ID.3 uz napomenu da su svjetla minimalno promijenjena.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Novosti u unutrašnjosti ID.3 veće su nego što se na prvi pogled čini. Ima dosta novih i kvalitetnijih materijala kao i novih tehnologija. Tu su nova i udobnija sjedala koja ostavljaju mnogo bolji dojam, a posvuda ima mnogo više meke, kvalitetnije plastike. Kvaliteta izrade također se doima nešto boljom.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ono što nam se ne sviđa je da je pred vozačem i dalje minijaturni 5,3-inčni digitalni zaslon za instrumente na kojem nećete naći baš previše informacija. No barem je jako pregledan i krajnje jednostavan za prilagođavanje.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Infotainment, koji je od početka predmet velikih kritika je temeljito obnovljen kako bi se olakšalo korištenje.NA prvi pogled se ne razlikuje puno od dosadašnjeg sustava, no raspored po menijima sada je mnogo bolji i logičniji te ćete lakše naći ono što tražite. Također, više nema ni traga nekadašnjem zastajkivanju i zapinjanju, sve manje-više, teće vrlo fluidno kada prolazite kroz opcije koje nudi Infotainment.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Dakle, Volkswagen je ispravio detalje koji su bili ječe kritizirani, a ono na čemu nije trebao raditi bila je prostranost. ID.3 je i dalje izuzetno prostran za jedan kompaktni automobil i ima velik prtljažnik (za ovu klasu) s 385 litara zapremine. Definitivni plus za udobnost u unutrašnjosti su nova sjedala.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Što se tiče pogona, ovdje ništa nije mijenjano, realno to nije nikada bio ni problem. ID.3 je i ranije dokazao da ima sasvim dobre dosege među električnom konkurencijom i odgovarajući snažne motore. Pogon od 204 KS i više je nego dovoljan za ovaj auto čemu svjedoči i ubrzanje do 100 km/h za vrlo dobrih 7,3 sekundi. Jedino je maksimalna brzina sa 160 km/h prilično niska, no na to smo već navikli kod električnih automobila, a i ona polako na sve više modela raste. Na primjer ID.4 je nedavno dobio novi pogonski sklop uz koji može održavati maksimalnih 180 km/h.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Što se tiče dosega, moramo priznati da smo bili dosta skeptični oko toga je li baterija od 58 kWh kapaciteta dovoljna za ovaj auto. Ispada da će prosječnom vozaču biti. U kombiniranoj vožnji na testu smo ostvarili potrošnju od 14,5 kWh što bi bilo dovoljno za okruglih 400 km dosega. Na autocesti je doseg automobila oko 280 km pri brzini od oko 120-130 km/h. U gradu nam je doseg iznosio oko 440 kilometara. Nije na razini vrhunske konkurencije, no sasvim pristojno, uostalom, za one koji trebaju veći doseg tu je i varijanta s 77 kWh baterijom koja daje nešto više od 100 kilometara dodatnog dosega.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

U cesti je ID.3 besprijekoran i kada su u pitanju vozne osobine pri življoj vožnji zavojima i kada je u pitanju udobnost. Zbog mase koja nije toliko pretjerana u kontekstu električnih auta (1,7 tona), niskog težišta i vrlo dobrog ovjesa ID.3 može biti dosta zabavan na zavojitim cestama. Po udobnosti ovjesa je vrlo dobar, ne toliko kao veći ID.4 i ID.5 no još uvijek mnogo bolji od prosjeka svih automobila kompaktne klase.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Zaključak:

Na ID.3 je Volkswagen ispravio svoje najveće greške, odnosno ono što su vlasnici najviše kritizirali. Napravljen je velik korak naprijed s nekoliko zahvata koji se na prvu čine malima i jednostavnima. U klasi kompaktnih električnih automobila VW sad opet ima vrlo konkurentnog predstavnika. Još da malo padne i cijena bio bi još atraktivniji za kupnju. No i to bi se lako moglo dogoditi jer Volkswagen je na nekim tržištima krenuo s osjetnim sniženjima. I kod nas su modeli sa zalihe dostupni uz velikodušne popuste.

Plus:

Udobna vožnja

Snažan pogon i dobra ubrzanja

Mala potrošnja i solidni doseg

Minus:

Mali i siromašni instrumenti

Cijena

Touch tipke na upravljaču

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

masa: 1715 kg

dimenzije: 426 x 181 x 156 cm

snaga: 150 kW/204 KS

baterija (neto): 58 kWh

0-100 km/h: 7,3 s

najveća brzina: 160 km/h

doseg kombinirano: 429 km

potrošnja: 15,2 kWh/100 km

cijena: 58.635 € (testni model), 41.516 € (osnovni ID.3)

Važnija oprema testirani Volkswagen ID.3 Pro

Aluminijski naplaci 20", dvozonski automatski klima uređaj, kamera za vožnju unatrag, prednji i stražnji senzori za parkiranje, LED Matrix svjetla, dodirni zaslon 12", digitalni instrumenti 5,3", navigacija, grijana sjedala, grijani upravljač, ambijentalno osvjetljenje...