OBASJALO NEBO

VIDEO Neobična pojava na nebu iznad zapanjila mnoge Hrvate, nova snimka otkrila što je bilo

Piše Iva Tomas,
SpaceX je sinoć lansirao novu raketu, a na misiji Twilight bilo je više satelita. Raketa je bila na orbiti koja je pratila granicu dana i noći, a u jednom trenu vidjelo se ispuštanje goriva

SpaceX je u sklopu misije Twilight u nedjelju lansirao više malih satelita, a raketa je bila na orbiti koja je pratila granicu dana i noći.  Upravo je to pojava koju su brojni građani vidjeli u nedjelju oko 17.30 sati na nebu iznad Hrvatske, kad je raketa ispustila gorivo. 

Lansirali su je iz baze Vandenberg u Kaliforniji prema jugu u 14.44 sati. Nešto manje od tri sata kasnije, nakon skoro dva kruga oko Zemlje, drugi stupanj Falcona 9 završio je s postavljanjem satelita u njihove orbite te ispustio preostalo gorivo, piše Nebo.

Oko 17:30 to se pojavilo kao sjajan objekt oblika “leptirovih krila” ili “pješčanog sata”, a od dvije do tri minute kasnije pojavio se oblačić ispuštenog goriva. Drugi stupanj nalazio se na malo iznad 600 kilometara visine i kretao se brzinom većom od 27.000 kilometara na sat. Drugi stupanj ušao je u atmosferu i pritom se raspao oko 17:57 iznad sjevernog Tihog oceana.

Ispuštanje goriva iz drugog stupnja rakete vidljivo je s tla ako je drugi stupanj u tom trenutku obasjan Suncem. Vidjelo se to lani u ožujku kada je velika raketna spirala prošla iznad Hrvatske. U ovom slučaju, čini se da se drugi stupanj nije rotirao pa oblak nije bio spiralnog oblika. S obzirom na to da je neposredno prije toga poslao čitav niz satelita, nije jasno kakva mu je bila konačna orijentacija.

Što se tiče korisnog tereta, misija Twilight je nosila novi NASA-in svemirski teleskop Pandora čiji je glavni cilj proučavanje planeta oko drugih zvijezda, pogotovo njihovih atmosfera.

Tu je i BlackCAT za istraživanje bljeskova rendgenskih i gama zraka te SPARCS koji će promatrati pjege i bljeskove na zvijezdama, kao i još 37 raznih malih satelita.

