Windowsi dobili bolje glasovno tipkanje, evo što je još novo

Microsoft je objavio svibanjsko ažuriranje za Windows 11 koje donosi popriličan broj promjena i novosti za sve korisnike koji ga instaliraju. Među novitetima se nalazi nekoliko vrlo korisnih značajki, a u ovom članku donosimo pregled najvažnijih.

Najnovije ažuriranje za Windows 11, označeno kao zakrpa KB5089549 za verzije 24H2 i 25H2, već je dostupno za preuzimanje. Iako su promjene dobrodošle, uvijek je preporučljivo pričekati dan ili dva prije instalacije kako biste bili sigurni da se u sustavu ne skrivaju nepredviđeni problemi ili bugovi. Vrijedi napomenuti da su neki korisnici možda već dobili ove značajke ako su krajem travnja instalirali neobavezno pregledno ažuriranje, koje je poslužilo kao testna verzija ove svibanjske zakrpe.

Xbox Mode je velika novost za gamere

Jedna od najvećih i najiščekivanijih promjena koje donosi svibanjsko ažuriranje jest uvođenje takozvanog Xbox Modea. Ova značajka predstavlja značajan korak naprijed za sve igrače na Windows 11 platformi, a posebno će je cijeniti vlasnici prijenosnih igraćih uređaja poput Asus ROG Ally X. Xbox Mode zamjenjuje dosadašnji "Game mode" i nudi potpuno iskustvo igranja preko cijelog zaslona s pojednostavljenim sučeljem koje je u potpunosti prilagođeno korištenju s kontrolerom.

Glavni cilj ovog načina rada je smanjiti pozadinske procese i ometanja na minimum, čime se oslobađaju resursi sustava i omogućuje igrama da rade fluidnije i s boljim performansama. Kada planirate sesiju igranja, jednostavno se prebacite u Xbox Mode, bilo da se igrate na prijenosnom uređaju, laptopu ili stolnom računalu, i uživajte u iskustvu sličnom onome na konzolama. Treba imati na umu da se ova značajka uvodi postupno, što znači da je možda nećete vidjeti odmah nakon ažuriranja, već bi mogla stići s malim zakašnjenjem.

Poboljšanja sučelja i korisničkog iskustva

Osim fokusa na igre, Microsoft je pripremio i niz poboljšanja koja utječu na svakodnevno korištenje operativnog sustava, od haptičkih povratnih informacija do unaprjeđenja ključnih aplikacija poput File Explorera.

Svibanjsko ažuriranje uvodi podršku za haptičke povratne informacije na kompatibilnim ulaznim uređajima. To znači da ćete osjetiti suptilne vibracije ili "klikove" tijekom određenih radnji, poput povlačenja i promjene veličine prozora ili poravnavanja objekata u PowerPointu. Ova će značajka značajno poboljšati iskustvo rada na prijenosnim računalima s haptičkim touchpadima jer ćete dobiti zadovoljavajući fizički osjećaj kada, primjerice, elementi sjednu na svoje mjesto. Podrška se odnosi i na kompatibilne digitalne olovke kao što su Surface Slim Pen 2, Asus Pen 3.0 i MSI Pen 2. Microsoft je najavio da bi u budućnosti, nakon ažuriranja hardvera, podršku trebali dobiti i neki miševi, poput Logitech MX Master 4.

Glasovno tipkanje postaje pametnije

Glasovno tipkanje jedna je od onih značajki Windowsa 11 koje često prolaze ispod radara, no iznimno je korisna, pogotovo za korisnike koji se žele zaštititi od ozljeda uzrokovanih ponavljajućim naprezanjem. S novim ažuriranjem, ova je funkcija postala još bolja. Sada možete koristiti glas za preimenovanje datoteka, a poboljšana je i postojanost postavki za "Fluid Dictation". Ova značajka automatski uklanja poštapalice poput "ovaj" ili "znaš" te ispravlja gramatičke i interpunkcijske pogreške, a sada će sustav pamtiti vaše postavke umjesto da ih nasumično poništava. Uz to, poboljšano je i korištenje glasovnog tipkanja s virtualnom tipkovnicom na dodir - više nema preklapanja preko cijelog zaslona, a animacije se prikazuju izravno na tipki za diktiranje, što cijeli proces čini urednijim i intuitivnijim.

Dotjerani File Explorer i druge izmjene

Uloženo je mnogo truda u poliranje sučelja Windowsa 11 i ispravljanje dugogodišnjih problema, što ovo ažuriranje čini vrijednim preuzimanja. Najveća poboljšanja vidljiva su u File Exploreru. Riješen je problem nedosljednosti u prikazu mapa, pa će sada sustav puno pouzdanije pamtiti vaše postavke prikaza i sortiranja, umjesto da ih resetira pri otvaranju određenih mapa. Ispravljen je i vrlo iritantan bug s "bljeskom" bijelog ekrana koji se pojavljivao u tamnom načinu rada prilikom otvaranja prozora poput "This PC". Osim vizualnih popravaka, File Explorer je dobio i poboljšanja performansi. Brže se učitava, a procesi se ispravno gase nakon zatvaranja aplikacije, čime se sprječava nepotrebno trošenje resursa sustava.

Osim File Explorera, Microsoft je poboljšao i pouzdanost Windows Hello prepoznavanja lica, što će biti korisno svima koji ga koriste za prijavu na svoja prijenosna računala. Poboljšana je i stabilnost učitavanja sistemske trake (system tray) na desnoj strani programske trake te su riješene neke "neočekivane" pogreške koje su se javljale prilikom instaliranja aplikacija iz Microsoft Storea.

*uz korištenje AI-ja