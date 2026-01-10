Otkrili asteroid koji se vrti tako brzo da ne bi trebao postojati!

Svemirski teleskop Vera C. Rubin, čak i mjesecima prije službenog početka svoje desetogodišnje misije, već mijenja naše razumijevanje svemira. Analizirajući prve snimke, znanstvenici su otkrili asteroid koji se okreće toliko ekstremnom brzinom da po svim dosadašnjim teorijama ne bi smio postojati u jednom komadu. Ovo otkriće ne samo da postavlja nova pitanja o sastavu i evoluciji asteroida, već i demonstrira nevjerojatnu moć nove generacije astronomskih instrumenata, piše Science Alert.

Zapanjujući podaci iz probnog rada

Opservatorij Vera C. Rubin, smješten u Čileu, zajednički je projekt američke Nacionalne zaklade za znanost (NSF) i Ministarstva energetike (DOE). Njegov glavni zadatak bit će desetogodišnje istraživanje neba nazvano "Legacy Survey of Space and Time" (LSST), no podaci prikupljeni tijekom samo sedam noći u travnju i svibnju 2025. godine, u sklopu testne faze, već su doveli do prvog recenziranog znanstvenog rada koji koristi podatke s njegove kamere.

U središtu otkrića je asteroid nazvan 2025 MN45. Riječ je o golemoj svemirskoj stijeni promjera oko 710 metara, što je čini većom od većine nebodera na Zemlji. Ono što ga izdvaja jest nevjerojatna brzina rotacije.

Naime, 2025 MN45 napravi puni okret oko svoje osi za samo 113 sekundi, odnosno otprilike 1,88 minuta. Time je službeno postao najbrže rotirajući poznati asteroid u kategoriji objekata većih od 500 metara u promjeru.

Teorija "hrpe šute" na kušnji

Ova brzina u potpunosti prkosi prevladavajućoj znanstvenoj teoriji o strukturi asteroida. Većina ih se smatra takozvanim "hrpama šute" (eng. rubble pile), što znači da su sastavljeni od mnoštva manjih komada stijena, prašine i krhotina koje na okupu drži samo slaba sila gravitacije.

Prema fizikalnim modelima, takav bi se objekt, ako se vrti prebrzo, jednostavno raspao pod utjecajem centrifugalne sile.

Smatralo se da je granica za asteroide u glavnom pojasu između Marsa i Jupitera, gdje se nalazi i 2025 MN45, rotacija od otprilike 2,2 sata. Svaki objekt koji se okreće brže od toga morao bi imati značajnu unutarnju čvrstoću kako bi ostao cjelovit. Asteroid 2025 MN45 vrti se gotovo 70 puta brže od te granice.

"Očito je da ovaj asteroid mora biti izgrađen od materijala vrlo visoke čvrstoće kako bi ostao u jednom komadu pri tako brzoj rotaciji", izjavila je Sarah Greenstreet, astronomkinja iz Opservatorija i voditeljica studije objavljene u časopisu The Astrophysical Journal Letters.

"Naši izračuni pokazuju da bi mu trebala kohezivna snaga slična onoj čvrste stijene. To je pomalo iznenađujuće, s obzirom na to da se vjeruje kako su većina asteroida 'hrpe šute'."

Nije jedini brzi letač

Dodatnu težinu otkriću daje činjenica da 2025 MN45 nije usamljen slučaj. Unutar istog, preliminarnog skupa podataka, tim je identificirao još 18 asteroida koji se vrte "nemogućom" brzinom.

Šesnaest ih spada u kategoriju "super-brzih" rotatora s periodima između 13 minuta i 2,2 sata, dok su dva, uz 2025 MN45, klasificirana kao "ultra-brzi" s rotacijom kraćom od pet minuta. Gotovo svi, osim jednog, nalaze se u glavnom asteroidnom pojasu, području gdje su takvi brzi objekti do sada bili rijetkost, uglavnom zbog veće udaljenosti i težeg promatranja.

Ova otkrića sugeriraju da su čvrsti, monolitni asteroidi možda mnogo češći nego što se mislilo. Takvi objekti mogli bi biti ostaci drevnih, nasilnih sudara iz kaotičnog razdoblja ranog Sunčevog sustava, čuvajući u sebi tajne o njegovu formiranju.

