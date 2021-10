Glavna vijest u ponedjeljak bila je pad Facebooka, Instagrama, Messengera i WhatsAppa. Giganti društvenih mreža, svi pod Facebookovom palicom, nisu radili satima, a korisnici su panično tražili alternative pa je tako Twitter zabilježio oko 60 milijuna novih korisnika dok su brojnima na mobitel stizale obavijesti kako su se njihovi kontakti sada pridružili Viberu.

U nedostatku mreža za komunikaciju, brojni su se okrenuli alternativama, a čak je i poznati zviždač Edward Snowden poručio svojim pratiteljima na Twitteru kako bi se trebali prebaciti na aplikacije poput Signala, za koji je poručio da je 'sigurniji'.

Narvno, nije Signal jedina alternativa za chat i grupne razgovore. Cijeli niz aplikacija poput Telegrama i Discorda ili Linea omogućuje da ostanete u kontaktu s bližnjima.

Evo kako izgledaju te aplikacije i koje sve alternative WhatsAppu možete koristiti.

Telegram

Ova aplikacija u posljednje vrijeme sve više dobiva na popularnosti. Može se koristiti putem raznih uređaja te nudi sigurnu komunikaciju.

Telegram služi za razmjenu poruka, a ima i opciju da svoje razgovore s WhatsAppa prebacite u Telegram na jednostavan način. Sve što trebate je kliknuti na željeni razgovor i jednostavno ga poslati u Telegram.

Discord

Ova platforma je u početku bila okrenuta isključivo gejmerima, ali je ubrzo počela nuditi i razne druge alate i usluge pa tako i svakodnevnu komunikaciju i razmjenjivanje poruka.

Signal

Ovu aplikaciju razvili su Open Source Systems koji su zaslužni za end to end enkripciju poruka koju koriste i WhatsApp i Facebook, a korisnici je izrazito cijene zbog velike razine sigurnosti i privatnosti.

LINE

Ova aplikacija izrazito je popularna u Aziji i također nudi dobru razinu sigurnosti. Nudi sve što nude i WhatsApp i Telegram, a dobra stvar je što možete zvati i korisnike koji ne koriste LINE.

SMS i iMessage

U doba društvenih mreža i raznih aplikacija svi smo nekako zaboravili na dobri, stari SMS koji je i dalje solidna opcija kada želite nekom poslati poruku. iMessage je sličan SMS-u, a možete ga koristiti ako imate Appleove proizvode.

'Edukacija je ključ za smanjenje brige za vlastite podatke'

I prije jučerašnjeg velikog pada Facebookovih servisa mnogi su bili zabrinuti za sigurnost svojih podataka jer su Facebooku i prije znali 'pobjeći' privatni podaci korisnika u raznim hakerskim napadima.

O prijetnji korisnicima u ovakvim situacijama razgovarali smo i sa stručnjakom za informacijsku sigurnost i privatnost Tinom Šokićem.

- Kao osoba koja pomaže tvrtkama i osobama što učiniti kako ne bi došlo do incidenta u svezi njihovih podataka, moram reći da je edukacija jedan od vodećih načina umanjenja te brige i straha za vlastite podatke. Razloga za brigu i strah ima puno, ali jednako tako postoji i jako puno toga što možete učiniti da bude bolje. Često ljudi govore “Neka gledaju, nemam što skrivati”, ali upravo kao što je, da parafraziram Snowdena, rekao “reći da ne marite za svoju privatnost jer nemate što skrivati, jest jednako tomu da ne marite za slobodu govora jer nemate što reći” - priča nam Šokić.

Šokić kaže kako aplikacije poput Signala jesu sigurne, ali opet sve ovisi na koji način koristite tehnologiju.

- Da, Signal jest aplikacija koja omogućuje sigurniji način komunikacije, ali isto tako to omogućuju i gotovo sve ostale, uvjetno rečeno “nesigurne” mreže. Facebook Messenger ima mogućnost privatne i šifrirane komunikacije (eng. end-to-end encryption) naziva Private, kao i Telegram, dok WhatsApp koristi šifriranu komunikaciju još od 2015./2016. Inače, zanimljiva je činjenica da tehnologija za enkripciju komunikacije WhatsAppa jest preuzeta od Signala. Na kraju se radi o tome kako koristite tu tehnologiju. Primjerice, koristite šifriranu komunikaciju putem aplikacije Signal, ali ostavite mobitel nezaštićen koji svatko može vidjeti i koristiti - sigurnost gubi svrhu, zar ne? - upozorava Šokić.

Šokić kaže kako možete koristiti sigurnu komunikaciju na svim aplikacijama, ali ju je prethodno potrebno uključiti.

- Prethodno navedena aplikacija Signal je jedan od načina (kako zaštititi svoje privatne razgovore), iako vi možete koristiti i sami Facebook Messenger kao zaštićeni vid komunikacije, samo što šifrirana komunikacija nije zadana postavka, već je treba uključiti naknadno (eng. secret conversation). Također, moja osobna preferenca je Signal, iako WhatsApp nudi jednaku razinu zaštićenosti, ali s obzirom da je Facebook vlasnik WhatsAppa, to je moja osobna preferenca - kaže Šokić.

'Internet nije dizajniran kao siguran'

Jučerašnji kvar na Facebookovim aplikacijama, prema raznim navodima, morao se riješiti na način da su inženjeri morali fizički otići u server farmu i tamo podići sustav, a korisnici diljem svijeta za to vrijeme satima su čekali bez usluga. Pitali smo Šokića postoji li bolje rješenje u ovakvim situacijama.

- Najveći razlog tomu jest taj što internet nije dizajniran ili izrađen kao siguran. To znači da temeljni i glavni protokoli na kojima počiva internet, kao što su BGP koji omogućuje da sav komunikacijski promet putuje na ispravan način, ili DNS koji nam omogućuje da umjesto IP adresa i brojeva koristimo riječi i nazive, jednostavno nisu sigurni. Postoji puno inicijativa da se podigne ta sigurnost, ali to je jednostavno prezamršen pothvat (ne i nemoguć). Primjerice, za korištenje novog “sigurnijeg” protokola potrebno je da se cijeli svijet, od najmanjeg telekoma do proizvođača opreme, mora složiti kako će koristiti taj novi i bolji protokol - objašnjava Šokić.

Brojne tvrtke, ali i mali poduzetnici i obrtnici danas ovise o Facebooku i Instagramu pa ih ovakva višesatna rušenja mogu jako pogoditi i na poslovnom planu, a Šokić poručuje kako je zato uvijek važno imati plan B.

- Tu osim pitanja operativne naravi gdje su poslovanja stvarno ugrožena, dolazimo i do pravnih pitanja ako postoje ugovoreni poslovi koji garantiraju određenu razinu odziva ili izvršavanja posla. Mišljenja sam da alternativa uvijek mora postojati, jer u gotovo bilo kakvoj nedaći, oni koji imaju pouzdan “backup” prođu najbolje u najgorim situacijama - poručio je Šokić.