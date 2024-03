'Uz pomoć umjetne inteligencije u Revolutu pomogli smo zaštititi 200 milijuna eura od krađe'

Više od 400.000 ljudi u Hrvatskoj koristi Revolut, a po broju korisnika Zagreb je u top 10 gradova u jugoistočnoj Europi. Otkrio nam je to Andrius Bičeika, član uprave Revoluta, s kojim smo razgovarali na Money Motion konferenciji u Zagrebu.

- Važno je i da raste broj transakcija, lani ih je bilo 40 milijuna, a bitno je da se dvije trećine tih transakcija obavilo u Hrvatskoj. To nam govori da ljudi ne koriste Revolut samo kad putuju izvan eurozone, u zemlje poput Češke, Mađarske, već ga koriste i u dnevne svrhe -rekao je Bičeika koji priznaje i da imaju još posla da Revolut postane glavna dnevna kartica.

- Za to trebamo druge usluge, ali stići ćemo do toga - rekao je.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Komentirajući rast i broj korisnika, koji je u Hrvatskoj skočio za 60.000 od prošle godine, Bičeika ističe da on na njihovim tržištima uglavnom korelira s populacijom. No ističe da imaju i ekstremne slučajeve, poput Irske, gdje polovica stanovništva koristi Revolut, a to uključuje i djecu s računima za mlađe od 18 godina. Kod Hrvatske je, kaže, prelazak na euro bio važna stvar koja je privukla mnoge nove korisnike.

- Pomaže nam to što, a to vrijedi i za Hrvatsku u nekoj mjeri, klasične banke su loše s digitalnim uslugama - dodaje.

Rast u Hrvatskoj bio im je unutar očekivanja, a ni za ovu godinu ne stavljaju velike brojeve, no reakcija korisnika i zadovoljstvo su utjecali na to da na našem tržištu među prvima pokrenu neke nove financijske usluge. Tako su ovaj tjedan uveli eSIM unutar Revoluta, što korisnicima omogućuje da unutar iste aplikacije aktiviraju i plate eSIM te imaju podatkovnu vezu kad su u zemljama gdje moramo misliti na roaming troškove. Kad instaliraju eSIM, korisnici tako mogu nadopuniti podatkovni promet bilo gdje, bez potrebe za fizičkom SIM karticom, a iz Revoluta ističu da povezivanje eSIM-a omogućuje korisnicima korištenje aplikacije Revolut bez korištenja mobilnih podataka – što znači da ako korisnik Revoluta dođe određenu državu i nema pristup podacima, i dalje može pristupiti svojoj aplikaciji Revolut i koristiti sve proizvode i značajke, uključujući nadopunu mobilnih podataka. Još jedna takva stvar koju su među prvima uveli kod nas su i RevPoints, bodovi koje korisnici skupljaju svaki put kad koriste virtualnu ili fizičku karticu, a koje mogu zamijeniti za smještaj, milje za letove i druge stvari. Bičeika naglašava da su korisnici u Hrvatskoj u otprilike tri mjeseca prikupili oko 40 milijuna bodova kroz RevPoints sustav te da se već više od 10 posto hrvatskih korisnika tome priključilo.

Inače, u Revolutu ističu da je njihova aplikacija najskidanija financijska aplikacija u Hrvatskoj, a da ga kod nas najčešće koristimo za dnevno upravljanje financijama, poput plaćanja, slanja novca ili promjene valuta te podjele računa i zbog jednokratnih virtualnih kartica.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Želimo ući u svakodnevno bankarstvo za ljude. Ovo je naš neki dugoročni cilj i neizbježno je da će se to dogoditi prije ili kasnije što više ulazimo u razne vrste lokalnih usluga i integracija. Doći ćemo do toga - dodaje Bičeika. Jedna od takvih lokalnih integracija je bila s A1 Hrvatska kroz Revolut Pay gdje su korisnicima omogućili naplatu za manje od 30 sekundi, u odnosu na dvije minute kroz klasično bankarstvo. Bičeika kaže da kod ovakvih suradnji vide velik potencijal

- Oslanjamo se na pokretače poput A1 koji uvode takve usluge da i drugi mogu naučiti i vidjeti, poput drugih trgovaca, kako radi usluga poput ove. I računamo na taj dolazni pristup, umjesto da proaktivno guramo usluge, jer imamo ograničeno vrijeme i broj ljudi. Tek smo sada prešli broj odi 10.000 ljudi globalno i moramo posvetiti pozornost na najveće nagrade i usluge - ističe.

Fintech kompanija Klarna krajem veljače je objavila da je njihov AI asistent imao čak 2,3 milijuna razgovora u prvom mjesecu, odnosno dvije trećine svih chatova s korisnicima te da je korisničko zadovoljstvo bilo na razini razgovora s ljudima, a taj chatbot je obavio posao 700 ljudi na punom radnom vremenu. Ovo je samo jedan od primjera primjene umjetne inteligencije i u financijskom sektoru, a u razgovoru s Bičeikom, on naglašava kako je Revolut digitalan cijeli svoj život te da vjeruju u ogroman potencijal umjetne inteligencije te da ona neće biti jedan od lažnih tehnoloških valova.

Foto: Revolut

- Prije nekih šest, sedam godina predstavili smo naš prvi chatbot, i to je AI u osnovi,, a danas je daleko napredniji - rekao je te dodao da postaju sve napredniji u praćenju transakcijskog ponašanja u stvarnom vremenu što sprječava krađe.

-Prevare su danas gotovo isključivo digitalne, da ima i fizičkih, ali digitalne dominiraju, pa alati koji detektiraju prevare moraju biti digitalni i AI tu pomaže. Zbog naših notifikacija i blokada u aplikacijama pomogli smo zaštititi 200 milijuna eura - naglasio je Bičeika.

Inače, Revolut već nekoliko godina koristi Sherlocka, alat koji su nazvali po slavnom detektivu. Kreirao ga je podatkovni znanstvenik Dmitri Lihatsov kako bi u stvarnom vremenu pratili milijune transakcija uz pomoć strojnog učenja i spriječili prevare.

- Ne možemo si dopustiti da ne budemo ispred onog što je najnovije i najsigurnije, jer smo i mi već na tehnološkom rubu. Znate, još postoje banke i institucije koje ne ažuriraju transakcije u stvarnom vremenu i koje dopuštaju da korisnik ne vidi transakcije u trenutku kad se odvijaju. Još ima banaka koje ne mogu blokirati transakcije odmah kad otkrijete prevaru - dodaje Bičeika te nastavlja da si oni takve stvari ne mogu dopustiti kad imaju notifikacije uživo, uključivanje kartica, limita, geolociranje kartica..i ostala rješenja te da je to filozofija kroz cijelu kompaniju.

- Kad si inovator na svim područjima, ne možeš ne inovirati i ovdje - rekao je.