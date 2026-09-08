Obavijesti

Tech

Komentari 0
IFA 2026

VIDEO AMD-ova AI vizija: Računala postaju inteligentni partneri koji djeluju za vas

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO AMD-ova AI vizija: Računala postaju inteligentni partneri koji djeluju za vas
Foto: AMD
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Jack Huynh, izvršni direktor AMD-a, u svom je govoru istaknuo da se AI razvija od konverzacijskih alata do agentskih sustava koji mogu samostalno planirati i djelovati. Ta evolucija, međutim, dolazi uz golemu cijenu

Admiral

Tvrtka AMD na sajmu IFA 2026 u Berlinu predstavila je viziju koja radikalno mijenja paradigmu osobnog računalstva. Umjesto strojeva koji samo izvršavaju naredbe, AMD najavljuje eru "osobne i agentske umjetne inteligencije", gdje uređaji postaju proaktivni partneri koji razumiju ciljeve korisnika i djeluju u skladu s njima. Kroz seriju novih "Halo" hardverskih platformi i strateško partnerstvo s Microsoftom, tvrtka tvrdi da je budućnost umjetne inteligencije lokalna, privatna i cjenovno održiva, čime se težište s oblaka prebacuje izravno na korisničke uređaje.

Osobna umjetna inteligencija kao odgovor na neodrživost oblaka

Jack Huynh, izvršni direktor AMD-a, u svom je govoru istaknuo da se AI razvija od konverzacijskih alata do agentskih sustava koji mogu samostalno planirati i djelovati. Ta evolucija, međutim, dolazi uz golemu cijenu. Prema podacima AMD-a, mjesečna obrada AI tokena skočila je s 0,7 na 1,7 kvadrilijuna u samo jednoj godini, a do 2030. predviđa se rast na nevjerojatnih 120 kvadrilijuna. Huynh tvrdi da ekonomija oblaka to ne može pratiti, navodeći da čak 93 posto tvrtki već premašuje svoje proračune za AI. Kao primjer, naveo je da jedan aktivni korisnik s 15 milijuna izlaznih tokena dnevno može generirati trošak od gotovo 100.000 eura godišnje. Odgovor AMD-a je "Osobna AI", izgrađena na tri stupa: lokalno računanje za izvođenje velikih modela na uređaju, privatnost i kontrola nad osobnim podacima te osobni kontekst koji AI-ju omogućuje da razumije individualne potrebe korisnika.

SKRIVENI TRIK VIDEO Odgovor na GoPro: Ovaj mobitel dobio je kameru koja se može izvaditi, evo kako to radi
VIDEO Odgovor na GoPro: Ovaj mobitel dobio je kameru koja se može izvaditi, evo kako to radi
ROBOTI POSVUDA VIDEO Roboti u akciji: Tuku se kao Hrgović, vode ih na uzici, a evo kako im ide i nogomet
VIDEO Roboti u akciji: Tuku se kao Hrgović, vode ih na uzici, a evo kako im ide i nogomet

'Halo' hardver: Snaga za lokalno pokretanje najnaprednijih modela

Jedinstvena memorija kao ključna prednost

Središnji dio AMD-ove strategije je arhitektura jedinstvene memorije, koja uklanja usko grlo između sistemskog RAM-a i VRAM-a grafičke kartice. To omogućuje platformama poput Ryzen AI Halo (kodnog imena Kraken Halo) s do 192 GB jedinstvene memorije da lokalno pokreću modele s do 300 milijardi parametara. Takav zadatak fizički je nemoguć na bilo kojoj pojedinačnoj diskretnoj potrošačkoj grafičkoj kartici. Na pozornici su prikazani i prvi komercijalni sustavi. Lenovo je predstavio kompaktno stolno računalo ThinkCentre X, dok je HP prikazao prototip prijenosnika ZBook (kodnog imena Sundance) sa 190 GB memorije. Ipak, Lenovo je potvrdio da će njihov model imati do 128 GB memorije, što pokazuje razliku između maksimalnih mogućnosti platforme i stvarnih maloprodajnih konfiguracija.

Threadripper Halo Station: Osobno superračunalo

Za najzahtjevnije korisnike, AMD je prvi put javno predstavio Threadripper Halo Station, sustav koji je Huynh opisao kao "najmoćniju radnu stanicu na svijetu". Ovaj sustav s vodenim hlađenjem kombinira 96-jezgreni Threadripper PRO procesor s do četiri AMD Instinct MI350P akceleratora. U punoj konfiguraciji, nudi do 576 GB HBM3E memorije iznimno velike propusnosti i do dva terabajta sistemskog RAM-a. Prema AMD-u, takva konfiguracija sposobna je lokalno pokretati AI modele s više od bilijun parametara, donoseći snagu dosad rezerviranu za podatkovne centre izravno uz korisnika.

Partnerstvo s Microsoftom i otvoren ekosustav

Hardver sam po sebi nije dovoljan, a ključni dio prezentacije bio je posvećen dubokoj suradnji s Microsoftom. Na pozornicu se Huynhu pridružio Pavan Davuluri, izvršni potpredsjednik Windowsa i uređaja u Microsoftu.

​- PC se razvija od alata koji koristite u partnera koji nam može pomoći da postignemo više. Umjesto da samo izvršava naredbe, računalo će razumjeti tijekove rada i jednostavno pomoći ljudima da obave ono što im je najvažnije - izjavio je Davuluri.

MORE INOVACIJA FOTO Ludilo u Berlinu: Roboti posvuda, kamere u četkici za zube, stižu i AI kućni ljubimci
FOTO Ludilo u Berlinu: Roboti posvuda, kamere u četkici za zube, stižu i AI kućni ljubimci

Najavili su Project Zenith, novo "ready-to-code" Windows iskustvo namijenjeno uređajima s najmanje 64 GB jedinstvene memorije. Zenith će dolaziti s predinstaliranim alatima kao što su Visual Studio Code, WSL i GitHub Copilot, a prvi će biti dostupan upravo na AMD Ryzen AI Halo sustavima. Ovim potezom Microsoft i AMD stvaraju jasan softverski temelj za novu klasu računala. Partnerstvo sa SUSE-om dodatno zaokružuje priču, nudeći alate koji razvojnim inženjerima omogućuju da projekte započete lokalno na radnoj stanici kasnije bez problema skaliraju na korporativnu infrastrukturu.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
U kolovozu svaki 9. kupljeni auto u Hrvatskoj Kinez! Prvi put jedan njihov model u Top 5!
DRŽE 11,38% TRŽIŠTA

U kolovozu svaki 9. kupljeni auto u Hrvatskoj Kinez! Prvi put jedan njihov model u Top 5!

U kolovozu je 3874 novoregistrirana auta. Škoda u prvih osam mjeseci s 7257 vozila drži prvo mjesto među markama, a Octavia s 2887 primjeraka među modelima. Drugi je VW sa 6668 vozila, treći je Opel s 4226. U kolovozu je u TOP 5 prvi put kod nas upao Kinez - Geely Starray EM-i
FOTO Ovo je nova Dacia Spring: Narasla, a i dalje jako povoljna
OTKRILI SVE DETALJE

FOTO Ovo je nova Dacia Spring: Narasla, a i dalje jako povoljna

Novi Spring prvi je od četiri potpuno električna modela koja Dacia planira lansirati do kraja desetljeća. On također označava važnu prekretnicu za model koji je od 2021. godine prodan u više od 210.000 primjeraka
Je li GTA 6 previše realan? 'Toči gorivo u auto, pazi na oružje... Što još stiže, porezne prijave?'
NEVJEROJATNI DETALJI U IGRI

Je li GTA 6 previše realan? 'Toči gorivo u auto, pazi na oružje... Što još stiže, porezne prijave?'

Iako se nekima trinaestogodišnje čekanje već čini isplativim, drugi strahuju da je Rockstar svoju posvećenost realističnom gameplayu shvatio malo preozbiljno.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026