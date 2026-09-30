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novo tijelo za nadzor

Trump okupio tehnološke divove pa potpisao 'ustav' za AI: 'To je oblik zaštite...'

Piše HINA,
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Trump okupio tehnološke divove pa potpisao 'ustav' za AI: 'To je oblik zaštite...'
Foto: Jonathan Ernst
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Dokument je opisao kao "moralno obvezujući" i dodao da njegova administracija razmišlja o osnivanju tijela za nadzor

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Američki predsjednik Donald Trump potpisao je u utorak sa šefovima najvećih tehnoloških tvrtki dokument o umjetnoj inteligenciji (AI). "To je na neki način kao ustav i potpisali su ga najveći ljudi na svijetu, potpisao sam ga i ja kao predsjednik i to je doista jedan oblik zaštite", rekao je Trump ​novinarima nakon sastanka.

Dokument je opisao kao "moralno obvezujući" i dodao da njegova administracija razmišlja o osnivanju tijela za nadzor.

"Razmišljamo o osnivanju povjerenstva u kojem bi bilo možda deset ljudi...tako da to povjerenstvo nadzire cijeli taj posao", izjavio je.

Vlade diljem svijeta muče se da održe korak s ubrzanim razvojem AI-a. Vodeće kompanije iz industrije upozorile su na opasnosti AI-a za čovječanstvo, apelirajući na vlade da zajednički upravljaju sve moćnijom tehnologijom.

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Trump je ranije govorio da SAD ne treba posebnu regulaciju AI-a. Nedavno je na Općoj skupštini UN-a izjavio da "odbacuje pokušaje da se uspostavi globalna shema za kontrolu AI-a".

Među izvršnim direktorima tehnoloških kompanija koji su bili na sastanku u Bijeloj kući su Dario Amodei iz Antrophica, ⁠Mark Zuckerberg iz Mete, Sundar Pichai iz Googlea, Jensen Huang iz Nvidije i Alex Karp iz Palantira. 

Trump se s njima sastao isti dan kada je najavio novu AI uslugu koja bi građanima trebala olakšati korištenje vladinih servisa. 

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Tom je prilikom rekao da ne želi zajedno s kineskim predsjednikom Xijem raditi na upravljanju tehnologijom AI-a, jer bi to američkim kompanijama otežalo da naprave bolje proizvode AI-a od kineske konkurencije.

Trump je također rekao da je o AI-u razgovarao sa Xijem kada je kineski predsjednik prošlog tjedna posjetio Washington, dodajući da SAD sa Xijevom vladom već surađuje "u puno stvari.

"Ispred smo Kine i svih drugih i želim da tako ostane", rekao je Trump.

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