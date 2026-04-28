U 20 sati naručilo ga 20.000 ljudi! Ovo je prva zvijezda showa u Kini: Ima i krevet

Novi SUV Voyah Taishan X8 velike kineske autokompanije Dongfeng, izazvao je pravu pomutnju na tržištu prikupivši više od 20.000 narudžbi u samo 20 sati od početka pretprodaje! Predstavljen je na velikom sajmu automobila Auto China 2026 u Pekingu i nije samo demonstracija snage brenda, već i savršen primjer smjera u kojem se kreće cijela automobilska industrija - prema potpunoj dominaciji softvera i umjetne inteligencije. Uostalom, Kinezi su samo u jednoj sali izložili više EV modela nego što ih trenutno ima na cijelom tržištu SAD-a! Više o tome OVDJE.

Sajam u Pekingu, najveći do sada, potvrdio je da je era u kojoj se govorilo samo o elektrifikaciji završena. Na scenu je stupila inteligencija, a automobili se sve više promatraju kao tehnološki ekosustavi na kotačima, a ne samo kao prijevozna sredstva.

Veliki terenac stvoren za život

Voyah je s modelom Taishan X8 zauzeo drugačiji pristup u žestoko konkurentnom segmentu obiteljskih SUV vozila cjenovnog ranga od otprilike 40.000 do 55.000 eura. Umjesto da slijede trendove šest ili sedam sjedala, fokusirali su se na stvaranje "velikog peterosjeda" koji nudi maksimalan komfor i iskoristivost prostora. S impresivnim dimenzijama - 5,2 metra dužine i gotovo 3,1 metar međuosovinskog razmaka - Taishan X8 nudi golemu unutrašnjost od 6,1 četvornog metra.

No, ključni aduti leže u tehnologiji i inovativnim rješenjima. U kabini dominira Huaweijev najnoviji HarmonyOS Cockpit 5.2 sustav, prikazan na dva 15,6-inčna zaslona. Za putnike u drugom redu osigurana su "Zero-Gravity" sjedala s prvim na svijetu mehaničkim sustavom masaže, koja se mogu pretvoriti u ravan krevet dug 2,1 metar pritiskom na jednu tipku.

Proces traje manje od jedne minute, a pametni madrac automatski se napuhuje.

Za inteligentnu vožnju zadužen je Huaweijev napredni sustav Qiankun, koji koristi čak četiri LiDAR senzora kako bi osigurao visoku razinu autonomije. Vozilo je dostupno u plug-in hibridnoj (PHEV) i potpuno električnoj (EV) izvedbi. PHEV verzija nudi električni doseg do 310 kilometara, dok je EV model izgrađen na 800-voltnoj arhitekturi i podržava ultrabrzo 5C punjenje, omogućujući punjenje od nula do 80 posto kapaciteta za samo 12 minuta.

Sajam automobila postao je sajam inteligencije

Auto China 2026, s izloženih 1.451 vozilom i 181 svjetskom premijerom, jasno je pokazao da su se prioriteti industrije promijenili. Umjetna inteligencija postala je ključna riječ, a proizvođači su se natjecali u predstavljanju naprednih čipova, L3 razine autonomne vožnje i "AI-nativnih" automobila.

Ovu transformaciju najbolje je sažeo Lu Fang, predsjednik tvrtke Voyah.

​- Umjetna inteligencija će restrukturirati ili potkopati automobilsku industriju jer će budući automobili definitivno biti proizvodi duboko integrirani s AI-jem. Jednom kad se integriraju, promijenit će se struktura proizvoda, organizacija, pa čak i poslovni modeli, što je neizbježan trend - rekao je Fang.

S tim se slažu i drugi divovi. Volkswagen je najavio da će svi njegovi novi modeli od druge polovice 2026. biti opremljeni AI agentima, dok BMW aktivno integrira lokalne AI ekosustave poput Alibabe i HarmonyOS-a. Više nije bilo dovoljno samo predstaviti novi model; fokus je bio na softveru, procesorskoj snazi i sposobnosti vozila da uči i prilagođava se korisniku.

Proizvođači postaju integratori

Jedan od najznačajnijih pomaka vidljiv na sajmu jest promjena odnosa između proizvođača automobila i tehnoloških dobavljača. Tvrtke poput Huaweija, CATL-a (baterije) i Horizon Roboticsa (čipovi) više nisu bile skrivene u odvojenim paviljonima, već su izlagale rame uz rame s automobilskim markama.

To potvrđuje da je moderni automobil proizvod duboke suradnje i da snaga dobavljača izravno utječe na kvalitetu konačnog proizvoda.

Voyah Taishan X8 također je dio šireg trenda pojave takozvane "Serije 8" - velikih SUV vozila dugih oko pet metara, pozicioniranih ispod najluksuznijih modela "Serije 9". Ovi modeli nude sličan osjećaj prostranosti kao i perjanice, ali po znatno pristupačnijoj cijeni, što savršeno odgovara potrebama modernih obitelji koje traže premium iskustvo bez plaćanja najviše cijene.

U toj areni, gdje tehničke specifikacije postaju sve sličnije, pobijedit će onaj brend koji najbolje odgovori na pitanje: "Kako točno ovaj automobil poboljšava vaš život?". Sudeći po prvim reakcijama, Voyah je ponudio vrlo uvjerljiv odgovor.

*uz korištenje AI-ja