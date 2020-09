Učenici će nositi maske, ali će moći sjediti s kolegama

Dok se svi budu držali pravila, i nastavnici i đaci, neće biti problema, smatraju u osječkoj Isusovačkoj klasičnoj gimnaziji uoči početka nove školske godine

<p>Dezinfekcija ruku na ulazu u školu, obavezno nošenje zaštitnih maskica i fizičko distanciranje samo su neka od pravila koja će učenici trebati slijediti kad se vrate u školske klupe.</p><p><strong>Pogledajte video: Uskoro kreće škola</strong></p><h2>Mnoge poteškoće uoči početka škole</h2><p>Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku još je jedna srednja škola koja se morala pripremiti na način rada u “novom normalnom”.</p><p>U toj su školi gotovo završili pripreme, a kako bi učenici mogli sigurno boraviti u njoj, morali su riješiti mnoge poteškoće.</p><h2>Kako osigurati razmak za 215 učenika u 9 razreda?</h2><p>Riječ je o školi koja nije imala mogućnost osigurati razmake od dva metra u učionicama za svih svojih 215 učenika u devet razreda.</p><p>Učenici će tako morati nositi zaštitne maskice, ali će moći u klupi sjediti uz kolege kao i prije korona krize. Pomoć profesora će imati, ali uz distancu jer će se oni truditi što manje šetati među klupama i držati sigurnu udaljenost.</p><p>- Osnovna stvar bila je razmatrati tu mogućnost o razmaku od dva metra. Uzeli smo u obzir to da smo mala škola i mali kolektiv. S jedne strane to je prednost, a s druge strane ograničenje jer nismo mogli ući u drugu smjenu i na tako rastaviti razrede. Bilo bi nemoguće opteretiti profesore da rade po cijele dane u dvije smjene jer većina profesora radi sa svim razredima – rekao je Sebastian Šujević (42), ravnatelj ove srednje škole.</p><p><strong>Pogledajte video: Ministarstvo objavilo upute za škole</strong></p><h2>Djecu će puštati kući u različito vrijeme</h2><p>Također, poput mnogih, imaju samo jedan ulaz u školu.</p><p>Kako bi smanjili međusobni kontakt, hodnike su “odvojili” u dva smjera pomoću linija i smjernica. Tako će učenici i osoblje, poput automobila na cestama, uz smjer kretanja izbjegavati gužvu.</p><p>- Drugi je problem to što mi imamo jedan ulaz u školu. Problem s izlascima iz škole riješit ćemo tako da djecu puštamo u različito vrijeme – objasnio je ravnatelj.</p><p>Profesorica <strong>Darija Cik (49) </strong>rekla je kako je najvažnija međusobna suradnja učenika i profesora te poštovanje pravila.</p><p>- Mislim da je najvažnije da se pridržavamo pravila. I učenici i mi. Tako ćemo moći dobro raditi i dobro surađivati. S maturantima će biti malo teže, ali mislim da nećemo imati nikakvih problema. Taj socijalni kontakt je vrlo važan, a ako oni žele da i dalje ostajemo u učionicama, vjerujem da će biti dovoljno razumni – istaknula je profesorica.</p><p>U slučaju da ponovno dođe do online nastave, spremni su.</p><p>Kažu kako su zadovoljni time kako je sve prošlo lani, iako ističu da je nastava uživo nezamjenjiva.</p>