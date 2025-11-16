Veliki korak naprijed prema povratku vunastih mamuta

Znanstvenici su uspjeli oporaviti i sekvencirati najstarije molekule RNK ikad pronađene, izvađene iz izvanredno očuvanog tkiva vunastog mamuta koji je uginuo prije gotovo 40.000 godina. Otkriće, objavljeno u prestižnom časopisu Cell, ne samo da pomiče granice onoga što smo smatrali mogućim u paleogenetici, već nudi i jedinstven prozor u posljednje, stresne trenutke života ovog diva iz ledenog doba.

Mumificirani mladi mamut, nazvan "Yuka", pronađen je 2010. godine na obali rijeke u sibirskom permafrostu. Vječni led sačuvao je njegovo tijelo u nevjerojatnim detaljima, od crvenkastog krzna i surle do netaknutog mozga. No, najveće blago krilo se na molekularnoj razini.

Više od DNK: Što govori drevna RNK?

Dok nam drevna DNK može otkriti genetski kod izumrle vrste, svojevrsnu "knjigu recepata" za stvaranje organizma, RNK (ribonukleinska kiselina) otkriva koji su "recepti" bili aktivni u trenutku smrti. RNK su glasničke molekule koje prenose upute iz DNK staničnim mehanizmima, govoreći im koje proteine treba proizvoditi.

"S RNK možemo dobiti izravan dokaz o tome koji su geni 'uključeni', što nam nudi uvid u posljednje trenutke života mamuta koji je hodao Zemljom tijekom posljednjeg ledenog doba", objasnio je Emilio Mármol-Sánchez, vodeći autor studije.

Ovo je postignuće tim veće jer se RNK smatra izuzetno krhkom molekulom koja se, za razliku od otpornije DNK, raspada unutar nekoliko minuta ili sati nakon smrti. Činjenica da su njezini fragmenti preživjeli desetke tisuća godina u permafrostu ravna je čudu i otvara potpuno novo polje istraživanja.

Foto: Pichi Chuang

Yukini posljednji trenuci

Analizom RNK iz Yukinog mišićnog tkiva, tim je uspio identificirati gene koji su bili aktivni neposredno prije njegove smrti. Pronašli su visoku razinu RNK molekula povezanih s kontrakcijom mišića i metaboličkom regulacijom pod stresom. Ovi molekularni otisci potvrđuju teoriju da je Yukina smrt bila traumatična.

Na njegovom tijelu pronađene su duboke ogrebotine koje upućuju na napad grabežljivaca, vjerojatno pećinskih lavova. "Mogli bismo reći da je Yukin život neposredno prije smrti bio prilično stresan, što je ostavilo trag u molekularnom krajoliku njegovih mišića", navodi Mármol-Sánchez. Iako je nemoguće sa sigurnošću rekonstruirati događaje, genetski dokazi sugeriraju da je mladi mamut možda bježao od predatora ili se borio da se izvuče iz blata u koje je upao.

Tijekom istraživanja, znanstvenici su došli do još jednog iznenađenja. Iako su prve analize na temelju anatomskih značajki sugerirale da je Yuka ženka, genetski materijal ispričao je drugačiju priču. Prisutnost RNK s Y kromosoma, kasnije potvrđena i analizom DNK, nedvojbeno je pokazala da je Yuka bio – mužjak.

Budućnost paleogenetike i san o "oživljavanju"

Iako naslov može sugerirati da smo na pragu oživljavanja mamuta, znanstvenici su oprezni. Love Dalén, jedan od autora studije, ističe da ovi specifični fragmenti RNK imaju malu izravnu vrijednost za napore "de-ekstinkcije" koje predvode tvrtke poput Colossal Biosciences, jer su geni za razvoj mišića u osnovi isti kod mamuta i modernih slonova.

Međutim, ovo je otkriće ključna prekretnica. Ono dokazuje da je moguće proučavati gensku aktivnost kod davno izumrlih vrsta. "U budućnosti bismo trebali moći koristiti ovaj pristup za istraživanje kako se ekspresija gena razlikuje između izumrlih i živućih vrsta", izjavila je Beth Shapiro, evolucijska biologinja i glavna znanstvenica u Colossalu.

Osim toga, mogućnost pronalaska drevne RNK otvara vrata proučavanju evolucije RNK virusa, poput virusa gripe ili koronavirusa. Proučavanje patogena sačuvanih u ostacima iz ledenog doba moglo bi nam pomoći da bolje razumijemo kako virusi evoluiraju i kakve rizike predstavljaju za moderne ekosustave.

Yuka, mladi mamut smrznut u vremenu, dao nam je više od fascinantnog pogleda u prošlost. Njegove stanice sačuvale su biološki arhiv koji znanstvenicima omogućuje da sanjaju o otkrićima koja su donedavno pripadala isključivo domeni znanstvene fantastike.