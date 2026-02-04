Obavijesti

SUKOB OKO ZABRANA

Španjolci bi maknuli maloljetnike s društvenih mreža: Razljutili Elona Muska

Piše Tin Žigić,
Foto: Isabel Infantes/REUTERS - ilustrativna fotografija

Španjolska najavljuje promjene zakona kojima bi se postrožila regulacija društvenih mreža. Premijer Pedro Sánchez plan je predstavio na summitu u Dubaiju, a odmah se zakotrljala i politička svađa jer je Elon Musk žestoko napao Sáncheza na X-u.

Španjolski premijer Pedro Sánchez najavio je da će njegova vlada promijeniti zakone kako bi se rukovoditelje društvenih mreža moglo smatrati odgovornima ako se na platformama ne uklanja ilegalan sadržaj i govor mržnje. Najavu je iznio na World Governments Summitu u Dubaiju, uz poruku da države više ne bi trebale zatvarati oči pred onim što se širi ‘pod njihovim nadzorom’.

Prema navodima iz Reutersova izvješća, Sánchez je rekao i da će Španjolska idući tjedan predstaviti novi prijedlog zakona, a u paketu mjera spominje se i jača zaštita maloljetnika, uključujući ideju zabrane društvenih mreža za mlađe od 16 godina te obvezne provjere dobi. U istom nastupu Sánchez je govorio o tome da su društvene mreže postale prostor u kojem se zakoni ne provode dosljedno, a da se algoritmi često koriste za guranje najtoksičnijeg sadržaja jer donosi klikove.

Odmah nakon tih poruka uslijedila je i javna razmjena udaraca s Elonom Muskom. Musk je na X-u napao Sáncheza i nazvao ga ‘tiraninom’, a u objavama je koristio i teže etikete, nakon što je španjolski premijer ranije kritizirao ulogu vlasnika platformi u širenju dezinformacija i mržnje. To je dodatno gurnulo priču u politički ring, umjesto da ostane samo na pitanju regulacije platformi.

Za same platforme i njihove šefove, najosjetljiviji dio je ideja osobne odgovornosti, odnosno mogućnost kaznenih posljedica ako se ne uklanja sadržaj koji zakon definira kao ilegalan ili kao poticanje mržnje. Sánchez najavljuje da Španjolska želi ići dalje od postojećih EU pravila, a sljedeći korak bit će konkretni tekst zakona i rasprava o tome što se točno smatra ‘zabranjenim’ sadržajem i kako bi se provodila provjera dobi bez novih rupa u privatnosti.

