Obavijesti

Tech

Komentari 0
POVRATAK U TAMRIEL

Todd Howard staje na loptu: Evo kada dolazi novi Elder Scrolls 6

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Todd Howard staje na loptu: Evo kada dolazi novi Elder Scrolls 6
Foto: Bethesda Softworks

Sedam godina nakon najave, Todd Howard kaže da je sljedeći Elder Scrolls i dalje “prilično daleko”. Bethesda ga svakodnevno razvija, ali šef studija poručuje – bez datuma i bez obećanja prije vremena.

The Elder Scrolls 6 najavljen je na E3-ju 2018. kratkim teaserom i od tada nismo vidjeli novi materijal. U novom intervjuu Howard otvoreno kaže da je igra “i dalje dosta udaljena” i da “predlaže strpljenje” kako se fanovi ne bi bez potrebe uzrujavali. 

VELIKE GAMING VIJESTI Što je novi Steam Frame: PC div Valve otkrio novi hardware
Što je novi Steam Frame: PC div Valve otkrio novi hardware

Howard dodaje da ne voli rano najavljivati datume i radije bi “samo najavio i odmah izbacio” igru. Na pitanje može li se ponoviti scenarij kao s ovogodišnjim izdanjem Oblivion Remastered, odgovorio je kako se to može shvatiti kao “test” koji je dobro prošao - što zvuči kao nagovještaj mogućeg “shadow-drop” pristupa za ES6, ali naravno ništa još nije sigurno. 

Pogledajte sad već stari teaser za ES6, objavljen još 2018.:

VGC prenosi i da je velik dio Bethesda tima trenutno zauzet Fallout projektima (uključujući 76 i još neke stvari), dok je Elder Scrolls 6 “svakodnevni fokus” glavnog tima te da će nakon njega doći Fallout 5. Drugim riječima, ES6 je sljedeći veliki novi naslov, ali ne “uskoro”. 

VELIKI GAMING POPUSTI PS Plus za studeni donosi GTA V, a na Storeu kreću dobri popusti - izdvojili smo najveće hitove
PS Plus za studeni donosi GTA V, a na Storeu kreću dobri popusti - izdvojili smo najveće hitove

Posljednja glavna igra u serijalu je The Elder Scrolls V: Skyrim, izašla sada već jako davnog 11. studenoga 2011. za PC, PS3 i Xbox 360, a kasnije je stigla i na PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Switch i VR izdanja, uključujući Special Edition 2016. i Anniversary Edition 2021. Skyrim se ispostavio kao jedan od najpoznatijih RPG-eva ikad, s procijenjenih oko 60 milijuna prodanih primjeraka do 2023. i stalnim novim izdanjima. 

Takav ogroman otvoreni svijet koji možete igrati kako želite, kombiniranje borbe i magije, cehovi i sloboda izbora u zadacima, “lov” na zmajeve i kultna glazba su samo neki od razloga zašto je Skyrim apsolutni klasik. Jednako važna je i modding scena koja je godinama širila sadržaj, polirala vizual i doslovno produžila život igre - od jednostavnih modova do totalnih preinaka. Rezultat je igra koja se i 14 godina kasnije redovito vraća na ljestvice i u razgovore.

Pogledajte neke od najboljih modova koji 14 godina stari Skyrim čine vrlo relevantnom igrom i u 2025.:

Dakle, što se tiče Elder Scrolls 6, za očekivati je duga i tajnovita kampanja šutnje i tek povremene potvrde da razvoj ide dalje. Ako Howard ostane pri filozofiji koju je primjenio za Oblivion Remastered, prvi pravi prikaz mogao bi stići tek bliže izlasku - a taj izlazak zasad nema okvir.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mega eksplozija zvijezde izvan Sunčevog sustava zabilježili prvi put! Mogla bi uništiti atmosferu
SENZACIONALNO

Mega eksplozija zvijezde izvan Sunčevog sustava zabilježili prvi put! Mogla bi uništiti atmosferu

Astronomi prvi put svjedočili gigantskom izbačaju koronalne mase na zvijezdi izvan Sunčevog sustava! Ovaj zlokobni događaj otvara nova pitanja o potrazi za životom u svemiru
“Leteća sabljarka” leti prvi put: Pogledajte NASA-ino novo čudo
AERO TEHNOLOGIJA

“Leteća sabljarka” leti prvi put: Pogledajte NASA-ino novo čudo

NASA-in eksperimentalni X-59, koji bi “prasak” pri probijanju zvučnog zida trebao pretvoriti u tihi “tump”, obavio je prvi testni let iznad Kalifornije. Ako uspije, mogao bi otvoriti put povratku nadzvučnih putničkih letova iznad kopna nakon više od 50 godina zabrane.
VIDEO: Vraća se Renault Twingo i njegov retro šarm, evo i kada!
POVRATAK KLASIKA

VIDEO: Vraća se Renault Twingo i njegov retro šarm, evo i kada!

Twingo se vraća kao Twingo E-Tech Electric - kratko, slatko i namijenjeno gradu. Renault cilja cijenu ispod 20.000 eura prije poticaja i najavljuje početak prodaje početkom 2026. u Europi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025