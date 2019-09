Video intervju: Zašto semafori budućnosti danas igraju igrice

- Zna biti jako teško objasniti ljudima čime se bavim - govori Vedran Vekić, voditelj Styria.AI odjela za podatkovne znanosti Trikodera, hrvatske tvrtke s desetogodišnjim portfeljem koji obuhvaća sve od razvoja aplikacija i sučelja, preko izrade internet stranica, pa do sfere umjetne inteligencije.

Ovaj diplomirani fizičar kojemu su eksperimenti s modelima strojnog učenja svakodnevica u novom intervjuu za Lvl8. pokušao je približiti poimanje takvih naprednih tehnologija široj javnosti, i to kroz prizmu gaminga.

Pogledajte kako hrvatski znanstvenik objašnjava AI kroz videoigre:

Iako gaming industrija od svojih začetaka igrači(ca)ma servira računalne protivnike čija je inteligencija "lažna", tj. unaprijed isprogramirana, najnapredniji modeli AI-a (eng. artificial intelligence) danas se nerijetko treniraju upravo na videoigrama, objašnjava Vekić

Tako je po njemu možda i najbolji primjer nevjerojatnog napretka umjetne inteligencije ovogodišnji podvig OpenAI-a, američke tvrtke koja u svoje osnivače ubraja i multimilijardera Elona Muska. Ovaj je tehnološki gigant u travnju otkrio kako je AI algoritam koji je razvijao posljednje dvije godine pobijedio OG, i dalje aktualne svjetske prvake u Doti 2, kultnoj MOBA igri iz radionice legendarnog studija Valvea.

- Radi se o nevjerojatnom postignuću - tvrdi Vekić, poglavito zbog toga što je Dota 2 izuzetno kompleksna videoigra koja kombinira elemente strategije i akcije u stvarnom vremenu, de facto nudeći bezbroj načina na koje se svaki meč može odigrati. Činjenica da su računala, koristeći modele učenja koji imitiraju veze između živčanih stanica ljudskog mozga, uspjela nadmašiti ne samo svoje kreatore već najbolje što čovječanstvo može ponuditi u ovoj gaming disciplini tako predstavlja povijesni uspjeh za AI znanost.

eSports tim OG od tog je proljetnog poraza obranio titulu svjetskih prvaka u Kini kada je prošlog mjeseca odnio gotovo polovicu od preko 30 milijuna američkih dolara vrijednog nagradnog fonda Dota 2 Internationala, no već sada superiorna umjetna inteligencija napreduje još i brže jer sama priroda neuronskih mreža omogućava računalima da treniraju igrajući stotine sati dnevno.

Uspjeh OpenAI-a nije samo kuriozitet iz zabavne industrije već naznaka velikih tehnoloških postignuća. Uz neke preinake, vrlo slična logika koja je ovom algoritmu omogućila trijumf nad najboljim ljudskim Dota 2 timom može se primijeniti na sustave za rukovođenje naponskim opterećenjem ili inteligentne semafore, ilustrira hrvatski znanstvenik. Dapače, ne samo da može, već je samo pitanje vremena kada i hoće.

Vekić za to vrijeme radi na jednostavnijim, ali ne i manje korisnim modelima za koje kaže kako "još" ne znaju igrati Dotu, no zato su već sada u upotrebi u Hrvatskoj, iako značajan dio javnosti nije niti svjestan da ih koristi. To je npr. slučaj s mobilnom aplikacijom Njuškala koja već preko godinu dana omogućuje korisnicima da fotografiraju neki predmet pametnim telefonom i okoriste se bržom kategorizacijom istog zahvaljujući računalnom vidu kojeg pogoni jedna takva tehnologija.

