VIDEO Pogledajte kako je Golf 2 iz 80-tih prošao u crash testu

Kada se govori o napretku automobilske industrije, sigurnost je često tema broj jedan. Test koji je nedavno provela njemačka DEKRA na dramatičan način pokazuje koliko je ta sigurnost poboljšanja u posljednja četiri desetljeća.

DEKRA je, naime, provela crash test Volkswagena Golfa II iz kasnih osamdesetih i usporedila rezultate s Euro NCAP testom aktualnog Golfa osmice koji je ranije, pod identičnim uvjetima proveo Euro NCAP. Ovaj test je na najbolji način pokazao što četiri desetljeća razvoja sigurnosti doista znače za živote putnika, piše Autostart.

U klasičnom frontalnom naletu na fiksnu prepreku pri 64 km/h, prednji dio Golfa II se doslovno zgužvao kao da je napravljen od papira. Također, kabina se potpuno deformirala, volan je prodro duboko u putnički prostor, a šanse za preživljavanje takvog naleta bile bi gotovo nikakve.

Foto: DEKRA

Suprotno tome, moderni Golf VIII zadržao je čvrstoću putničke kabine, uz kontroliranu deformaciju prednjih zona, te zračne jastuke i sigurnosne pojaseve s pirotehničkim zatezačima koji su značajno smanjili rizik od teških ozljeda.

Stručnjaci Dekre naglašavaju kako bi putnici u novom Golfu vjerojatno prošli tek s lakšim ozljedama.

Foto: DEKRA

Napredak nije vidljiv samo u pasivnoj sigurnosti. Testovi kočenja pokazali su razliku koja spašava živote jer novi Golf ima i do 30 posto kraći put kočenja, neovisno o podlozi i brzini. Elektronika, odnosno ABS, veće kočnice i moderni sustavi pomoći vozaču rade razliku koja se ne može ignorirati.

Foto: DEKRA

I upravljivost je znatno napredovala. Dok je Golf II pri 65 km/h u izbjegavanju prepreke bio na rubu gubitka kontrole, osma generacija istu je vježbu svladala pri 75 km/h, ostajući stabilna i predvidljiva. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ni moderna tehnologija ne može pobijediti fiziku, svako vozilo ima svoje granice.

Foto: DEKRA

Očekivano, i rasvjeta pokazuje golemi napredak. Žućkasti halogeni farovi starog Golfa nemaju nikakve šanse u odnosu na LED tehnologiju novog modela koja blještavo osvjetljava cestu, dok su straga diode i treće stop-svjetlo sada standard koji bitno povećava vidljivost i smanjuje rizik od naleta.

Foto: DEKRA

Sveukupno, DEKRA zaključuje da četiri desetljeća razvoja ne donosi samo više udobnosti i tehnologije, nego i sigurnosni iskorak koji doslovno spašava živote.