Tko je Elon Musk, novi vlasnik Twittera? Ima tri propala braka, 8 djece: Otac mi je najgore biće

Jedna velika saga konačno je završena. U četvrtak je postalo službeno: Elon Musk kupio je Twitter za 44 milijarde dolara. Kupovinu je na društvenoj mreži Musk proslavio uz riječi 'Ptica je slobodna'.

Kako Reuters doznaje od ljudi upoznatih sa situacijom, Musk je otpustio glavnog izvršnog direktora Twittera Paraga Agrawala, glavnog financijskog direktora Neda Segala te šefa za pravna pitanja i politike Vijaya Gaddea.

POGLEDAJTE VIDEO:

Osim promijene u samoj strukturi tvrtke, Musk planirao otpustiti i određen broj ostalih zaposlenika. Zbog toga, približno 7500 ljudi ostaje zabrinuto za budućnost.

Foto: Mike Blake/Reuters/PIXSELL

Musk je u proljeće ponudio preuzimanje platforme za 54,20 dolara po dionici, procjenjujući je na 44 milijarde dolara. Upravni odbor društvene mreže, u početku vrlo nevoljko, na kraju je prihvatio ponudu.

Ali hiroviti poduzetnik jednostrano je odustao od ovog sporazuma u srpnju, a Twitter je pokrenuo pravni postupak kako bi ga prisilio da poštuje svoju obvezu.

Majka mu je bila model, otac inženjer

No tko je zapravo Elon Musk, koji žarko želi kontrolu nad društvenim mrežama?

Musk je rođen 1971. u Pretoriji , u Južnoafričkoj republici, a najstariji je od troje djece. Njegova majka Maye je kanadski model, pojavila se na naslovnici magazina Time i najveću karijeru ostvarila u šezdesetim godinama svog života. Njegov otac Errol je inženjer. Djetinjstvo mu nije bilo idilično, jako su ga maltretirali vršnjaci u školi. Čak je završio u bolnici nakon što ga je neki kolega u školi gurnuo niz stepenice. Kada su mu se roditelji razveli 1980. Musk je jedno vrijeme živio s ocem.Obitelj si nije mogla priuštiti obroke u restoranima ili kino. Maye se snalazila radeći u struci i kao manekenka. O djeci se brinula posve sama.

- Nisu bili razmažena deriščad, nisam si to mogla priuštiti, niti bih - kaže Maye. Maye uopće nije bdjela nad svojom djecom, radila rasporede njihovih života, organizirala im slobodno vrijeme ili čitala zadaće -dapače, čak su naučili krivotvoriti majčin potpis na zadaćama.

- Nikada se nisam brinula kako će oni pronaći svoj put u životu, nisam imala vremena za to - kaže Maye kojoj su djeca pomagala u vođenju biznisa. Tako su, kaže Maye, naučili vrijednost novca i dobili radnu etiku. Dio tinejdžerskih godina sinovi su odlučili provesti kod oca - postupak radi kojeg Elon jako žali. Na neki način prepušteni sami sebi, klinci su spontano razvili svoje interese. Elon je opsesivno čitao i bio je toliko u svome svijetu da su roditelji morali ići liječniku jer su bili uvjereni kako je dijete gluho.

Foto: MONICA ALMEIDA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Privukla su ga računala i svoj je prvi program unovčio u 12. godini života. Teško je pronalazio prijatelje i vršnjaci su ga zadirkivali. No razvio je jake veze s bratom i sestrom koji su mu, kaže Maye, i danas najbolji prijatelji. Tosca je imala četiri godine kada je pogledala film "Xanadu" i odlučila da je to ono čime se želi baviti. Već s 18 imala je posao u studiju koji je lansirao njezinu karijeru redateljice. Kimbal je, prisjeća se Maye, uživao u svemu što je imalo veze s hranom.

- Djeca su mi rekla da od palice za kriket više boli udarac ravnalom - prisjeća se Maye.

Prvi je otišao Elon, u dobi od 17 godina s kanadskom putovnicom koju mu je nabavila majka i nešto novca koje je stavila sa strane. Tosca je jako htjela ići s bratom, a znala je da majka želi upisati doktorat. Natjerala je Maye da ode posjetiti Elona u Toronto, otkuda joj je majka slala pisma u kojima je bilo jasno da je oduševljena Kanadom.

- Kada sam se vratila vidjela sam da je moja 15-godišnja kći prodala našu kuću i sve što smo imali, kako bi se odselili. Nedostajao je samo moj potpis. Potpisala sam. Moja djeca rade nevjerojatne stvari koje na kraju uvijek imaju smisla - kaže Maye. Uskoro im se pridružio i Kimbal. Živjelo se skromno, svi su studirali i pomagali majci, koja je radila na doktoratu, opet podići posao. Kada su se djeca odselila, Maye je uživala u svojoj novopronađenoj neovisnosti. Jela je hranu koju oni ne vole, hodala je gola po stanu.

S ocem više nije u kontaktu

U jednom se trenutku odlučila i preseliti u New York jer tamo 'ljudi brzo hodaju, a još brže žive, baš kao ona'. Kimbal je snagu povezivanja koju nosi hrana i priprema iste shvatio nakon napada na New York 2001. godine, kada je postao volonterski kuhar za vatrogasce. Do 2004. otvorio je svoj prvi restoran, a i ostatak obitelji je završio u Americi. Tosca i Elon su u Los Angelesu, Kimbal u Coloradu. Kada je Tosca rodila blizance, Maye se odmah spakirala i odselila kćeri kako bi pomogla. Maye je svakako imala utjecaja na to kakvi su ljudi ispala njezina djeca. Njezin pristup roditeljstvu je drugačiji od onog većine roditelja.

Dala im je nevjerojatno mnogo slobode da riskiraju, uz vrlo malo supervizije ili napora da im oblikuje interese, ili kontrolira vrijeme. Kao vrlo mladi donosili su 'odrasle' odluke, i iako su često bili razdvojeni obiteljske su veze ostale neraskidive. Danas otac i sin nemaju nikakvog kontakta. Čelni čovjek Tesle kaže kako je njegov otac "najgore moguće ljudsko biće".

Foto: ALY SONG/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Ne možete niti zamisliti kakav, gotovo svaki zločin koji je mogao počiniti, počinio je - kaže Musk o ocu. Njegov otac, koji ima 76 godine, završio je u novinama nakon što se saznalo da je dobio dijete sa svojom 34-godišnjom pokćerkom Janom Bezuidenhout, koju zna otkada je imala četiri godine. Usprkos obiteljskim problemima Elon je izrazito blizak s bratom Kimbalom, koji želi napraviti revoluciju u prehrambenom i ugostiteljskom sektoru, i sa sestrom Toscom koja je, uz pomoć najstarijeg brata, pokrenula platformu Passionflix za romantične filmove. Sva Musk djeca imaju fantastičan odnos s majkom Maye, koja se čak 2013. preselila u Kaliforniju kako bi bila bliže djeci i unucima. Elon joj je poklonio Tesla automobil. Musk je preko majke dobio kanadsko državljanstvo i tamo otišao na fakultet.

U dobi od 17 godina, Musk je bio prihvaćen na Queen's University u Kingstonu u Ontariju za dodiplomske studije. 1992., nakon što je proveo dvije godine na Queen's Universityju, Musk je prešao u Sveučilište u Pennsylvaniji, gdje je u svibnju 1997. stekao Bachelor of Science iz fizike na Fakultetu umjetnosti i znanosti u Pennsylvaniji i magisterij iz ekonomije na Wharton School of Business. Musk je produžio studij na godinu dana kako bi završio još jedan stupanj prvostupnika. Dok je bio na Sveučilištu u Pennsylvaniji, Musk i student Penn Adeo Ressi unajmili su 10-sobnu sobu bratstva, koristeći ju kao neslužbeni noćni klub.

Fatalni ljubavni život

Godine 1995., s 24 godine, Musk se preselio u Kaliforniju da započne doktorat iz primijenjene fizike i znanosti o materijalima na Sveučilištu Stanford, ali je napustio program nakon dva dana da nastavi svoje poduzetničke aspiracije u područja interneta, obnovljivih izvora energije i svemira. U 2002., postao je američki državljanin. Na fakultetu je upoznao i prvu suprugu, Justine Wilson, koja radi djece još uvijek koristi prezime Musk. Elon ju je odmah pozvao na sladoled. Musk je ubrzo nakon prvog spoja otišao na drugi fakultet, ali je stalno Justine slao ruže. Ponovno su se spojili na prvom Elonovom "start-upu", a Justine je krenula raditi na prvom romanu.

Foto: Privatni album

Musk ju je, kaže, osvojio kada joj je dao svoju kreditnu karticu da kupi koliko god knjiga želi. Preselili su se u Los Angeles i dobili sina Nevadu koji je umro od sindroma iznenadne dojenačke smrti. Nakon toga su dobili blizance i trojčeke - pet sinova sveukupno. Par se razveo 2008., a tehnološki mag počeo je hodati s glumicom Talulah Riley. Njegova prva supruga i Talulah su se, navodno, fantastično slagale. Justine je čak novoj partnerici bivšeg muža rekla kako bi radije "živjela u verziji francuskog filma, gdje dvije žene postanu prijateljice na čuđenje svih ostalih".

Riley i Musk oženili su se 2010., a dvije godine kasnije Musk je razvod objavio riječima: "Ovo je bilo nevjerojatnih četiri godine, voljet ću te zauvijek, nekoga ćeš jednoga dana jako usrećiti". Par se ponovno oženio 2013., a Elon je predao papire za razvod i onda ih opet povukao. No, 2016. je papire predala Talulah Riley. Usprkos tome, ostali su fantastični prijatelji i danas se jednako brinu jedno o drugome kao i nekada. Nakon Talulah, Elon se spetljao s glumicom Amber Heard koja je postala posebno popularna nakon razvoda od Johnnyja Deppa.

Foto: APEGA/Press Association/PIXSELL

Romansa s Amber Heard

I Amber i Musk pojavili su se 2013. u filmu "Machete ubija", ali nisu se upoznali na snimanju nego tek kad je Musk zatražio od redatelja da ih spoji, navodno zato što voli susresti "zanimljive ljude", no drugi kažu da mu je odmah zapela za oko. Kao par trajali su jedno godinu dana, punili su naslovnice jer ih se znalo vidjeti skupa u javnosti. Iako nisu uspjeli kao par, ostali su u dobrim odnosima. Njihovom odnosu presudili su prepuni rasporedi te si oboje izjavili da nije bio pravi trenutak za vezu ni za jedno ni za drugo.

Foto: Instagram

Godine 2018. u njegov je život ušla Grimes, no niti to nije potrajalo. Elon Musk i glazbenica Grimes su prekinuli nakon tri godine ljubavne veze. Bivši par i dalje je u dobrim odnosima, tvrdi Musk, te se zajedno brinu o njihovom jednogodišnjem sinu kojeg su nazvali X Æ A-12. Prvi put su se službeno kao par pojavili u javnosti 2018. na Met Gali, a navodno su se upoznali online. Iako su dugo bili zajedno, nisu se zaručili.

Musk je vlasnik SpaceX-a, tvrtke za putovanja u svemir, predvodi startup za čipiranje mozga Neuralink te infrastrukturnu tvrtku Boring Company. Direktor je automobilskog diva Tesla čija je tržišna vrijednost prošle godine prešla granicu od jednog bilijuna dolara, čime je postala vrjednija od Forda i General Motorsa zajedno. Kad je imao samo 12 godina prodao je svoju prvu video igricu za 500 dolara. S bratom je osnovao vlastitu softversku tvrtku Zip2, nakon turbulencija uspio je tu tvrtku prodati za milijun dolara. Potom je osnovao 'x.com' iz koje je nastao PayPal. Tu kompaniju kasnije je prodao eBayu za 1,5 milijardi dolara.

Foto: CARLO ALLEGRI/REUTERS

Skoro bankrotirao zbog SpaceX-a

Kad je osnovao SpaceX, gotovo je bankrotirao nakon nekoliko prvih katastrofa pri lansiranju raketa. U financijskoj krizi samo je malo nedostajalo da na bubanj ode i Tesla motors, a izgubio je i nekoliko Facebookovih i NASA-inih satelita. U veljači 2004., Musk je uložio u tvrtku Tesla i pridružio se Teslinom upravnom odboru kao njegov predsjednik. Musk je imao aktivnu ulogu u tvrtki i nadgledao je dizajn Roadster vozila na detaljnoj razini, ali nije bio duboko uključen u svakodnevno poslovanje.

Nakon financijske krize u 2008., Musk preuzima vodstvo tvrtke kao izvršni direktor i arhitekt proizvoda, te pozicije još uvijek drži i danas. Uz to, vodi i emisiju „Saturday Night Live“ preko Twittera gdje ima više od 66 milijuna pratitelja. Ovaj milijarder je proglašen najbogatijim čovjekom na zemlji, ali on u vlasništvu nema niti kuću.

- Trebali biste pitati zašto bih želio novac. Razlog nije ono što mislite. Vrlo malo vremena za rekreaciju. Nemam kuće za odmor ili jahte ili nešto slično. Otprilike pola mog novca namijenjeno je rješavanju problema na Zemlji, a pola za uspostavljanje samoodrživog grada na Marsu kako bi se osigurao nastavak života (svih vrsta) u slučaju da Zemlju pogodi meteor ili da se dogodi nešto poput 3. svjetskog rata i sami se uništimo - rekao je svojedobno Elon Musk, koji se nalazi na udaru kritika američkih političara zbog vrlo malog poreza.