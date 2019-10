Tri dana zaostatka produljit će učenicima školsku godinu

Sindikati prosvjetara najavili su kako sutra nastave neće biti u Varaždinskoj, Istarskoj, Koprivničko-križevačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji.

- Suprugu i mene hvata panika. Snašli smo se za tri dana, ali više ne znamo što ćemo ako se nastavi štrajk, kaže Marijan (42).

Ovaj Zagrepčanin i supruga Kristina imaju kćer u drugom razredu osnovne škole. Ona, kao i većina djece u Hrvatskoj, nije išla u školu zbog štrajka prosvjetara. Iako je u školi organizirano čuvanje učenika, Marijan nam kaže kako djevojčica ne želi biti “sama u školi” jer ostali ne dolaze.

Nema 'baka servisa'

Istodobno, ova obitelj, kao i mnoge druge, nema u blizini baka-servis, pa su za čuvanje kćeri “na paniku” s posla uzimali po dan godišnjeg. I brojni drugi roditelji sve su zabrinutiji. Osim što su djeca ispala iz redovitog ritma koji prati školske dane, mnogi ne vode djecu ni na izvanškolske aktivnosti koje se odvijaju u terminu produljenog boravka i koje roditelji - plaćaju. Osim toga, roditelji starijih osnovaca i srednjoškolaca pitaju se kako će nadoknaditi opširno gradivo.

Zasad u školama još nema konkretnih odluka kako će se odrađivati dani u štrajku, no kako smo saznali od ravnatelja, većina ih neće skraćivati praznike ili nastavu organizirati subotom.

Ne moraju dolaziti

Naime, u srednjim školama rad subotom se nastavnicima mora dodatno platiti, a učenici nisu dužni dolaziti na nastavu neradnim danima, pojasnio nam je ravnatelj pulske gimnazije Filip Zoričić. Vjerojatno će se sve stići odraditi unutar redovite nastave, uz poneki predsat.

- Roditelji naših učenika su solidarni, ali bojim se, kako vrijeme protječe, da će, općenito govoreći, biti sve manje. To je, po meni, veliki problem, jer mi kao društvo nismo solidarni kao, primjerice u Francuskoj - ističe.

- Kao roditelj dječaka u petom razredu osjećam se potpuno nemoćno. Ne mogu ni na što utjecati, roditelje se ništa ne pita. A na kraju će se njihovi zahtjevi slomiti na dječjim leđima - kaže nam Miro Radman (62) iz Petrčana kraj Zadra.

Ipak, roditelji i dalje većinom podržavaju nastavnike u štrajku. Tako je i jučer u školama bio tek manji dio djece, manje nego prošli tjedan, iako su sve škole organizirane za prihvat učenika.

- Mi smo velika škola s oko 800 učenika. Učitelji koji predaju djeci u produljenom boravku, odlučili su da neće štrajkati iz senzibiliteta prema roditeljima koji nemaju gdje s djecom preko dana. Imamo još dva niža razreda koja imaju redovitu nastavu. Tako da otprilike pola djece u nižim razredima imaju nastavu, a pola nemaju. Za one koji nisu u produljenom boravku, a roditelji nemaju kome povjeriti djecu, organiziran je prihvat. Djeca iz viših razreda ne dolaze - rekao je Miljenko Bitanga, ravnatelj OŠ Ravne njive u Splitu.

Njegov kolega Mate Vuković, ravnatelj OŠ Plokite, kaže kako i oni imaju organizirani prihvat djece, po dvije učiteljice u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni.

Roditelji su zahvalni

- Ukupno možda dođe 10-ak učenika i oni su zbrinuti. Što se tiče nadoknade, sigurno će je biti. Jedan dan štrajka bismo možda mogli nadoknaditi preko tjedna, ali tri dana je već teško nadoknaditi na takav način. Vjerojatno će nam doći nekakve upute iz Ministarstva obrazovanja ili iz Grada Splita - kaže Vuković. U riječkoj OŠ Centar, pod koju spadaju PŠ Orehovica i Pašac, jučer je došlo samo jedno dijete.

- Radi se o djetetu s posebnim potrebama, koje nadzire pomoćnik u radu. Odaziv štrajku u našoj školi je sto posto. Komunikacija s roditeljima je dobra i zasad nije bilo nikakvih negativnih reakcija. Za one koji djecu ipak odluče poslati u školu organiziran je stručni nadzor i obrok - pojašnjava ravnateljica Nedjeljka Debelić.

Dolaze manja djeca

Dodaje kako je u prvom ciklusu štrajka u školu došlo troje djece, a prošli tjedan njih šestero.

- Kako ćemo odraditi dane štrajka još ne znamo niti želim špekulirati. No nadam se da će se neki dogovor uskoro postići i da ćemo neometano nastaviti s radom - zaključuje ravnateljica škole.

U riječkoj OŠ Vežica jučer je došlo četvero djece, što je puno manje u odnosu na prve dane, kad ih je došlo desetak.

- Uglavnom se radi o djeci 1.i 2. razreda, čiji roditelji nisu mogli naći čuvanje. Za njih su organizirani marenda i ručak, pod nadzorom su učiteljice iz produljenog boravka, te tri učiteljice koje su došle na nastavu za slučaj da bude više djece. Inače, roditelji podržavaju štrajk, a zahvalni su na organiziranom čuvanju - objašnjava ravnateljica Violeta Nikolić.

Što se tiče odrađivanja propuštene nastave smatra kako tu neće biti zaostataka.

- Budući da mi radimo prema 1. modelu (samo zimski, proljetni i ljetni praznici), po zadanih 35 tjedana nastave, to znači da na početku školske godine imamo više sati nego što to zakonske regulative propisuju. Tako u startu imamo više radnih dana te ćemo, ako za to bude potrebe, to lako nadoknaditi. Nezgodno će možda biti u onim županijama koje su odlučile raditi po 4. modelu - smatra ravnateljica Nikolić.

Maturanti će najviše stradati

Dok prosvjetni radnici i dalje štrajkaju te ne odustaju od zahtjeva prema Vladi, konkretan plan i program nadoknađivanja izgubljenih dana nastave u školama i dalje ne postoji.

Učitelji osnovnih škola zasad kažu da će, ako se štrajk nastavi, njihovi učenici nadoknaditi koji dan na kraju školske godine. Ako se štrajk uskoro prekine, dopuna možda neće ni morati biti. No situacija je nešto drugačija u srednjim školama. Maturantima srednjih škola ionako školska godina završava ranije zbog polaganja državne mature. Hoće li i na koji način ti učenici morati nadoknađivati izgubljene sate, još se ne zna.

Neslužbeno doznajemo da će se idući tjedan u zagrebačkoj IV. gimnaziji štrajk prekinuti. Naime, ako se nastavi, nadoknade za maturante će biti prevelike. Suzana Hitrec, predsjednica Udruge ravnatelja srednjih škola, kaže kako će se plan za nadoknađivanje tek vidjeti. U varaždinskoj srednjoj Elektrostrojarskoj školi profesori i tijekom štrajka redovito dolaze na nastavu, ali ne rade s učenicima. U zbornici su i obavljaju poslove koje zbog obaveza nisu stigli.

- Satove koji nisu održani tijekom štrajka svakako ćemo morati nadoknaditi. To ćemo učiniti tijekom godine. Nastojat ćemo da to bude možda koja subota, ali nećemo učenicima oduzimati njihove praznike za to - rekao je ravnatelj Igor Kos. Dodao je da u njihovoj školi još nisu počele pripreme za maturu. S time, kaže, neće biti problema niti će nadoknade biti potrebne. Pripreme počinju tek od drugog polugodišta.

