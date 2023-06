Volkswagen Caddy je dobra alternativa za šminkerski SUV

Volkswagen Caddy je praktičan mali kombi za posao ali ima i svoju drugu stranu, u putničkoj verziji može biti itekako iskoristiv obiteljski automobil. Upravo takvu verziju smo testirali u kombinaciji sa provjerenim dizelskim TDI motorom.

Caddy je po definiciji mali kombi ili MPV automobil. Ta klasa automobila je do nedavno bila vrlo popularna u obiteljskom segmentu, a danas pod najezdom SUV-ova doživljava istu sudbinu kao monovolumeni - polagano odumiranje. Šteta, jer automobili poput Caddyja možda nisu najljepši, ali su svakako prostrani i praktični za obitelji kojima uvijek treba puno prostora. A također mogu biti vrhunska kombinacija za obitelj j posao, recimo kod nekih obrtnika. Upravo tome je namijenjen testirani Caddy koji zbog pregrade iza stražnjih sjedala spada u poslovnu N1 kategoriju te se za njega može odbiti PDV u iznosu od 100 posto, konkretno oko 8000 eura za testiranu verziju.

Caddy je bez sumnje najkvalitetnije napravljen auto u klasi. To je jasno vidljivo u unutrašnjosti koja kvalitetom materijala, ukrasima (a u ovoj varijanti i luksuzom) nimalo ne zaostaje za nekim drugim modelima Volkswagena. Kabina je prilično moderno dizajnirana i dobro opremljena. U testnom autu tako nalazimo vrhunske digitalne instrumente poznate iz drugih VW-a, veliki dodirni zaslon i druge napredne detalje. Još jedan futuristički detalj je minijaturna ručica automatskog mjenjača. Sve u svemu, vrlo ugodno okruženje.

No ono sto nas najviše oduševljava u unutrašnjosti su prostranost i praktičnost. Auto je u top pogledu pravi majstor, mnogo bolji od podjednako velikih SUV-ova. Mjesta na stražnjoj klupi ima u izobilju, sjedala su udobna i prostrana i u širinu, a vrlo koristan detalj su preklopni stolići na pozadini prednjih sjedala. Tu je i ogroman prtljažnik obujma 1213 litara.

Izuzetno praktično rješenje su bočna klizna vrata koja omogućuju lakši ulazak ili utovar, ali i lakše otvaranje na skučenim parkinzima. Svidjela nam se i dosta povišena vozačka pozicija zbog koje se osjećate kao da ste u SUV-u i imate bolji pregled prometne situacije ispred vas. Sve u svemu, Caddy možda nije previše lijep automobil, no u njegove u praktične vrijednosti vrlo brzo ćete se zaljubiti.

Pogon je idealno odabran za ovaj auto. Uz Caddy najbolje pristaje dizelski motor, a TDI je tu i dalje, s razlogom, pojam. Veliki dvolitreni motor ima osjetno veći obujam nego kod tipičnog konkurenta, a to se osjeti i u praksi uglađenijim radom i uvjerljivijim reagiranjem na gas u većini situacija. Njegovih 122 KS taman je dovoljno za Caddy koji definitivno nije lagan auto. Performanse nisu spektakularne, no od ovog tipa automobila se više i ne očekuje. Mnogo važnija je potrošnja. Na testu naš Caddy trošio samo 5,7 litara u kombiniranoj vožnji, dok je potrošnja u gradu iznosila 6,5 l/100 km. Odlično za auto koji definitivno nije aerodinamičko čudo i koji teži oko tone i pol.

Što se tiče voznih osobina, one su sve samo ne kao kod klasičnog kombija. Caddy je nastao na osnovi Golfa i to se u vožnji itekako osjeti. Vrlo je udoban svim vrstama podloge, čak i na lošijim cestama i uvjerljiv u zavojima. Naravno da kod ovakvog tipa auta nije moguće izbjeći naginjanje karoserije, no ono je vrlo malo i auto jako dobro drži putanju u zavojima kada vozite agresivnije. I ponašanje pri velikim brzinama na autocesti je vrlo dobro. DSG automatski mjenjač radi odlično, a upravljač je vrlo izravan i "komunikativan". Sve u svemu, Caddy se u vožnji ponaša mnogo više kao klasičan osobni automobil nego kao kombi. Negdje na razini dobrih SUV-ova.

Što zamjeramo Caddyju? Ne mnogo. Infotainment sustav je kao kod mnogih drugih VW-ova malo nespretan za korištenje, a buka pri većim brzinama je malo izraženija, no to je uz ovaj oblik karoserije malo teže izbjeći. Sve ostalo je na visokoj razini. Automobil koji svakako zaslužuje veliku preporuku i idealna je alternativa SUV-ovim i karavanima za one kupce koji praktične vrijednosti stavljaju ispred "šminke".

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:



Važnija oprema Volkswagen Caddy Style Van 2.0 TDI DSG

Aluminijski naplatci 17", digitalni instrumenti, dodirni zaslon 9", dvozonski automatski klima uređaj, navigacija, grijana sjedala, parkirni senzori sprijeda i straga...