Xbox Partner Preview donio 5 novih igara, 3 su dostupne odmah, a evo što još stiže

Piše Tin Žigić,
Foto: Microsoft

Xbox je održao novi Partner Preview i u pola sata pokazao hrpu novih igara od third party studija, uključujući nekoliko iznenadnih izlazaka. Uz to su najavili da njihov “Full Screen Experience” stiže na sve prijenosne Windows konzole i još više običnih PC-ja, pa će igranje izgledati sve više kao na pravoj konzoli.

Na najnovijem Xbox Partner Preview prijenosu održanom 20. studenog Microsoft je u 30 minuta pokazao 16 igara, otkrio pet potpuno novih naslova, tri igre koje možete igrati već danas i devet novih igara koje dolaze odmah u Xbox Game Pass Ultimate.

Među najzanimljivijim najavama bila je svjetska premijera Armatusa, akcijske igre iz trećeg lica smještene u mračni, demonima okupirani Pariz, koju rade Fictions i Counterplay Games (ekipa iza Godfalla). Tu je i potpuno neočekivani nastavak indie hita Raji: Kaliyuga, spin off Vampire Crawlers iz svemira Vampire Survivorsa te novi trailer za horor avanturu Reanimal, igru autora Little Nightmaresa.

Pogledajte što je Xbox sve najavio:

Xbox je usput izbacio i nekoliko “shadow dropova” - igara koje su dostupne odmah. Najpoznatiji je Dave the Diver, simpatična kombinacija ronjenja i vođenja sushi restorana, koji je napokon stigao na Xbox, uz najavu DLC-a In the Jungle za 2026. Tu su i CloverPit, ludi roguelite s horor atmosferom i slot mašinom u glavnoj ulozi, te Total Chaos, mračni survival horor iz prvog lica - obje igre odmah su dostupne i u Game Passu.

Velik naglasak bio je i na Game Passu i programu Xbox Play Anywhere. Devet prikazanih igara, uključujući Armatus, Crowsworn, Echo Generation 2, Raji: Kaliyuga, Roadside Research i Vampire Crawlers, dolazi “day one” u Game Pass, a sve prikazane igre moći će se igrati s jednom kupnjom na Xbox konzoli, PC-ju i preko clouda, uz prijenos sejvova. Ukratko, što god vas od ovih naslova zaintrigira, velika je šansa da ćete ga zaigrati u pretplati.

Drugi dio priče tiče se samog načina igranja: Xbox je najavio da će Xbox Full Screen Experience - posebno sučelje koje izgleda kao dashboard konzole - od 21. studenog biti dostupno na svim Windows handheld konzolama, ne samo na ROG Xbox Ally i Ally X. Uz to, isti način rada širi se i na laptope, stolna računala i tablete kroz Xbox i Windows Insider program. Ideja je da uređaj može direktno bootati u Xbox aplikaciju, s manje pozadinskih Windows procesa, pa sve izgleda i radi više “kao konzola”, a manje kao komplicirani PC.

Za igrače kod nas poruka je jednostavna: ako imate Xbox, PC ili neki od novih handhelda poput ROG Xbox Allyja ili Legion Goa, idući mjeseci donose hrpu novih igara koje ćete moći vrtjeti gdje god želite - a uz novi Full Screen Experience i samo sučelje će sve više podsjećati na klasični doživljaj.

