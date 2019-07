Narcosi i Rio inspirirali GTA VI: procurila hrpa novih detalja

Iako su nakon više od pola desetljeća čekanja glasine o novom nastavku Grand Theft Auto serijala ove godine napokon krenule kružiti internetom, većina onih koje su do sada isplivale bile su vrlo šture i(li) općenite. Odnosno, to je barem bio slučaj do prije nekoliko sati jer sada je na mrežu svih mreža stigla do sada uvjerljivo najveća i najpodrobnija gomila tvrdnji o igri koja možda neće nositi naziv GTA VI ili GTA 6, ali zato navodno već godinama ima kodno ime "Project Americas."

Prošlotjedne glasine o novoj GTA igri

Prema novim anonimnim navodima koji citiraju nekoliko izvora, igra u čijem razvoju sudjeluju praktički svi studiji pod okriljem Rockstar Gamesa biti će najrealnija do sada. Unatoč prethodnim glasinama, nove informacije sugeriraju kako mapa GTA VI neće pokrivati cijeli fiktivni SAD, već samo dva grada i njihove okolice - već poznati nam Vice City i novu metropolu još nepoznatog imena dizajniranu kao karikaturu Rio De Janeira. Manji broj linearnih misija također bi se trebao odvijati u Liberty Cityju, no Rockstarova verzija New Yorka u novom će naslovu biti svedena na samo nekoliko ograđenih lokacija.

Rockstar nadolazeću GTA igru navodno razvija od 2012., što bi značilo da je njena predprodukcija krenula godinu dana prije izlaska GTA V, a studio je u punu produkciju krenuo tri godine kasnije, tvrdi isti izvor.

I dok gornja glasina o lokacijama ne pobija prethodne tvrdnje da će GTA 6 imati najveću mapu u povijesti serijala, što je ionako bilo za očekivati, nove informacije u potpunosti su suprotne nedavnim navodima kako će igra imati ženskog protagonista i više igrivih likova. Umjesto toga, igrači će u single-player kampanji upravljati isključivo likom imena Ricardo koji će krijumčariti drogu između dva spomenuta grada. Radnja će biti podijeljena u poglavlja nalik prošlogodišnjem Red Dead Redemptionu 2 te se odvijati tijekom 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća. Drugim riječima, postoji šansa da brojne likove i lokacije iz Vice Cityja i Vice City Storiesa susretnemo i u GTA VI.

Još jedna bitna tvrdnja jest kako novi GTA navodno neće stići na ovu generaciju konzola već biti ekskluziva za PlayStation 5 i Xbox Scarlett, što bi značilo da Rockstar neće pokušati prodati istu igru dva puta u kratkom periodu, kao što je to bio slučaj s GTA V. Promjenjivi vremenski uvjeti navodno će biti bitan gameplay element, a nove glasine tako govore o svemu od uragana do poplava.

O datumu izlaska još uvijek nema riječi, no čelni čovjek Rockstara nedavno je sam vrlo izravno sugerirao kako bi ovaj visokobudžetni naslov trebali igrati do kraja 2020.