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SASTANAK U DRESDENU

Volkswagen otkazao izvanredni sastanak radničkog vijeća

Piše HINA,
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Volkswagen otkazao izvanredni sastanak radničkog vijeća
Foto: Rachel More
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Volkswagen u Dresdenu od kraja prošle godine više ne proizvodi automobile. Nakon 24 godine serijske proizvodnje, posljednje je vozilo s proizvodne trake izašlo u prosincu

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Izvanredni sastanak radničkog vijeća njemačkog automobilskog giganta Volkswagena u Dresdenu otkazan je nakon što su se vijeće, uprava tamošnjeg pogona i uprava grupe u Wolfsburgu dogovorili da se ranije najavljeni sastanak neće održati.

Glasnogovornik radničkog vijeća Heiko Lossie rekao je u četvrtak poslijepodne da otkazivanje barem signalizira da "u pogonu Gläserne Manufaktur trenutačno nema hitne potrebe za informiranjem zaposlenika", objavio je lokalni list Sächsische Zeitung.

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Dodao je da je Uprava Volkswagena načelno bila spremna sudjelovati na sastanku u Dresdenu, ali je odlučeno da se on otkaže. Sljedeći redovni sastanak radničkog vijeća trebao bi se održati za nekoliko tjedana.

Volkswagen u Dresdenu od kraja prošle godine više ne proizvodi automobile. Nakon 24 godine serijske proizvodnje, posljednje je vozilo s proizvodne trake izašlo u prosincu. U staklenoj zgradi u središtu grada sada se, u suradnji s Tehničkim sveučilištem u Dresdenu, razvija inovacijski kampus. Svih 230 zaposlenika zasad bi trebalo zadržati radna mjesta.

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Gläserne Manufaktur, odnosno Staklena manufaktura, nekoć je bila jedan od prestižnih Volkswagenovih projekata, a otvorena je 2001. godine za proizvodnju luksuznog modela Phaeton.

Uprava Volkswagena u utorak je započela obilazak svojih pogona diljem Njemačke. Nakon što je izvršni direktor Oliver Blume najavio dodatno smanjenje troškova, pod pritiskom su deseci tisuća radnih mjesta, a neizvjesna je i budućnost četiri Volkswagenova pogona u Njemačkoj.

Nakon početnog obilaska u Wolfsburgu, uprava je posjetila pogone u Emdenu i Zwickauu, koji se također smatraju ugroženima, a u četvrtak ujutro održan je i izvanredni sastanak radničkog vijeća u tvornici motora u Chemnitzu. Pojedinosti s tog sastanka zasad nisu objavljene.

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