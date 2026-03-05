Obavijesti

ŠKODA NAJTRAŽENIJA

U prava dva mjeseca 2026. prodano 8.809 novih vozila, hibridi traženiji od benzinaca

Piše HINA,
U prava dva mjeseca 2026. prodano 8.809 novih vozila, hibridi traženiji od benzinaca
Zagreb: Sajam automobila Jakuševac, najposje?eniji sajam te vrste u Hrvatskoj | Foto: Borna Filic/PIXSELL

Škoda Octavia bila je najprodavaniji model u veljači - taj model odabrala su 323 kupca, a slijedi Suzuki Vitara s prodajom od 242 komada

U Hrvatskoj je u prva dva mjeseca ove godine prodano 8.809 novih putničkih vozila što je 109 vozila više ili 1,2 posto više nego u isto vrijeme prošle godine, dok je samo u veljači prodano 4.863 novih vozila, uz rast od 14,7 posto, podaci su Promocije plus.

Škoda je u prva dva mjeseca prodala 1.260 novih putničkih vozila i drži udjel 14,3 posto tržišta. Drugi je Volkswagen s prodajom 1.082 vozila i udjelom od 12,2 posto.

Suzuki je na trećem mjestu budući da je od siječnja do kraja veljače prodao 647 vozila i ima udjel u ukupnoj prodaji od 7,3 posto, a četvrta je Toyota sa prodajom 620 vozila i udjelom od sedam posto.

Na petom je mjestu Opel koji je u prva dva mjeseca prodao 476 novih vozila i drži udjel od 5,4 posto.

Škoda Octavia bila je najprodavaniji model u veljači - taj model odabrala su 323 kupca, a slijedi Suzuki Vitara s prodajom od 242 komada. Na trećem je mjestu najprodavanijih modela  u drugom mjesecu ove godine VW T-Cross koji je odabralo 169 kupaca, na četvrtom Dacia Sandero (154). Listu pet najprodavanijih modela u veljači zatvara Opel Mokka s prodajom od 137 novih vozila.

Hibridi su postali najprodavanija vozila ove godine i s trona izbacili benzinske pogone. Naime, u prva dva mjeseca prodana su 3.932 nova vozila na hibridni pogon, što je 44,6 posto od ukupne prodaje. Benzinaca je prodano 3.254 ili 36,9 posto, a na trećem se mjestu dizelaši, kojih je prodano 1.132, odnosno 12,9 posto. 

Električnih vozila prodano je 346 ili 3,9 posto od ukupne prodaje, a onih na plinski pogon 145 što je udjel od 1,6 posto. 

