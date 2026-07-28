Xbox Game Pass Ultimate i dalje se isplati, pogotovo s trenutnim ogromnim popustom

Odluka o redovitoj pretplati na Xbox Game Pass Ultimate u posljednje je vrijeme postala predmet rasprave među igračima, pogotovo nakon niza promjena u cijeni i strukturi usluge. Iako je opravdanost mjesečnog troška postala upitna, i dalje postoje načini kako iskoristiti ovu uslugu po povoljnijim uvjetima, nudeći značajnu vrijednost za uloženi novac.

Turbulentno razdoblje za cijene i sadržaj

Proteklo razdoblje bilo je izazovno za pretplatnike. Microsoft je u listopadu 2025. godine podigao cijenu Ultimate pretplate za čak 50 posto, s 19,99 na 29,99 dolara, što je izazvalo masovno nezadovoljstvo i otkazivanje pretplata. Kao odgovor na negativnu reakciju korisnika, tvrtka je u travnju 2026. smanjila cijenu na 22,99 dolara mjesečno.

Ipak, ova promjena cijene došla je uz određene ustupke. Najavljeno je kako nove igre iz iznimno popularnog serijala Call of Duty više neće biti dostupne na usluzi na sam dan izlaska, već će stizati s otprilike godinu dana zakašnjenja. Unatoč tome, popusti na pretplatu i dalje postoje za one koji traže bolju ponudu.

Kako doći do popusta?

Troškovi pretplata općenito se kreću samo u jednom smjeru, a pronalazak isplativih popusta postaje sve rjeđi. Ipak, i u srpnju 2026. godine aktivne su promocije. Jedna od aktualnih ponuda je tromjesečna Ultimate pretplata po cijeni od 49,19 dolara, što predstavlja značajan popust u odnosu na standardnu cijenu od 68,97 dolara za isto razdoblje. U Hrvatskoj, standardna cijena za Xbox Game Pass Ultimate iznosi 14,99 eura mjesečno.

Što sve nudi Ultimate pretplata?

Game Pass Ultimate objedinjuje nekoliko ključnih usluga u jedan paket. Pretplatnici dobivaju pristup cjelokupnoj biblioteci Game Pass igara na Xbox konzolama, kao i pristup Microsoftovom katalogu igara za PC putem Xbox aplikacije, iako se ponuda naslova može neznatno razlikovati između platformi.

Usluga također uključuje online multiplayer, koji je ranije bio poznat kao Xbox Live Gold, te pristup EA Play katalogu igara bez dodatne naknade. Jedna od najvažnijih komponenti je i Xbox Cloud Gaming, usluga igranja u oblaku koja omogućuje igranje zahtjevnih naslova na različitim uređajima bez potrebe za snažnim hardverom.

Ponuda igara ostaje ključni adut

Biblioteka igara kontinuirano se nadopunjuje novim naslovima. U srpnju 2026. godine među dodanim igrama su Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, Gears of War: Reloaded te dugoočekivani Halo: Campaign Evolved, koji na Xbox i PC stiže 28. srpnja. Za igranje ovog remakea dovoljna je pretplata, čime se izbjegava zasebna kupnja igre po cijeni od 49,99 dolara. Uz to, pretplatnici redovito dobivaju i dodatne pogodnosti, takozvane Perks, poput besplatnih dodataka za popularne igre kao što su Call of Duty: Warzone i Fortnite.

Širi pogled na tržište i konkurenciju

Prema podacima iz sredine 2026. godine, Xbox Game Pass ima oko 30 milijuna pretplatnika, što je pad s 34 milijuna zabilježenih prije spomenutog povećanja cijene. Usporedbe radi, glavni konkurent, PlayStation Plus, broji oko 47 milijuna pretplatnika. Međutim, Microsoft ostvaruje veći prihod po korisniku jer se oko 70 posto Game Pass pretplatnika odlučuje za najskuplju, Ultimate verziju.

Ekonomska situacija utječe i na navike igrača. Istraživanja pokazuju da gotovo polovica igrača čeka popuste prije kupnje igara, a 31 posto odustaje od kupnje ako se cijene povećaju, što dodatno naglašava važnost pretplatničkih modela i promotivnih ponuda. Rastuća popularnost igranja u oblaku, koja je sastavni dio Ultimate pretplate, mijenja način na koji se igre distribuiraju i konzumiraju, brišući granice između igranja na konzolama, računalima i mobilnim uređajima.