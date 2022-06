U Rimac uložili još 3,78 milijardi kuna: 'Zaposlit ćemo 700 ljudi u 2022. Planiramo i novi Kampus'

Čak 500 milijuna eura prikupila je Rimac Grupa u najnovijem krugu investicija, čime je tržišna vrijednost kompanije sada premašila dvije milijarde eura. Velik je to uspjeh za kompaniju koja je u strelovitom rastu i danas ima više od 1500 ljudi, gradi novi kampus, ali i planira njegovog nasljednika te ove godine želi zaposliti više od 700 novih radnika.

Iz kompanije ističu da investicija odražava uspjeh Grupe u razvoju i isporuci sustava za električna vozila visokih performansi, ali i u vlastitom razvoju hiperautomobila. Kako nam je rekao Mate Rimac u razgovoru, ovo ulaganje prvenstveno će ići za razvoj tvrtke Rimac Technology i velike serije za globalne automobilske proizvođače, a njih je, istaknuli su, ranije već bilo 12, među kojima su Mercedes, Hyundai, Aston Martin, Porsche, Koenigsegg.

- Radi se o serijama od nekoliko desetaka tisuća komada i to će se raditi u Kampusu, a dio se već radi u Jankomiru - kaže Rimac i dodaje da se radi o baterijama, pogonskim sustavima, raznim sustavima elektronike...

Tko su novi ulagači?

Ključni novi ulagači su SoftBank Vision Fund 2 te Goldman Sachs Asset Management, uz sudjelovanje postojećih dioničara Rimac Grupe, uključujući Porsche i InvestIndustrial.

Nakon ovog ulaganja Mate Rimac i dalje ima najveći udio u kompaniji. Rimac Grupa ima 55 posto vlasništva u tvrtki Bugatti Rimac, dok 45 posto drži Porsche, a tvrtka Rimac Tehnology koja se nedavno izdvojila je potpuno neovisna i u 100-postotnom vlasništvu Rimac Grupe.

- Počašćeni smo potporom značajnih novih investitora kao što su SoftBank Vision Fund 2 i Goldman Sachs Asset Management, koji vjeruju u našu viziju. Zahvalni smo i Porscheu i InvestIndustrialu koji su i dosad igrali važnu ulogu u našem uspjehu, a sada su pojačali svoju potporu novim ulaganjem. Dok reorganiziramo Rimac Grupu, uspostavljamo nove proizvodne procese da bismo zadovoljili globalnu potražnju, zapošljavamo 700 novih zaposlenika samo u 2022., otvaramo nove urede na više lokacija u Europi i širimo proizvodnju u Kampusu i na drugim lokacijama, potpora naših stručnih investitora pomoći će nam da kompaniju dovedemo do sljedeće faze života. Želio bih i osobno zahvaliti svim našim zaposlenicima jer bez njihovog vrijednog rada, odanosti i entuzijazma za viziju Rimac Grupe, ne bismo bili ovdje gdje smo danas - rekao je Mate Rimac u službenom priopćenju.

Kako je pojasnio Rimac u razgovoru, SoftBank je jedan od vodećih tehnoloških investitora, a Goldman jedan od najvećih financijskih i bilo im je važno da su vodeći investitori u ovom krugu tvrtke koje nisu u automobilskoj industriji. Kad su krenuli u razgovore s investitorima, interes je bio puno veći nego su htjeli kapitala, a SoftBank se pokazao idealnim jer su htjeli pokazati i da su velika tehnološka kompanija.

- Kad velike tvrtke investiraju u male, obično se razočaraju, a kod nas su četiri puta u četiri godine investirali - rekao je o Porscheu koji je među investitorima i u ovom krugu ulaganja.

Prolazeći kroz investicije koje su dobili kroz povijest, naglasio je da su dobili 100 puta više kroz investicije nego od europskih ili hrvatskih sredstava.

- Ne znam iz kojih interesa se pokazuje da živimo od EU fondova - poručio je.

- Svjedočimo brzom rastu potražnje za elektrifikacijom u industriji koja se suočava sa značajnim izazovima u prilagodbi tehnološkim promjenama. Rimac se brzo etablirao kao vodeći EV tehnološki partner globalnoj automobilskoj industriji u tranziciji prema električnoj budućnosti. Sretni smo što možemo podržati Matu i njegov tim u daljnjem uspjehu i podizanju Rimca na novu razinu - rekao je Jimi Macdonald, investitor za SoftBank Investment Advisers.

Šire se u Buzinu, planiraju još veći Kampus 2

Govoreći o investiciji i planovima, Rimac je istaknuo kako su pri kraju s radovima na prostoru bivšeg Peveca na Jankomiru, gdje sada radi više od 500 ljudi. No, naglašava da im to nije dovoljno i da je to bila najmanje loša opcija, ali da su si dali vremena i da je odlično ispao projekt u kojem je krenula serijska proizvodnja Nevere.

- Kampus nam neće biti dovoljan, zakupili smo i nekoliko zgrada u novom kompleksu City Island u Buzinu i šriimo se tamo - rekao je Rimac i dodao da su mala kašnjenja na izgradnji Kampusa, no prihvatljiva.

Svjesni da im ni to neće biti dovoljno u ekspanziji, Rimac ističe da planiraju razvoj objekta koji je četiri do pet puta veći od sadašnjeg Kampusa i da ga trenutno planiraju u Hrvatskoj, jer su kupili 600.000 kvadrata zemljišta od Plive. Kaže i kako ovdje planiraju zaposliti i daleko veći broj ljudi.

Skoro pola novih ljudi su stranci

Na pitanje o zapošljavanju tih 700 ljudi, Rimac kaže da je zadnje dvije godine fokus na iskustvu i strancima te da imaju puno ljudi iz Ferrarija, Aston Martina i drugih tvrtki. Oko 30 do 40 posto od tih 700 novih ljudi u ovoj godini bit će stranci, ističe. Dodaje da imaju jako puno Engleza, iako imaju ured u Engleskoj-.

Ističe kako je njima puno zgodnije zaposliti u Hrvatskoj, ali je problem nedostatka iskustva te da bi svugdje bilo teško napraviti takav tim u tako kratkom vremenu, a da se ne zapošljava internacionalno.

Izlazak na burzu

- Odluka da ne idemo na burzu bila je jako ispravna i imamo dugoročniji pogled od mnogih firmi - rekao je Rimac o eventualnom IPO-u.

Na pitanje o burzi kratko kaže da nemaju konkretnog tajminga kad moraju i žele te da očekuje da će to napraviti kad tvrtka bude predvidivija. No, ne može reći hoće li to biti za tri ili pet godina, napominje.

Bugatti rasprodan, Nevere kreću kupcima, struja ih ne brine

Rimac je komentirao i stanje u Bugatti Rimac kompaniji koja upravlja Bugattijem i Rimac Automobilima te naglasio da su lani imali 150 naručenih Bugattija koji su potpuno rasprodani do 2025. godine.

S druge strane, sa zakašnjenjem se spremaju za isporuke prvih modela Nevere i u Jankomiru je krenula serijska proizvodnja te bi prvi modeli kupcima trebali krenuti za nekoliko tjedana.

Rat u Ukrajini i globalni problemi u opskrbnim lancima pogodili su i Rimčevu kompaniju. Kaže kako su oni imali sreće oko Ukrajine, jer sami rade ožičenja za automobile, dok brojne tvrtke ovise o proizvodnji iz Ukrajine, no da ih je pogodila opskrba komponenti.

Iako rade puno manje serije od velikih svjetskih proizvođača, Rimac ističe kako je problem vertikalne integracije. Naime, velik broj dijelova sami proizvode, ali ako nema jednog dijela ili određenog čipa, ne mogu proizvesti taj sustav i zato im je trebalo više vremena nego što su očekivali.

- No, možemo se izvući ako platimo 10 ili 30 puta više za te neke dijelove, nego da nam proizvodnja stoji - rekao je komentiravši stanje na tržištu.

Rat i globalna situacija utjecali su i na rast energenata, no RImac kaže da je njima vrijeme daleko važniji faktor, a da su energenti manje od 1 posto troškova.

- Budžet za razvoj nam je preko 200 milijuna eura, kad gledate listu prioriteta gdje možemo uštedjeti, nama su energenti na 100. mjestu, to me ne brine. Puno toga ovisi o tome koliko smo brzi da ne dođe do kašnjenja - rekao je.