VIDEO Čekali smo ga godinama, napokon se vraća Serious Sam, objavili su i prvi trailer za igru

Gotovo 25 godina nakon izlaska prethodnika, Croteam i Devolver Digital službeno su najavili novu igru u kultnom serijalu pucačina iz prvog lica. Očekuje nas povratak korijenima i čista akcija u kojoj će se igrači ponovno suprotstaviti ogromnim hordama neprijatelja.

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Izravni nastavak nakon više od dva desetljeća

Iako nosi naziv "The Third Encounter", ovo će zapravo biti sedma glavna igra u serijalu. Razlog tome je specifičan način imenovanja i prilično zamršena kronologija cijele franšize.

Radnja nove igre nastavlja se točno tamo gdje je stala priča u naslovu "The Second Encounter" iz 2002. godine. Igrači će se opet naći u ulozi Sama "Serious" Stonea koji kreće u konačni obračun s izvanzemaljskim osvajačem poznatim kao Mental.

​- Ovo nije prednastavak ni sporedna priča, već pravi nastavak. Ovaj put Sam će udariti Mentalovu hordu ravno u srce i smrtno je ozbiljan oko toga - poručili su iz razvojnog studija.

Foto: Croteam

Oružja, izvanzemaljci i kooperativna igra

Igrači mogu očekivati prepoznatljivu akciju u kojoj je jedino važno tko će prvi povući okidač. Serious Sam: The Third Encounter donosi nove i vizualno dojmljive izvanzemaljske svjetove pune opasnosti. Okruženja će biti gusta i živopisna, a poslužit će kao bojno polje za eksplozivni vrhunac Samovog rata.

Samov kultni arsenal oružja vraća se uz stare klasike poput miniguna, ali i neke potpuno nove smrtonosne igračke. Razvojni tim naglašava da nema više suzdržavanja te obećava pravi kaos na ekranu prepun metaka, destrukcije i neprestanih napada.

Igra će podržavati klasični mod za jednog igrača, ali i online kooperativnu igru u kojoj će igrači moći udružiti snage protiv Mentalovih trupa. Također, na Steam stranici igre stoji da će biti podržano i igranje na podijeljenom zaslonu za one koji preferiraju lokalni višeigrački mod.

Čudna kronologija serijala

Foto: Croteam

Za one koji su se pogubili u vremenskoj crti serijala, prva igra "The First Encounter" izašla je 2001. godine. Nakon toga su uslijedili "The Second Encounter" te "Serious Sam 2" u 2005. godini.

Serijal je zatim krenuo u smjeru prednastavaka pa smo 2011. godine igrali "Serious Sam 3: BFE", a 2020. godine i "Serious Sam 4". Posljednji veliki dodatak glavnoj priči bio je "Siberian Mayhem" iz 2022. godine. Nedavno je izašao i kooperativni naslov "Shatterverse", ali on funkcionira kao potpuno zaseban projekt koji nije direktno vezan uz novu priču.

Nova avantura trenutno je u ranoj fazi razvoja za PC i još uvijek nema službeni datum izlaska. Obožavatelji će se morati strpjeti još neko vrijeme prije nego što ponovno izvuku svoje ogromne topove iz džepa i krenu u obračun s izvanzemaljcima.