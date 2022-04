Ulaganja u 5G donose 1,3 mlrd. eura vrijednosti u gospodarstvo

Mrežna 5G infrastruktura veliki je potencijal za hrvatsko gospodarstvo i društvo jer donosi nove prilike za razvoj, a procjenjuje se da će ulaganja u razvoj 5G mreže do 2040. donijeti više od 10 milijardi kuna ili 1,3 milijarde eura dodatne vrijednosti hrvatskom gospodarstvu, istaknuto je u srijedu na predstavljanju HT-ovog tzv. 5G Atlasa.

Riječ je o studiji "5G Atlas - Ekonomski učinci razvoja 5G infrastrukture u RH" nastaloj u suradnji Hrvatskog telekoma (HT) i zagrebačkog Ekonomskog instituta (EIZ), na čijem je predstavljanju voditeljica izrade, znanstvena savjetnica u EIZ-u Maruška Vizek naglasila da su sve procjene u studiji konzervativne i na temelju sadašnjeg stanja hrvatske ekonomije.

"Godišnja neto korist od ulaganja u 5G procjenjuje se na 1,72 posto BDP-a za idućih nekoliko godina", naglasila je Vizek, dodajući da 5G mreža znači i povećanje broja novih poduzeća, zaposlenosti i razvoj svih hrvatskih regija/županija, gradova i mjesta, posebice slabije razvijenih.

Procjenjuje se da će 5G značiti puno i za povećanje prihoda i izvoza, ali i smanjenje troškova poslovanja, uz očekivanje rasta zaposlenosti u mnogim industrijama, primjerice od 8 posto u prerađivačkoj pa do 46 posto u ICT-u.

Vizek je kazala i da se pozitivni efekti 5G-a mogu očekivati, možda i najprije u hrvatskom, kako je ocijenila, najzapuštenijem sektoru, poljoprivredi, koja bi uz to mogla i smanjiti troškove poslovanja za oko 30 posto, ali i u svim drugim sektorima, poput turizma, zdravstva, prometa i drugih.

"Omjer koristi i troškova od ulaganja u 5G infrastrukturu u Hrvatskoj tj. nacionalni prosjek je, kako smo izračunali, 3,0, što je dobro u odnosu na europski prosjek s obzirom na dohodak po stanovniku i drugo u Hrvatskoj. Među županijama, osam ih ima taj prosjek iznad nacionalnog - Grad Zagreb (4,5), Bjelovarsko-bilogorska (4,2), Koprivničko-križevačka (4,1), Međimurska (3,8), Osječko-baranjska (3,7), Istarska (3,4), Vukovarsko-srijemska (3,2) i Virovitičko-podravska županija (3,1). Ostale županije su ispod nacionalnog prosjeka, a te razlike su zbog njihove gospodarske strukture koja određuje potencijal za ostvarivanja koristi", objasnila je Vizek.

Iznijela je i da su u studiji razmotrili i četiri klastera za koja se procjenjuje da će im ulaganja u 5G dati najviše ekonomske koristi pa i u desecima i stotinama milijuna eura u idućim godinama - pametna proizvodnja i logistika (u što su uključili i turizam), pametno selo, pametni grad i pametna javna uprava.

Vizek i član Uprave HT-a i glavni direktor za tehniku Boris Drilo poručili su da Hrvatska može imati velike koristi od 5G mreža, ali i da je za to potrebno da svi, i privatni poslovni i javni sektor na svim razinama u zemlji aktivno potiču mjere kojima bi se mogao više iskoristiti potencijal 5G-a.

To znači i kreiranje zakonskih i administrativnih okvira, kojima bi se, nakon uspješnog uvođenja 5G tehnologije u Hrvatskoj, omogućio i dalji razvoj i primjena, istakno je Drilo.

"Za ostvarenje punog potencijala 5G-a potrebno je nastaviti s njegovim širenjem kroz primjenu novih frekvencijskih slojeva i pristupnih točaka, novih funkcionalnosti i elemenata u jezgrenoj mreži, a za to je važno imati povoljne investicijske uvjete koji će amortizirati veliki rast cijene električne energije i inflacije", rekao Drilo, objasnivši da 5G traži i puno više električne energije.

No, zbog porasta tih cijena i ukupno inflacije, HT, kako je naglasio, nije mijenjao svoje investicijske planove za ovu godinu, ali im je to sve veliki izazov i nastojat će i to riješiti najbolje što mogu.

Drilo je kazao da je HT-ova trenutna pokrivenost zemlje 5G-om oko 60 posto, ističući da je ono što označava 5G - iznimno velike brzine i mogućnost povezivosti raznih uređaja - jako važno i za podatkovni promet, koji u njihovoj mreži raste oko 50 posto godišnje, a do 2026. očekuju da se i utrostruči.

Predsjednik Uprave HT-a Kostas Nebis istaknuo je da je HT predan razvoju digitalizacije Hrvatske te da su u oko godinu i pol od pokretanja komercijalne 5G mreže njome pokrili više od 70 gradova i sad je dostupna za oko dva milijuna stanovnika.

"Uz 5G i ostvarivanje gigabitnih brzina povezivanja u mobilnoj mreži, nastavljamo ulagati i u optičku, fiksnu mrežu, čime stvaramo platformu za gospodarski razvoj zemlje i društveni napredak. 5G mreže u tome su važne jer povećavaju razinu digitalizacije i mogućnosti razvoja, a nadamo se i povoljnijem okruženju za investicije u Hrvatskoj, jer će 5G zasigurno revolucionarno utjecati i na sve sektore i naše živote”, zaključio je Nebis.