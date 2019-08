Najbolji igrači Dote bore se za nagradu od 30 milijuna dolara!

Prije nekoliko sati krenula je nokaut faza devetog po redu The Internationala, najvećeg Dota 2 turnira na svijetu kojeg organizira i financira sami Valve, kreator ovog multiplayer hita i vlasnik megapopularnog dućana za PC igre, Steama.

Ovogodišnji The International također je i prvi ikada koji se održava u Kini, točnije Mercedes-Benz Areni u Šangaju. Nagradni fond turnira je nimalo iznenađujuće veći nego ikada prije te iznosi preko 30 milijuna eura, odnosno 33.5 milijuna američkih dolara. Gotovo pola tog basnoslovnog iznosa otići će pobjedničkoj momčadi koja će biti okrunjena u nedjelju.

Pogledajte raskošno otvaranje novog Dota2 Internationala!

Ovoj eliminacijskoj etapi natjecanja prethodilo je četverodnevno igranje po skupinama koje je završilo u nedjelju. Posljednje izdanje The Internationala vjerojatno neće stvoriti neke nove milijunaše s obzirom na to kako su sve plasirane momčadi već poznate svjetskoj javnosti, no mogao bi oboriti rekord za najveću individualnu nagradu u povijesti eSporta.

Ovaj rekord postavljen je prije samo nekoliko tjedana kada je Kyle "Bugha" Giersdorf, 16-godišnjak iz Pennsylvanije, osvojio nevjerojatna tri milijuna dolara pobjedom na Fortnite World Cupu. S obzirom da Dota 2 momčadi broje po pet igrača ne računajući zamjene, a nagradni fond Valveovog turnira tehnički i dalje raste, Giersdorfov rekord vjerojatno neće biti dugovječan.

Profesionalno igranje videoigara već dugi niz godina uživa status punopravnog sporta na zapadu, i to posve opravdano, čemu može posvjedočiti čak milijarda dolara.

Ovaj trend zahvatio je i naše prostore, no iako talent igrača u Hrvatskoj i regiji nije upitan, uvjeti da on ostvari svoj potencijal jesu. Nedavno započeto Esports prvenstvo Hrvatske nastoje osloviti upravo ovaj problem, i to promoviranjem odgovornog igranja i koncepta gaminga kao ne samo sporta već i cijele industrije s ogromnim ekonomskim potencijalom za našu privredu.