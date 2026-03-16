Volkswagen se vratio na vrh u Kini, BYD na četvrtom mjestu. Što nam to govori o EV tržištu?

Nakon dvije godine dominacije domaćih proizvođača električnih vozila, njemački automobilski div Volkswagen ponovno je zauzeo vodeću poziciju na najvećem svjetskom tržištu automobila. Podaci za prva dva mjeseca 2026. godine pokazuju drastičan preokret u Kini, gdje je dosadašnji lider BYD zabilježio strelovit pad prodaje, potaknut ukidanjem državnih subvencija za ekološki prihvatljivija vozila, što nam govori puno toga o tome koliko to tržište i dalje ovisi o takvim poticajima.

Promjena na vrhu nakon dvije godine dominacije domaćeg diva

Prema službenim podacima Kineskog udruženja za osobna vozila (CPCA), Volkswagenova zajednička ulaganja s kineskim tvrtkama FAW i SAIC u siječnju i veljači držala su 13,9 posto tržišnog udjela. Time su za dlaku prestigli domaćeg konkurenta Geely, koji je zabilježio 13,8 posto udjela. Na treće mjesto probila se Toyota sa 7,8 posto, dok je BYD, tvrtka koja je 2024. prekinula Volkswagenovu petnaestogodišnju vladavinu i zadržala krunu tijekom 2025., pala na četvrto mjesto sa samo 7,1 posto tržišta. U brojkama, to znači da je VW isporučio 315.000 vozila, što je rast od 12 posto, dok je BYD prodao tek 198.000 jedinica, zabilježivši pad od 35 posto u odnosu na isto razdoblje lani. Za BYD ovaj pad predstavlja najveći prodajni šok još od početka pandemije, a posebno je porazan bio podatak za veljaču, kada je prodaja potonula za čak 64,3 posto. Volkswagenov oporavak vođen je otpornošću njegovih modela s motorima s unutarnjim izgaranjem, poput Lavide i Sagitara, ali i širenjem linije električnih modela iz serije ID.

Ukidanje poticaja presudilo pobjednika

Glavni uzrok ovog tržišnog potresa leži u promjeni državne politike. Krajem 2025. godine isteklo je izuzeće od plaćanja poreza na kupnju za nova energetska vozila (NEV), a od prvog siječnja 2026. uveden je porez od pet posto, što je izravno povećalo trošak za kupce električnih automobila. Istovremeno, Peking je smanjio subvencije za zamjenu starijih vozila električnima. Umjesto fiksnog iznosa, poticaji se sada obračunavaju kao postotak cijene vozila, što je nerazmjerno pogodilo cjenovno pristupačnije modele. Ovi potezi najteže su pogodili lokalne proizvođače usmjerene upravo na takve električne i plug-in hibridne modele, segment u kojem je BYD bio apsolutni lider. Cui Dongshu, glavni tajnik CPCA-e, istaknuo je kako je smanjenje subvencija potaknulo dio kupaca da se okrenu klasičnim hibridnim vozilima, od čega je najviše profitirala Toyota, specijalist za takvu vrstu pogona.

Volkswagenova ofenziva "u Kini, za Kinu"

Dok su se domaći rivali borili s posljedicama novih mjera, Volkswagen je krenuo u snažnu ofenzivu pod strategijom "U Kini, za Kinu". Njemački proizvođač najavio je da će ove godine na kinesko tržište lansirati više od dvadeset novih modela električnih vozila, što su nazvali "kineskom brzinom". Cilj je do 2030. predstaviti čak pedeset novih NEV modela i dugoročno zadržati poziciju vodećeg međunarodnog proizvođača. Prvi korak u toj strategiji je početak masovne proizvodnje modela ID.UNYX 08, prvog vozila razvijenog u suradnji s kineskim tehnološkim partnerom Xpengom. Ovaj potez signalizira dublju integraciju s lokalnom tehnologijom kako bi se bolje prilagodili ukusu kineskih kupaca. ID.UNYX 08, opisan kao najnapredniji Volkswagenov EV, temelji se na 800-voltnoj arhitekturi koja omogućuje punjenje baterije od deset do 80 posto za dvadesetak minuta. Opremljen je i Xpengovim naprednim sustavom za pomoć vozaču te pametnim kokpitom s dva velika zaslona, a u unutrašnjosti se našlo mjesta čak i za ugrađeni hladnjak.

Cijelo tržište u padu, ali izvoz raste

Ove promjene događaju se u kontekstu šireg pada kineskog tržišta automobila. U veljači je ukupna maloprodaja osobnih vozila pala za 25,4 posto na godišnjoj razini. Jedan od razloga je i produženi odmor za Lunarnu novu godinu, koji je smanjio broj radnih dana. Zalihe neprodanih automobila na kraju siječnja dosegnule su 3,57 milijuna, što je ogroman skok u odnosu na 580.000 godinu dana ranije i dodatno svjedoči o usporavanju. Zanimljivo je da je udio novih energetskih vozila u maloprodaji pao na 44,9 posto, u usporedbi s 49,5 posto godinu dana ranije. Dok domaća prodaja posustaje, kineski proizvođači sve se više okreću inozemstvu. Izvoz osobnih automobila u veljači je skočio za impresivnih 58 posto, što pokazuje da se višak zaliha i proizvodnih kapaciteta preusmjerava na globalna tržišta.