Ugasili čak 11 milijuna lažnih profila na Fejsu i Instagramu

Meta je objavila kako je uklonila preko 159 milijuna lažnih oglasa i ugasila 10,9 milijuna računa na Facebooku i Instagramu koji su služili za prevare. Kompanija također danas pokreće nove alate na Instagramu, Facebooku i WhatsAppu s ciljem upozoravanja korisnika na tri najčešće taktike koje prevaranti koriste.

Borba protiv prevara na Metinim platformama

Prevare predstavljaju ogroman posao i velik su problem na svim Metinim platformama. Iz kompanije su, kako prenosi 9to5Mac, potvrdili da su samo prošle godine srušili više od 159 milijuna lažnih oglasa te uklonili 10,9 milijuna korisničkih računa na Facebooku i Instagramu koje su koristile prevarantske skupine.

Umjetna inteligencija u otkrivanju prijetnji

Meta sada koristi alate temeljene na umjetnoj inteligenciji kako bi lakše otkrila prevare. U svojoj objavi pojasnili su kako se prevaranti služe suptilnim trikovima koje je teško otkriti tradicionalnim sustavima.

"Naši stručnjaci i specijalisti za borbu protiv prevara izgradili su napredne AI sustave koji mogu analizirati više signala - poput teksta, slika i okolnog konteksta - kako bi brže i u većem opsegu uočili širi raspon sofisticiranijih obrazaca prevara."

Ovi napori usmjereni su na otkrivanje dvije glavne stvari: lažno predstavljanje poznatih osoba, javnih ličnosti i brendova, te poveznice na lažne web stranice dizajnirane da oponašaju legitimne.

Nova upozorenja za korisnike

Osim proaktivnog uklanjanja, Meta će korisnicima prikazivati i upozorenja osmišljena da istaknu aktivnosti koje nisu pozitivno identificirane kao prevara, ali pokazuju neke potencijalne znakove upozorenja.

Sumnjivi zahtjevi za prijateljstvo

Svaki korisnik Facebooka svjestan je lažnih zahtjeva za prijateljstvo. Ponekad su oni potpuno nasumični, ali često uključuju kloniranje stvarnih računa vaših postojećih prijatelja. Prevaranti se nadaju da ćete pomisliti kako s tom osobom još niste prijatelj ili da je otvorila novi račun. Meta sada uvodi sustav koji će vas upozoriti na zahtjeve s računa koji imaju malo zajedničkih prijatelja, osoba koje se čine kao da žive u drugoj državi ili onih koji su se Facebooku pridružili vrlo nedavno.

Povezivanje uređaja i lažno predstavljanje

Na WhatsAppu je sve češća prevara u kojoj vas pokušavaju nagovoriti da povežete svoj račun s novim uređajem. Aplikacija za razmjenu poruka sada će istaknuti državu u kojoj se uređaj nalazi i jasno naznačiti da time odobravate pristup svim svojim porukama, kao i da dopuštate nekome da se lažno predstavlja u vaše ime.

Lažne poslovne ponude

Naposljetku, Facebook Messenger sada ima za cilj otkriti naznake uobičajenih prevara poput lažnih ponuda za posao. Aplikacija će vas upozoriti da se nešto čini sumnjivim i pozvati vas da aktivirate provjeru prevare pomoću umjetne inteligencije.