Todd Howard staje na loptu: Evo kada dolazi novi Elder Scrolls 6

The Elder Scrolls 6 najavljen je na E3-ju 2018. kratkim teaserom i od tada nismo vidjeli novi materijal. U novom intervjuu Howard otvoreno kaže da je igra “i dalje dosta udaljena” i da “predlaže strpljenje” kako se fanovi ne bi bez potrebe uzrujavali.

Howard dodaje da ne voli rano najavljivati datume i radije bi “samo najavio i odmah izbacio” igru. Na pitanje može li se ponoviti scenarij kao s ovogodišnjim izdanjem Oblivion Remastered, odgovorio je kako se to može shvatiti kao “test” koji je dobro prošao - što zvuči kao nagovještaj mogućeg “shadow-drop” pristupa za ES6, ali naravno ništa još nije sigurno.

Pogledajte sad već stari teaser za ES6, objavljen još 2018.:

VGC prenosi i da je velik dio Bethesda tima trenutno zauzet Fallout projektima (uključujući 76 i još neke stvari), dok je Elder Scrolls 6 “svakodnevni fokus” glavnog tima te da će nakon njega doći Fallout 5. Drugim riječima, ES6 je sljedeći veliki novi naslov, ali ne “uskoro”.

Posljednja glavna igra u serijalu je The Elder Scrolls V: Skyrim, izašla sada već jako davnog 11. studenoga 2011. za PC, PS3 i Xbox 360, a kasnije je stigla i na PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Switch i VR izdanja, uključujući Special Edition 2016. i Anniversary Edition 2021. Skyrim se ispostavio kao jedan od najpoznatijih RPG-eva ikad, s procijenjenih oko 60 milijuna prodanih primjeraka do 2023. i stalnim novim izdanjima.

Takav ogroman otvoreni svijet koji možete igrati kako želite, kombiniranje borbe i magije, cehovi i sloboda izbora u zadacima, “lov” na zmajeve i kultna glazba su samo neki od razloga zašto je Skyrim apsolutni klasik. Jednako važna je i modding scena koja je godinama širila sadržaj, polirala vizual i doslovno produžila život igre - od jednostavnih modova do totalnih preinaka. Rezultat je igra koja se i 14 godina kasnije redovito vraća na ljestvice i u razgovore.

Pogledajte neke od najboljih modova koji 14 godina stari Skyrim čine vrlo relevantnom igrom i u 2025.:

Dakle, što se tiče Elder Scrolls 6, za očekivati je duga i tajnovita kampanja šutnje i tek povremene potvrde da razvoj ide dalje. Ako Howard ostane pri filozofiji koju je primjenio za Oblivion Remastered, prvi pravi prikaz mogao bi stići tek bliže izlasku - a taj izlazak zasad nema okvir.