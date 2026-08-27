Volkswagen otkazao izvanredni sastanak radničkog vijeća

Izvanredni sastanak radničkog vijeća njemačkog automobilskog giganta Volkswagena u Dresdenu otkazan je nakon što su se vijeće, uprava tamošnjeg pogona i uprava grupe u Wolfsburgu dogovorili da se ranije najavljeni sastanak neće održati.

Glasnogovornik radničkog vijeća Heiko Lossie rekao je u četvrtak poslijepodne da otkazivanje barem signalizira da "u pogonu Gläserne Manufaktur trenutačno nema hitne potrebe za informiranjem zaposlenika", objavio je lokalni list Sächsische Zeitung.

Dodao je da je Uprava Volkswagena načelno bila spremna sudjelovati na sastanku u Dresdenu, ali je odlučeno da se on otkaže. Sljedeći redovni sastanak radničkog vijeća trebao bi se održati za nekoliko tjedana.

Volkswagen u Dresdenu od kraja prošle godine više ne proizvodi automobile. Nakon 24 godine serijske proizvodnje, posljednje je vozilo s proizvodne trake izašlo u prosincu. U staklenoj zgradi u središtu grada sada se, u suradnji s Tehničkim sveučilištem u Dresdenu, razvija inovacijski kampus. Svih 230 zaposlenika zasad bi trebalo zadržati radna mjesta.

Gläserne Manufaktur, odnosno Staklena manufaktura, nekoć je bila jedan od prestižnih Volkswagenovih projekata, a otvorena je 2001. godine za proizvodnju luksuznog modela Phaeton.

Uprava Volkswagena u utorak je započela obilazak svojih pogona diljem Njemačke. Nakon što je izvršni direktor Oliver Blume najavio dodatno smanjenje troškova, pod pritiskom su deseci tisuća radnih mjesta, a neizvjesna je i budućnost četiri Volkswagenova pogona u Njemačkoj.

Nakon početnog obilaska u Wolfsburgu, uprava je posjetila pogone u Emdenu i Zwickauu, koji se također smatraju ugroženima, a u četvrtak ujutro održan je i izvanredni sastanak radničkog vijeća u tvornici motora u Chemnitzu. Pojedinosti s tog sastanka zasad nisu objavljene.