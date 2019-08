Twitch promovirao pornografiju na kanalu odbjegle zvijezde

Tyler Blevins, poznatiji po svojem online nadimku Ninja, poručio je kako je zgrožen činjenicom da se na njegovom Twitch kanalu ovih dana pojavila pornografija.

Izvršni direktor Twitcha, Emmett Shear, ispričao se za skandal, rekavši kako se radilo o propustu izazvanom novim sustavom preporuka koji streaming platforma u Amazonovom vlasništvu servira na svim kanalima, uključujući i one neaktivne.

Twitch has now reverted my channel back to how an offline page should look. Thank you.