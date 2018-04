Ulovili dilere preko WhatsAppa: 'Otkucala' ih fotografija prsta

Policajci obično na mjestu zločina traže otiske prstiju kako bi otkrili kriminalce, no velški su policajci pokazali kako će izgledati budućnost jer su fotografije prsta na WhatsAppu iskoristili kao dokaz koji je doveo do zatvaranja 11 dilera.

Naime, tijekom uhićenja u Bridgendu policajci su pronašli i telefon na kojem je bila fotografija muškarca koji je u dlanu imao tablete ecstasyja, a jasno se vidio i njegov prst.

Policajac Dave Thomas za BBC je pojasnio kako su upali u kuću nakon dojave da se iz nje prodaje 'trava'. Među raznim predmetima, zaplijenili su i mobitel, a jedan od policajaca pregledavao je WhatsApp poruke koje su stare i po nekoliko mjeseci. Među njima su bili upiti tipa "Što želiš kupiti?" te fotografija s ispruženom rukom i tabletama kojom se praktično 'pokazuje roba'.

Kako se nije vidio gornji dio prsta, policajci nisu mogli usporediti otisak s onima u nacionalnoj bazi. No fotografija je otkrila dovoljno detalja s prsta kako bi osigurali presudu, ali to ih je dovelo i do još 10 osuđujućih presuda.

Thomas je dodao i kako korištenje novih tehnologija, ali i društvenih mreža otvara velike prilike, a više puta smo vidjeli da i sami kriminalci često olakšavaju posao policajcima.