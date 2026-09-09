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Velika promjena u Rimac Grupi: Porsche prodao udjele, Rimac ostaje većinski vlasnik Bugattija

Piše HINA,
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Velika promjena u Rimac Grupi: Porsche prodao udjele, Rimac ostaje većinski vlasnik Bugattija
Sveta Nedelja: Mate Rimac predstavio novu Neveru R | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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U sklopu transakcije vrijedne oko milijardu eura, Rimac Grupa ostaje većinski vlasnik Bugatti Rimca, dok se menadžment tvrtke mijenja s Mate Rimcem na čelu

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U transakciji vrijednoj oko milijardu eura, konzorcij predvođen HOF Capitalom preuzeo je od Porschea udjele u Rimac Grupi i Bugatti Rimcu, pri čemu Rimac Grupa ostaje većinskim vlasnikom Bugatti Rimca, izvijestili su u srijedu iz Rimac Grupe. Porsche i Rimac Grupa osnovali su 2021. godine Bugatti Rimac kao zajednički pothvat, u kojem je Rimac Grupa bila vlasnik 55 posto udjela, a Porsche preostalih 45 posto, a također je imao i 20,6 posto udjela u Rimac Grupi, podsjeća se u priopćenju.

U okviru transakcije koja je najavljena u travnju 2026., konzorcij predvođen HOF Capitalom, u kojem je BlueFive Capital najveći investitor, preuzeo je udjele Porschea u Rimac Grupi i Bugatti Rimcu. Transakcija je sada službeno završena. Vrijednost transakcije, koja je u potpunosti financirana sredstvima konzorcija, iznosi oko milijardu eura. Transakcija je sada zaključena, a Rimac Grupa ostaje većinski vlasnik Bugatti Rimca s udjelom od 55 posto, navode iz Rimac Grupe.

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"Ovo je važan korak za Bugatti Rimac i cijelu Rimac grupu. Drago mi je što HOF Capital i njihov konzorcij postaju naši partneri u sljedećoj fazi razvoja naše grupe te se veselim zajedničkom radu na ostvarenju punog potencijala naših tvrtki. Ostvarili smo snažan napredak i vjerujem da ovo partnerstvo daje dodatni zamah našem još snažnijem razvoju", kazao je izvršni direktor Rimac Grupe Mate Rimac.

Promjene u menadžmentu Bugatti Rimca

Matu Rimca, koji je 2021. godine imenovan glavnim izvršnim direktorom Bugatti Rimca, podržat će novi menadžerski tim. Christophe Piochon odstupit će s funkcije predsjednika uprave Bugatti Automobilesa i glavnog operativnog direktora (COO-a) Bugatti Rimca.

Mate Rimac preuzima funkciju predsjednika uprave Bugatti Automobilesa, dok će se Marko Brkljačić, bivši glavni operativni direktor (COO) u Rimac Technologyju, pridružiti vodstvu Bugatti Rimca na funkciji glavnog operativnog direktora (COO-a).

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U neposrednoj budućnosti planirane su i daljnje promjene, uključujući imenovanje aktualnog direktora Bugatti Automobilesa, Hendrika Malinowskog, na funkciju glavnog komercijalnog direktor (CCO-a), navodi se u priopćenju.

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