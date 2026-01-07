Wallpaper TV se vratio: 9 mm tanki OLED i bežično spajanje bez kablova po zidu

LG Electronics je na sajmu CES 2026 predstavio novu OLED liniju za 2026., a glavna zvijezda je povratak Wallpaper TV-a u obliku LG OLED evo W6, True Wireless Wallpaper TV-a. LG kaže da je W6 redizajniran iznutra kako bi zadržao ultra tanak profil, uz tijelo debljine oko 9 mm. Ključan dio priče je zidni nosač koji omogućuje da TV prianja uz zid od ruba do ruba, kako bi stvarno izgledao kao “tapeta”.

“True Wireless” ovdje znači da su svi priključci smješteni u Zero Connect Box, koji se može postaviti do 10 metara od televizora. Ideja je da zid oko TV-a ostane čist, bez hrpe kablova, dok je ekran vizualno maksimalno minimalistički. TV i dalje treba napajanje, ali sve ostalo seli se u kutiju. Na strani slike LG ističe novu tehnologiju Hyper Radiant Color, uz Brightness Booster Ultra, i navodi do 3,9 puta veću svjetlinu u odnosu na konvencionalne OLED zaslone. Uz to naglašavaju smanjenu refleksiju i industrijski prvi certifikat Reflection Free Premium organizacije Intertek.

Za obradu slike zadužen je novi Alpha 11 AI procesor Gen3, s jačom NPU jedinicom i Dual AI Engine pristupom koji paralelno smanjuje šum i čuva prirodnu teksturu, bez pretjeranog izoštravanja. U paketu su i gaming mogućnosti: 4K pri 165 Hz, NVIDIA G-SYNC Compatible i AMD FreeSync Premium, uz vrijeme odziva piksela od 0,1 ms i Auto Low Latency Mode. Za “TV kao dio interijera” LG gura i Gallery+ platformu s više od 4.500 vizuala, uključujući osobne fotografije i sadržaj napravljen generativnom umjetnom inteligencijom, uz pozadinsku glazbu prilagođenu raspoloženju.

Na webOS strani najavljuju Voice ID za prepoznavanje korisnika i personalizirani početni zaslon, uz Multi-AI mogućnosti kroz Google Gemini i Microsoft Copilot. Spominju i AI Concierge te opciju In This Scene za informacije o glumcima i povezanim sadržajima, uključujući generiranje slika putem AI-a. Sigurnosni dio pokriva LG Shield, koji je prema priopćenju dobio CES 2026 Innovation Award, a LG navodi da štiti podatke enkripcijom i dodatnim sigurnosnim mjerama. LG zasad nije objavio cijenu ni točan datum dolaska u trgovine. W6 i ostatak OLED evo linije prikazuju na CES-u u Las Vegasu od 6. do 9. siječnja.