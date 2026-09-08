VIDEO AMD-ova AI vizija: Računala postaju inteligentni partneri koji djeluju za vas

Tvrtka AMD na sajmu IFA 2026 u Berlinu predstavila je viziju koja radikalno mijenja paradigmu osobnog računalstva. Umjesto strojeva koji samo izvršavaju naredbe, AMD najavljuje eru "osobne i agentske umjetne inteligencije", gdje uređaji postaju proaktivni partneri koji razumiju ciljeve korisnika i djeluju u skladu s njima. Kroz seriju novih "Halo" hardverskih platformi i strateško partnerstvo s Microsoftom, tvrtka tvrdi da je budućnost umjetne inteligencije lokalna, privatna i cjenovno održiva, čime se težište s oblaka prebacuje izravno na korisničke uređaje.

Osobna umjetna inteligencija kao odgovor na neodrživost oblaka

Jack Huynh, izvršni direktor AMD-a, u svom je govoru istaknuo da se AI razvija od konverzacijskih alata do agentskih sustava koji mogu samostalno planirati i djelovati. Ta evolucija, međutim, dolazi uz golemu cijenu. Prema podacima AMD-a, mjesečna obrada AI tokena skočila je s 0,7 na 1,7 kvadrilijuna u samo jednoj godini, a do 2030. predviđa se rast na nevjerojatnih 120 kvadrilijuna. Huynh tvrdi da ekonomija oblaka to ne može pratiti, navodeći da čak 93 posto tvrtki već premašuje svoje proračune za AI. Kao primjer, naveo je da jedan aktivni korisnik s 15 milijuna izlaznih tokena dnevno može generirati trošak od gotovo 100.000 eura godišnje. Odgovor AMD-a je "Osobna AI", izgrađena na tri stupa: lokalno računanje za izvođenje velikih modela na uređaju, privatnost i kontrola nad osobnim podacima te osobni kontekst koji AI-ju omogućuje da razumije individualne potrebe korisnika.

'Halo' hardver: Snaga za lokalno pokretanje najnaprednijih modela

Jedinstvena memorija kao ključna prednost

Središnji dio AMD-ove strategije je arhitektura jedinstvene memorije, koja uklanja usko grlo između sistemskog RAM-a i VRAM-a grafičke kartice. To omogućuje platformama poput Ryzen AI Halo (kodnog imena Kraken Halo) s do 192 GB jedinstvene memorije da lokalno pokreću modele s do 300 milijardi parametara. Takav zadatak fizički je nemoguć na bilo kojoj pojedinačnoj diskretnoj potrošačkoj grafičkoj kartici. Na pozornici su prikazani i prvi komercijalni sustavi. Lenovo je predstavio kompaktno stolno računalo ThinkCentre X, dok je HP prikazao prototip prijenosnika ZBook (kodnog imena Sundance) sa 190 GB memorije. Ipak, Lenovo je potvrdio da će njihov model imati do 128 GB memorije, što pokazuje razliku između maksimalnih mogućnosti platforme i stvarnih maloprodajnih konfiguracija.

Threadripper Halo Station: Osobno superračunalo

Za najzahtjevnije korisnike, AMD je prvi put javno predstavio Threadripper Halo Station, sustav koji je Huynh opisao kao "najmoćniju radnu stanicu na svijetu". Ovaj sustav s vodenim hlađenjem kombinira 96-jezgreni Threadripper PRO procesor s do četiri AMD Instinct MI350P akceleratora. U punoj konfiguraciji, nudi do 576 GB HBM3E memorije iznimno velike propusnosti i do dva terabajta sistemskog RAM-a. Prema AMD-u, takva konfiguracija sposobna je lokalno pokretati AI modele s više od bilijun parametara, donoseći snagu dosad rezerviranu za podatkovne centre izravno uz korisnika.

Partnerstvo s Microsoftom i otvoren ekosustav

Hardver sam po sebi nije dovoljan, a ključni dio prezentacije bio je posvećen dubokoj suradnji s Microsoftom. Na pozornicu se Huynhu pridružio Pavan Davuluri, izvršni potpredsjednik Windowsa i uređaja u Microsoftu.

​- PC se razvija od alata koji koristite u partnera koji nam može pomoći da postignemo više. Umjesto da samo izvršava naredbe, računalo će razumjeti tijekove rada i jednostavno pomoći ljudima da obave ono što im je najvažnije - izjavio je Davuluri.

Najavili su Project Zenith, novo "ready-to-code" Windows iskustvo namijenjeno uređajima s najmanje 64 GB jedinstvene memorije. Zenith će dolaziti s predinstaliranim alatima kao što su Visual Studio Code, WSL i GitHub Copilot, a prvi će biti dostupan upravo na AMD Ryzen AI Halo sustavima. Ovim potezom Microsoft i AMD stvaraju jasan softverski temelj za novu klasu računala. Partnerstvo sa SUSE-om dodatno zaokružuje priču, nudeći alate koji razvojnim inženjerima omogućuju da projekte započete lokalno na radnoj stanici kasnije bez problema skaliraju na korporativnu infrastrukturu.

*uz korištenje AI-ja