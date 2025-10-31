Obavijesti

ZAKONSKA OBVEZA

Vozači, oprez! Od subote vrijede nova pravila na cestama. Evo koliku kaznu možete platiti...

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ilustracija

Vozači mopeda i motocikala ovu obvezu imaju tijekom cijele godine, neovisno o dobu dana ili godišnjem dobu. U slučaju nepoštivanja zakonskih odredbi, predviđena je novčana kazna od 30 eura

S prvim danom studenoga na snagu ponovno stupa zakonska obveza korištenja dnevnih ili kratkih svjetala danju na motornim vozilima. Vozači su dužni imati upaljena svjetla tijekom dana u razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka.

Vozači mopeda i motocikala ovu obvezu imaju tijekom cijele godine, neovisno o dobu dana ili godišnjem dobu. U slučaju nepoštivanja zakonskih odredbi, predviđena je novčana kazna od 30 eura.

Zakon jasno propisuje i obveze za vozače bicikala te osobnih prijevoznih sredstava poput električnih romobila. Sukladno članku 101. istog Zakona, oni moraju od prvog sumraka do potpunog svanuća, kao i u uvjetima smanjene vidljivosti, imati upaljeno bijelo svjetlo na prednjoj strani i crveno svjetlo na stražnjoj strani. Nepoštivanje ove odredbe kažnjava se novčanom kaznom od 60 eura.

Iz policije apeliraju na sve sudionike u prometu da poštuju propise i budu dodatno oprezni u jesenskim i zimskim mjesecima, kada su dani kraći, a vidljivost često smanjena.

- Korištenje svjetala nije samo zakonska obveza, već i važan čimbenik sigurnosti svih sudionika u prometu - poručuju iz policije.

