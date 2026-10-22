Obavijesti

Tech

Komentari 1
NAJVEĆI HRVATSKI HIT

VIDEO Čekali smo ga godinama, napokon se vraća Serious Sam, objavili su i prvi trailer za igru

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Čekali smo ga godinama, napokon se vraća Serious Sam, objavili su i prvi trailer za igru
5
Foto: Croteam
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Iako nosi naziv "The Third Encounter", ovo će zapravo biti sedma glavna igra u serijalu. Razlog tome je specifičan način imenovanja i prilično zamršena kronologija cijele franšize.

Admiral

Gotovo 25 godina nakon izlaska prethodnika, Croteam i Devolver Digital službeno su najavili novu igru u kultnom serijalu pucačina iz prvog lica. Očekuje nas povratak korijenima i čista akcija u kojoj će se igrači ponovno suprotstaviti ogromnim hordama neprijatelja.

POGLEDAJTE VIDEO

Izravni nastavak nakon više od dva desetljeća

Iako nosi naziv "The Third Encounter", ovo će zapravo biti sedma glavna igra u serijalu. Razlog tome je specifičan način imenovanja i prilično zamršena kronologija cijele franšize.

Radnja nove igre nastavlja se točno tamo gdje je stala priča u naslovu "The Second Encounter" iz 2002. godine. Igrači će se opet naći u ulozi Sama "Serious" Stonea koji kreće u konačni obračun s izvanzemaljskim osvajačem poznatim kao Mental.

​- Ovo nije prednastavak ni sporedna priča, već pravi nastavak. Ovaj put Sam će udariti Mentalovu hordu ravno u srce i smrtno je ozbiljan oko toga - poručili su iz razvojnog studija.

Foto: Croteam

Oružja, izvanzemaljci i kooperativna igra

Igrači mogu očekivati prepoznatljivu akciju u kojoj je jedino važno tko će prvi povući okidač. Serious Sam: The Third Encounter donosi nove i vizualno dojmljive izvanzemaljske svjetove pune opasnosti. Okruženja će biti gusta i živopisna, a poslužit će kao bojno polje za eksplozivni vrhunac Samovog rata.

Samov kultni arsenal oružja vraća se uz stare klasike poput miniguna, ali i neke potpuno nove smrtonosne igračke. Razvojni tim naglašava da nema više suzdržavanja te obećava pravi kaos na ekranu prepun metaka, destrukcije i neprestanih napada.

Igra će podržavati klasični mod za jednog igrača, ali i online kooperativnu igru u kojoj će igrači moći udružiti snage protiv Mentalovih trupa. Također, na Steam stranici igre stoji da će biti podržano i igranje na podijeljenom zaslonu za one koji preferiraju lokalni višeigrački mod.

ZADNJI DIO TRILOGIJE Stiže The Talos Principle 3! Zagrebački studio zatvara jednu od najvećih gaming priča ikad
Stiže The Talos Principle 3! Zagrebački studio zatvara jednu od najvećih gaming priča ikad

Čudna kronologija serijala

Foto: Croteam

Za one koji su se pogubili u vremenskoj crti serijala, prva igra "The First Encounter" izašla je 2001. godine. Nakon toga su uslijedili "The Second Encounter" te "Serious Sam 2" u 2005. godini.

Serijal je zatim krenuo u smjeru prednastavaka pa smo 2011. godine igrali "Serious Sam 3: BFE", a 2020. godine i "Serious Sam 4". Posljednji veliki dodatak glavnoj priči bio je "Siberian Mayhem" iz 2022. godine. Nedavno je izašao i kooperativni naslov "Shatterverse", ali on funkcionira kao potpuno zaseban projekt koji nije direktno vezan uz novu priču.

EUROPA IGRA OZBILJNO Ovo je TOP 20 europskih igrica
Ovo je TOP 20 europskih igrica

Nova avantura trenutno je u ranoj fazi razvoja za PC i još uvijek nema službeni datum izlaska. Obožavatelji će se morati strpjeti još neko vrijeme prije nego što ponovno izvuku svoje ogromne topove iz džepa i krenu u obračun s izvanzemaljcima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Tajna hrvatske Daytone, vrijede milijardu! Iskustvo, dobar trenutak i izvrsna izvedba...'
TREĆI JEDNOROG U HRVATSKOJ

Tajna hrvatske Daytone, vrijede milijardu! Iskustvo, dobar trenutak i izvrsna izvedba...'

Ovaj uspjeh snažna je potvrda da hrvatski poduzetnici mogu stvarati tehnologije svjetskog značaja, a ne samo pružati usluge, kaže izvanredni profesor na FER-u
Ovo će biti zadnji poticaji na kojima možete kupiti Kineza? Na prošlima BYD bio najtraženiji
EU ZATVARA PIPU

Ovo će biti zadnji poticaji na kojima možete kupiti Kineza? Na prošlima BYD bio najtraženiji

Europska unija priprema niz pravila koja državne subvencije vežu uz europsko podrijetlo vozila
Prepoznajete li ih sve? Satirične GTA firme na ulicama Miamija
ROCKSTAR PREUZEO MIAMI

Prepoznajete li ih sve? Satirične GTA firme na ulicama Miamija

Manje od mjesec dana prije izlaska GTA 6, Rockstar je u miamijskoj četvrti Wynwood na uličnim oglasnim pločama postavio reklame fiktivnih brendova iz igre. Međutim, iako fiktivni, većina brendova predstavlja parodiju stvarnih tvrtki. Radi se o dijelu masivne marketinške kampanje kojom Rockstar doslovno preuzima Miami - grad koji je poslužio kao inspiracija za Vice City. Oglasi izgledaju uvjerljivo i prolaznici ih često ne prepoznaju kao promociju videoigre, što je i bila namjera. Svaki od brendova ima svoju povijest unutar GTA svemira - neki se pojavljuju u serijalu već desetljećima, a sada dobivaju novi život u Vice Cityju. Fotografije su ubrzo procurile na društvenim mrežama gdje su fanovi s oduševljenjem prepoznavali poznate nazive.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026